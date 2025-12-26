Altercado en la noche de Navidad en municipio del Atlántico se volvió una batalla campal: dejó más de 10 heridos

Así fue la riña en el municipio de Luruaco, Atlántico, que dejó a más de 10 heridos - crédito X.

Un altercado registrado la noche del 25 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Arroyo de Piedra dejó como resultado la muerte de Gleider Alberto Cantillo García y al menos cuatro heridos durante una celebración navideña en el municipio de Luruaco, Atlántico.

Según información de la Policía Nacional, el detonante habría sido una discusión surgida en medio del consumo de alcohol, que rápidamente derivó en agresiones físicas y el uso de armas blancas frente a numerosos testigos. Tras el enfrentamiento, la víctima, de 22 años, recibió una puñalada mortal durante el forcejeo registrado en la calle 3 con carrera 4, donde también se recogieron botellas rotas, prendas y otros rastros de la pelea.

Las patrullas policiales acudieron al lugar cuando la riña aún continuaba, hallando a varios lesionados. Cantillo García no alcanzó a recibir asistencia médica que permitiera revertir las consecuencias de la herida. Los otros cuatro participantes heridos fueron trasladados al hospital municipal y, según se informó, permanecieron bajo observación con estado de salud estable.

El presunto responsable, un hombre de 32 años, fue capturado en el sitio por el delito de homicidio y presentado ante la Fiscalía, General de la Nación, según confirmó la Policía del Atlántico a través de un comunicado oficial: “El procedimiento de captura se realizó en la calle 3 con carrera 4 del corregimiento de Arroyo de Piedra, cuando el hoy capturado agrede a su víctima, causándole una herida con un cuchillo en medio de una riña múltiple que se presenta en vía pública”.

Según el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante policial, el consumo reiterado de alcohol durante el día fue clave en la escalada de la violencia. “Varias personas estuvieron departiendo. En la madrugada, como que descansaron un poco, tomaron aire nuevamente y en la tarde inician nuevamente a esta ingesta de bebidas alcohólicas”, explicó.

Autoridades locales continúan reuniendo testimonios y material probatorio mientras la Policía Judicial desarrolla la investigación correspondiente. La institución reiteró el llamado al diálogo y a evitar actos de intolerancia, subrayando la necesidad de denunciar hechos que afecten la convivencia a través de la línea 123.

En la comunidad persiste la inquietud por el incremento de incidentes violentos durante festividades, y los vecinos demandan mayor control en encuentros sociales, especialmente en contextos donde el consumo de alcohol es frecuente.

Reducción en las riñas de Nochebuena en Atlántico

Las autoridades reportaron una disminución drástica en los índices de violencia y siniestros viales en el departamento de Atlántico, consolidando una disminución generalizada en delitos y accidentes comparada con 2024. El balance oficial, divulgado por la Policía Nacional, destaca que las estrategias implementadas no solo contribuyeron a la protección de la vida y la sana convivencia, sino que también reforzaron la confianza y el acompañamiento de las autoridades en las actividades familiares y comunitarias.

En materia de seguridad vial, los resultados fueron categóricos: durante la jornada del Día de Navidad, 29.101 vehículos circularon por las vías nacionales del departamento sin que se reportara ni un solo accidente, persona lesionada o fallecida, lo que se traduce en una reducción del 100% en muertes por siniestros viales frente al mismo periodo del año anterior. Además, se impusieron 35 comparendos principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo, fortaleciendo el control preventivo en las carreteras.

La efectividad de las acciones operativas quedó reflejada en la captura de 44 personas por distintos delitos desde el 1 de diciembre de 2025, entre las que destacan nueve por homicidio y tres por porte ilegal de armas. Durante ese mismo periodo se incautaron cuatro armas de fuego y 67 armas cortopunzantes, reforzando el mensaje de cero tolerancia a la criminalidad. La labor policial también se manifestó en la atención de 33 llamadas a la línea 123, en su mayoría vinculadas con el uso indebido de pólvora y comportamientos que alteraban la convivencia. Como parte de su labor de mediación, los uniformados impusieron más de seis comparendos por riñas, ruidos molestos y actos que afectaron la tranquilidad.

El despliegue de actividades preventivas resultó determinante en la protección a la infancia: el Día de Navidad se realizaron 13 acciones extraordinarias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, sumando un total de 95 intervenciones en lo que va de diciembre, centradas en la reducción de casos de abandono, mendicidad y evasión del entorno familiar. Estas labores se desarrollaron en coordinación con otras autoridades, con el objetivo de garantizar un entorno más seguro para los menores.

Respecto a la violencia intrafamiliar, el reporte indica 50 casos en diciembre de 2025, lo que supone una disminución del 13,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024 y sin que se haya registrado ningún feminicidio. La Patrulla Púrpura, grupo especializado dentro de la Policía, ejecutó 1.358 actividades que beneficiaron a 3.647 personas, consolidando el impacto de la prevención en este ámbito.

En cuanto a la reducción de homicidios, el balance oficial subraya que durante el día de Navidad se registró una baja del 12 % respecto a 2024, mientras que la atención oportuna a 14 situaciones de riesgo permitió salvar un número idéntico de vidas. También las lesiones personales mostraron un descenso, con solo un caso reportado frente a los tres del año anterior, marcando así una reducción del 33 %.