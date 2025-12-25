Colombia

Un incendio en un centro de Bienestar Familiar de Bogotá provocó la fuga de 16 menores: esto es lo que se sabe

Las autoridades denunciaron que un grupo de ciudadanos no permitió la ayuda de los equipos de rescate

Hay preocupación por el incendio
Hay preocupación por el incendio en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que dejó 16 menores prófugos - crédito Colprensa

Un incendio registrado en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá, obligó a la evacuación de cuarenta menores de edad que permanecían bajo custodia de la entidad.

Cerca de 16 jóvenes lograron escapar durante el caos provocado por la emergencia y hasta el momento siguen evadidos. Por otro lado, varios menores fueron remitidos a centros médicos tras presentar síntomas de intoxicación por inhalación de humo, pero sin reportar ninguna víctima mortal.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, se presentó una situación similar en el Centro de Desarrollo Infantil Fundación Renacer de Riohacha, La Guajira, con 27 menores de edad dentro del lugar, donde fueron rescatados y trasladados a un centro asistencial, cuya hipótesis fue un cortocircuito.

Incendio en el Icbf

El incendio se desató en la madrugada mientras los menores permanecían dentro del inmueble del Icbf. Ante la situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos llegó al lugar junto con la Policía Metropolitana para controlar el fuego y realizar la evacuación. La rápida propagación del humo agudizó la emergencia, incrementando el riesgo para quienes se encontraban dentro del edificio.

Durante la evacuación, las autoridades informaron que no hubo menores con lesiones por quemaduras. Sin embargo, el policía Julián García precisó a Noticias RCN que “10 niños y niñas adolescentes son trasladados a los centros médicos más cercanos para que les presten la atención médica, toda vez que presentaban síntomas o afectaciones de salud por inhalación de humo”.

El Cuerpo de Bomberos atendiendo
El Cuerpo de Bomberos atendiendo la emergencia en el centro de menores en el barrio Santa Fe, en Bogotá - crédito Noticias RCN

En medio de la emergencia, dieciséis jóvenes abandonaron la sede sin autorización y permanecen evadidos. Estos menores habrían aprovechado la confusión durante la evacuación para desaparecer, lo que representa un desafío adicional para las autoridades encargadas de su protección.

Se espera un pronunciamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre lo ocurrido en el centro juvenil de Santa Fe, para esclarecer las razones de la conflagración y lo que pasará con los menores que no escaparon, con respecto a su traslado y las labores de búsqueda con quienes se fugaron.

Bienestar Familiar está por esclarecer
Bienestar Familiar está por esclarecer lo ocurrido por el incendio en el centro de Bogotá, los menores que escaparon y los desórdenes de algunas personas durante la emergencia - crédito Icbf

Alteración del orden público durante la emergencia

La atención al incendio se vio dificultada por la intervención de ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes obstaculizaron el trabajo de bomberos y policías de la capital. Autoridades declararon a RCN que “personal extranjero de nacionalidad venezolana se interpone para que este procedimiento no se ejecute según los protocolos”.

Esta interferencia originó disturbios y alteraciones al orden público, lo que llevó a reforzar el control con la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), conocido antiguamente como Esmad, hasta que la situación fue restablecida tras la medianoche y el incendio quedó completamente controlado.

Cientos de personas afuera del
Cientos de personas afuera del centro de menores del ICBF, algunos chocaron con la Policía durante la emergencia - crédito Noticiero City TV

Actualmente, las autoridades han iniciado investigaciones en dos frentes: por un lado, buscan esclarecer las razones por las que algunos ciudadanos intentaron dificultar los protocolos de emergencia y, por otro, determinar el origen de la conflagración.

Un equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos también se encuentra realizando indagaciones técnicas en el lugar, del que no se sabe aún el balance de los daños materiales y la estructura, mientras continúa la búsqueda activa de los menores que escaparon.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo fue que inició la conflagración en dicho centro del Icbf, el caso mantiene en vilo a las autoridades y a la sociedad, que esperan respuestas sobre las condiciones de seguridad y protección en este tipo de centros, además de las identidades de las personas que interfirieron en el trabajo de rescate de los equipos de rescate, pues la primera versión es que son cómplices del escape de unos menores.

