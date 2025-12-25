Colombia

Tres menores permanecen en UCI tras incendio en Medellín que fue provocado por un artefacto pirotécnico en la noche de Navidad

La emergencia movilizó a bomberos y equipos de atención, y evidencia nuevamente los riesgos del uso de pólvora durante la temporada navideña

El uso irresponsable de pólvora deja en evidencia los riesgos para los niños durante la temporada de fin de año en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

Medellín vivió una madrugada de terror en el sector de Granizal, nororiente de la ciudad, el 25 de diciembre, cuando un incendio presuntamente causado por un artefacto pirotécnico dejó a tres menores de edad en estado crítico.

La emergencia, que expone nuevamente los riesgos del uso de pólvora en zonas residenciales durante la temporada navideña, movilizó a bomberos y equipos de atención de emergencias.

Según el reporte de las autoridades, el fuego se inició alrededor de las 2:49 a.m. y se propagó rápidamente, afectando la vivienda donde se encontraban los niños de seis, ocho y once años.

La inhalación de humo provocó una insuficiencia respiratoria aguda, por lo que fueron trasladados de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanecen bajo pronóstico reservado.

El uso irresponsable de la pólvora no solo es una contravención, sino un riesgo latente que hoy tiene a tres niños luchando por sus vidas”, mensaje del alcalde Federico Gutiérrez tras el incendio en Granizal - crédito Fico Gutiérrez/X

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y Bomberos Medellín también evacuaron a otras dos personas: una mujer adulta que recibió alta médica poco después y un hombre que permanece bajo observación.

La intervención rápida evitó que el incendio se extendiera a casas vecinas, aunque la vivienda afectada sufrió daños estructurales que están siendo evaluados para descartar riesgo de colapso.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la emergencia a través de su cuenta en X y destacó la gravedad de los hechos: “El uso irresponsable de la pólvora no solo es una contravención, sino un riesgo latente que hoy tiene a tres niños luchando por sus vidas”. Según el mandatario, este incendio es el cuarto registrado en diciembre vinculado a pólvora y globos de mecha.

La Alcaldía de Medellín informó que, hasta el 24 de diciembre, se habían registrado 115 quemados por pólvora, un incremento del 145% respecto al año anterior. Entre los afectados, el 31% requirió hospitalización por lesiones que incluyen fracturas, quemaduras graves, daño ocular, lesiones auditivas e incluso amputaciones.

Tres menores permanecen en UCI tras un incendio provocado por un artefacto pirotécnico en Medellín - crédito Pixabay

Las comunas más afectadas concentran la mayoría de los casos: Laureles-Estadio con diez, Buenos Aires con nueve y Robledo con siete. Le siguen San Javier (cinco), Santa Cruz y Manrique (tres cada una), mientras que Popular, Villa Hermosa, El Poblado y Belén reportan dos incidentes respectivamente.

Doce de Octubre, La Candelaria, La América, Guayabal, San Cristóbal y Santa Elena presentan un caso cada una. Por otro lado, Aranjuez, Castilla y los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado no han reportado incidentes.

La Gobernación de Antioquia resaltó que Medellín concentra diez veces más quemados que municipios cercanos como Bello e Itagüí, que solo registran cinco lesionados cada uno. La tendencia en la ciudad es preocupante: mientras en diciembre de 2022 se reportaron 23 quemados, en 2023 fueron 33, en 2024 se elevaron a 35 y este año ya suman 51.

En cuanto a la composición de las víctimas, 34 corresponden a adultos y cinco a niños de entre cero y cinco años. El 69% de los afectados recibió atención ambulatoria, mientras que el resto requirió hospitalización.

Las autoridades recordaron que los responsables de menores lesionados por pólvora podrían enfrentar desde sanciones económicas hasta la pérdida de la patria potestad, según la gravedad del caso y la posible negligencia, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Atención médica a personas afectadas
Atención médica a personas afectadas por quemaduras durante la temporada navideña en Medellín - crédito Freepik

Los médicos recomiendan, en caso de quemaduras por pólvora, lavar la zona afectada con agua fría o a temperatura ambiente, cubrirla con gasa limpia y acudir de inmediato a un servicio de urgencias. Nunca se deben aplicar ungüentos, aceites ni remedios caseros, advierten los expertos.

Las campañas preventivas incluyen charlas educativas, entrega de material informativo y patrullajes especiales durante las festividades. Las autoridades insisten en que la responsabilidad de adultos y padres es clave para reducir accidentes y salvar vidas, y que la solidaridad vecinal también juega un papel importante al alertar y actuar rápidamente ante cualquier emergencia.

La Navidad, para muchos, se transformó en una advertencia sobre los peligros de la pólvora, y el objetivo ahora es que los próximos años transcurran sin tragedias similares.

