Colombia

El Ministerio de Ciencia desmiente desfinanciación y garantiza apoyos para maestrías y doctorados en 2026

El Gobierno confirmó que se abrirá una nueva convocatoria para estudios de posgrado y defendió los cambios en el modelo de asignación de recursos, orientados a ampliar la cobertura regional, fortalecer la equidad social y garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos destinados a la formación de alto nivel

Guardar
Los recursos para formación de
Los recursos para formación de alto nivel serán distribuidos con un enfoque regional, beneficiando a más departamentos y estratos sociales. - crédito Freepik

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) aclaró que no existe una desfinanciación de los programas de apoyo para maestrías y doctorados en el país, y reiteró que la formación de alto nivel continuará siendo una prioridad del Gobierno Nacional.

Así lo indicó la entidad mediante un comunicado oficial en el que precisó que en 2026 se abrirá una nueva convocatoria para que los colombianos puedan acceder a apoyos financieros destinados a estudios de posgrado, tanto en instituciones nacionales como internacionales.

De acuerdo con el Ministerio, las versiones que advierten una supuesta eliminación o debilitamiento de estos programas no corresponden a la realidad y desconocen los avances y ajustes que se han venido implementando desde 2023 con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la equidad en el acceso a la educación superior de alto nivel.

El Gobierno Nacional implementó un
El Gobierno Nacional implementó un nuevo modelo que promueve la competencia entre operadores y prioriza la gestión pública de los fondos. - crédito Alcaldía de Bogotá

Continuidad de la política de formación de alto nivel

Minciencias subrayó que el Gobierno continúa respaldando la formación de talento humano altamente calificado, y enfatizó que no es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia. En ese sentido, la entidad confirmó que en 2026 se habilitará una nueva convocatoria que permitirá a los aspirantes postularse a apoyos financieros para cursar maestrías y doctorados en el país y en el exterior.

La cartera de Ciencia explicó que estas decisiones hacen parte de una política pública orientada a garantizar la sostenibilidad de los programas, optimizar el uso de los recursos públicos y ampliar el impacto social y territorial de las inversiones en educación superior.

Antecedentes del modelo y recursos administrados por Colfuturo

El Ministerio recordó que el país heredó de administraciones anteriores el CONPES 3862, el cual establecía que los recursos públicos destinados a la financiación de programas de maestría y doctorado debían ser entregados de manera directa a Colfuturo, entidad privada encargada de operar el esquema de crédito beca.

Según Minciencias, actualmente Colfuturo cuenta con cerca de 18 millones de dólares que han sido girados por el Ministerio y que se encuentran en fiducias y cuentas fuera del país, recursos que permanecen disponibles para la financiación de beneficiarios activos del programa.

La entidad fue enfática en señalar que no ha comunicado a Colfuturo el desmonte del apoyo al programa de crédito beca, y reiteró que es falso afirmar que el Gobierno haya tomado la decisión de eliminar este mecanismo de financiación.

Transición hacia un esquema con mayor equidad

Minciencias indicó que resulta legítimo y responsable que el Estado deje de priorizar a un único operador privado para la administración de recursos públicos destinados a la formación de alto nivel, como ocurrió durante varios años. En su lugar, el Gobierno ha iniciado una transición hacia un esquema de competencia, con énfasis en lo público, que busca mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y ampliar el número de beneficiarios.

Las cifras históricas sustentan esta decisión. Entre 2014 y 2022, bajo el esquema administrado por Colfuturo, cerca del 80 % de los beneficiarios se concentró en 14 departamentos y Bogotá, mientras que aproximadamente el 60% pertenecía a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, lo que evidenció brechas en el acceso a estos apoyos.

Entre 2023 y 2025, se
Entre 2023 y 2025, se amplió el acceso a apoyos financieros para posgrados en regiones como Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó. - crédito Freepik

Nuevo mecanismo con Icetex y descentralización regional

Desde 2023, el Ministerio implementa un nuevo mecanismo en articulación con el Icetex, orientado a descentralizar el acceso a los programas de maestría y doctorado y a incrementar la participación de beneficiarios de los estratos 1, 2 y 3.

Este cambio ha permitido que, entre 2023 y 2025, el acceso a los apoyos para formación de alto nivel se haya extendido a 17 departamentos, con incrementos relevantes en regiones como Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó, fortaleciendo la equidad territorial en la asignación de recursos.

Condonaciones, inversión y control de recursos

El Ministerio también destacó que durante el actual Gobierno se incrementó de manera significativa el número de créditos educativos condonados a estudiantes de maestría y doctorado. Para el primer semestre de 2026, se proyecta superar las 2.500 condonaciones.

Adicionalmente, Minciencias informó que ha financiado la formación de 7.995 personas en programas de maestría y doctorado, con una inversión total de $1,2 billones, reafirmando que la formación de alto nivel ha sido y seguirá siendo una prioridad estratégica del Estado.

En relación con el manejo de los recursos del Programa Crédito Beca, la entidad mencionó el trabajo articulado con Colfuturo para atender los hallazgos de la Contraloría General de la República, derivados de una auditoría realizada en junio de 2024 al convenio 539 de 2019, que identificó un hallazgo con incidencia fiscal y otro de carácter disciplinario.

Llamado a un debate informado

Finalmente, el Ministerio de Ciencia hizo un llamado a promover un debate informado y sustentado en evidencia, y advirtió sobre la necesidad de evitar juicios infundados que induzcan a error a la opinión pública. Asimismo, reiteró que los recursos públicos deben administrarse bajo criterios de transparencia, equidad y eficiencia, y no concentrarse de manera exclusiva en un solo operador privado.

