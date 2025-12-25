Director de cine Camilo Vega, señalado de estafar a inversionistas por más de 1.000 millones, ya no será investigado: Fiscalía archivó el caso

Entre las presuntas víctimas figuraban dos médicos cirujanos, empresarios, comerciantes y un precandidato presidencial - crédito TN Management / Facebook

Después de tres meses de que el nombre de Camilo Vega, reconocido director de cine y televisión, volviera a hacerse popular, aunque no por su talento sino por una denuncia de estafa en su contra, finalmente el caso tomó un rumbo que beneficia al profesional.

De hecho, en la mañana del jueves 25 de diciembre se conoció que la Fiscalía General de la Nación finalmente decidió archivar el proceso en su contra, con lo que queda libre, por ahora, de cualquier cargo de estafa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ente investigador determinó que no existió engaño ni apropiación indebida de recursos, además de constatar que los inversionistas firmaron contratos en los que se reconocía el riesgo comercial de los proyectos.

Según la entidad, los contratos suscritos por los denunciantes establecían claramente que se trataba de inversiones en proyectos audiovisuales sujetos a los vaivenes del mercado, y que no había garantías de retorno asegurado.

El director ha ganado dos premios India Catalina, los más importantes de la industria televisiva colombiana - crédito Produ

En la investigación figuraron tres denuncias: una presentada por Julián Solórzano, empresario del sector automotriz, y las otras dos por los médicos Diego Penagos y Mario Sánchez, quienes afirmaron no haber recibido utilidades por sus aportes.

En el expediente, la Fiscalía consignó que no encontró evidencia de que Camilo Vega hubiera inventado proyectos inexistentes para captar recursos. Por el contrario, se verificó la producción y lanzamiento de la película El Rey de la Montaña, cuyo estreno en salas comerciales y posterior presencia en una plataforma digital internacional fueron comprobados como hechos.

Asimismo, el proyecto Amazon INC – El Ministro alcanzó etapas documentadas de preproducción, incluyendo guion, planeación y desarrollo creativo.

El análisis destacó que ninguno de los inversores fue inducido al error mediante falsedades, pues todos aceptaron la naturaleza incierta del negocio en los documentos firmados. El organismo señaló también que no se identificó un uso irregular de los fondos entregados.

Vega ha dirigido importantes proyectos como; Pálpito, Pasión de gavilanes, La Guzmán, Paquita la del Barrio, La venganza de Analía y La niña - crédito Camilo Vega / Facebook

Durante el proceso, Camilo Vega y Julián Solórzano alcanzaron un acuerdo extrajudicial que puso fin a su disputa, mientras que Diego Penagos manifestó formalmente su voluntad de desistir de la acción penal tras lograr un arreglo satisfactorio con el cineasta.

En el caso de Mario Sánchez, la Fiscalía informó que fue citado en varias oportunidades para conciliar y que Camilo Vega presentó diferentes propuestas de solución y pago, aunque no recibió respuesta.

Con todos estos elementos, la Fiscalía concluyó que no existían méritos para continuar la investigación, dando así por cerrado el caso y eximiendo al director de cine colombiano de los cargos relacionados con estafa.

En agosto de 2025, el ente acusador inició la investigación penal contra el director y productor colombiano, por una presunta estafa que, según denuncias, superaba los mil millones de pesos.

Empresarios, médicos y un precandidato presidencial figuraban entre los afectados, quienes aseguran haber sido atraídos por promesas de elevados retornos en inversiones para proyectos audiovisuales que no generaron los beneficios pactados.

Según las denuncias, las estafas ascendían a 1.000 millones de pesos - crédito TN Management / Facebook

Las acusaciones señalaban que Vega habría utilizado su reputación y el supuesto apoyo de CMO Producciones para convencer a los inversores, respaldando sus propuestas con contratos, chats y recibos, documentos que quedaron en poder del abogado Manuel Villanueva, representante de varios afectados.

El caso se originó en 2022, cuando el empresario Julián Solórzano invirtió 200 millones de pesos en la película El rey de la montaña, motivado por la trayectoria reconocida de Vega, que ha recibido premios como mejor director por series como Pálpito, Pasión de gavilanes, La Guzmán, Paquita la del barrio, La venganza de Analía y La niña.

El contrato firmado prometía el regreso del capital y un 38% de utilidad en un plazo de entre cuatro y seis meses. Al vencerse este término, Vega no devolvió el dinero y persuadió a Solórzano para reinvertir, con la promesa de un nuevo proyecto. Así, Solórzano aportó otros 400 millones de pesos, sumando la utilidad previamente comprometida.

En un caso paralelo, el empresario de telecomunicaciones Jaime Mercado se convenció de participar tras la posibilidad de asociar su firma, Lov Telecomunicaciones, como patrocinador. Los aportes para el mismo proyecto superaron los 2.000 millones de pesos, y el socio de Mercado, un empresario y precandidato presidencial, giró más de 4.000 millones de pesos para la financiación. Según los denunciantes, después de estos desembolsos, Vega dejó de responder y no se entregaron utilidades ni comisiones pactadas.