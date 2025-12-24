Colombia

¿No sabe qué regalar en Navidad? Recomendaciones para que quede bien parado con el obsequio

Desde detalles hechos a mano hasta gadgets de última generación, las mejores ideas para dar regalos en la temporada decembrina, logrando que se convierta en un recuerdo inolvidable

Regalos de Navidad más originales
Regalos de Navidad más originales para sorprender y emocionar a tus seres queridos - crédito Adobe Stock

La elección de regalos de Navidad se convierte cada año en una oportunidad para fortalecer los lazos con familiares y amigos, y en esta temporada, la creatividad y la personalización adquieren un valor especial.

Según expertos, la clave para acertar con el obsequio ideal está en observar los gustos, aficiones y el estilo de vida de cada persona, lo que permite seleccionar presentes que realmente transmitan afecto y consideración.

Para quienes buscan sorprender a una mujer cercana, la recomendación principal es prestar atención a sus intereses y preferencias, pues pueden ser obsequios que van desde un libro hasta unos tenis para correr o alguna joya, ya que las opciones son tan variadas como las personalidades.

Para eso, se aconseja escuchar con atención durante las conversaciones cotidianas y tomar nota de los pasatiempos o detalles que generan alegría en la destinataria, incluso en las cosas que le hacen falta para su día a día, ya que esas serán las alternativas para tomar en cuenta a la hora de elegir el regalo.

Opciones de regalos para dar
Opciones de regalos para dar en esta Navidad - crédito Adobe Stock

Entre las alternativas más populares para mujeres destacan los productos de maquillaje, como brochas o cosméticos, especialmente si la persona muestra afinidad por el mundo del maquillaje, también puede ser ropa o calzado, ya que páginas dedicadas a hablar de temas de mujeres aseguran que esas opciones son de los obsequios más apreciados.

Los artículos de cuidado personal son una buena alternativa, también, ya que las revistas de moda y belleza indican que las mascarillas, cremas o bonos para ir a un día de spa, representan una apuesta segura para regalar momentos de relajación durante las fiestas.

En el ámbito de la tecnología, los dispositivos prácticos y funcionales se consolidan como opciones útiles, siempre que se adapten a las necesidades de quien los recibe, pues para los hombres, la variedad de gustos y aficiones exige una selección cuidadosa.

Bodas.com recomienda pensar en aquello que realmente les haga felices y se ajuste a su estilo, evitando generalizaciones y priorizando la individualidad, como relojes inteligentes, tabletas, audífonos o equipamiento para medir la actividad física.

Recomendaciones de regalos para Navidad,
Recomendaciones de regalos para Navidad, hombres y mujeres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En caso de falta de inspiración, la plataforma sugiere explorar ideas que se adapten a la relación y al contexto, por ejemplo, hacer intercambios de regalos, habituales en reuniones navideñas, los cuales pueden presentar desafíos si se desconoce bien a la persona asignada, para esos casos, investigar a través de amigos o redes sociales puede facilitar la elección.

La Navidad, además de su significado religioso como celebración del nacimiento de Jesús, entonces es una ocasión para reunirse con seres queridos y compartir momentos especiales y en este contexto, los regalos personalizados, como álbumes de fotografías con mensajes o cajas con detalles significativos, sobresalen por su capacidad de evocar emociones y fortalecer vínculos.

El acompañamiento de los regalos con tarjetas personalizadas añade un toque de significado. Ya sea mediante etiquetas compradas o elaboradas a mano, el gesto de dedicar un mensaje refuerza el valor emocional del obsequio.

Qué regalos dar para Navidad
Qué regalos dar para Navidad - crédito Freepik

Las opciones tecnológicas para regalar en Navidad

El auge de los proyectores portátiles está redefiniendo la manera en que muchos disfrutan el ocio en casa y en 2025, las búsquedas de “proyector de cine” aumentaron más de 900%, reflejando el interés generalizado por recrear la experiencia cinematográfica sin salir del hogar y, al mismo tiempo, controlar el gasto, según Portafolio.

Esta tendencia ilustra el creciente valor que se otorga al tiempo compartido en familia y la comodidad del entorno doméstico.

De acuerdo con Google Shopping, la lista de obsequios preferidos este año deja claro que los consumidores buscan un equilibrio entre utilidad, tecnología y emociones, eligiendo presentes que conectan con la vida cotidiana y las aspiraciones personales.

El universo de la moda ve cómo los estilos del pasado renacen con fuerza, entonces los vestidos de cintura baja, emblemático de los 2000, y los bolsos de media luna se han posicionado como los favoritos, lo que significa un buen regalo para Navidad.

Las alternativas de tecnología para
Las alternativas de tecnología para regalar en Navidad -crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Este retorno del vintage, reinterpretado por las nuevas generaciones, se traduce en búsquedas récord y convierte a estos accesorios en símbolos de una época que ahora encuentra nuevos significados.

La infancia conserva su espacio en estas tendencias, con las patinetas para niños, que según la plataforma mencionada han registrado un incremento del 50% en las búsquedas.

La preocupación por el bienestar y la salud mental tiene su reflejo en la demanda de productos innovadores como la terapia de luz roja, que alcanzó máximos históricos en búsquedas, así como en el auge de accesorios de entrenamiento como las correas elásticas y los chalecos con peso. Todo ello responde a una búsqueda de autocuidado integral, alimentando tanto el cuerpo como la mente.

Todas estas tendencias, según el listado Holiday 100 de Google Shopping, evidencian un cambio en el acto de regalar: ahora, los consumidores priorizan artículos que generan experiencias y conexiones genuinas, alejándose de la pura compra por compromiso y acercándose a la búsqueda de vínculos auténticos. La temporada 2025 se define, así, por una selección de obsequios que integran tecnología, emociones y bienestar en cada elección.

