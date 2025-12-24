Gobierno Petro informó hasta qué año habrá abastecimiento de gas natural en Colombia: “Disposiciones no serán retroactivas”

Colombia empezó a importar gas en diciembre de 2024, luego de 40 años de autosuficiencia - crédito iStock

El Ministerio de Minas y Energía oficializó, el 24 de diciembre, la Resolución 02320 de 2025 mediante la cual se modifica y actualiza la Declaración de Producción de Gas Natural para el periodo 2025–2034. El ajuste, enfocado en asegurar la confiabilidad y el abastecimiento del gas natural para el país, responde a solicitudes técnicas y actualizaciones de mantenimiento reportadas por las principales operadoras del sector, Ecopetrol S.A. y Sierracol Energy Andina.

La modificación implica una actualización de los volúmenes de producción comprometida y total disponible para la venta en campos estratégicos, con lo que se garantiza así la seguridad energética de Colombia a mediano y largo plazo. Desde el ministerio se asegura que estos cambios no afectan la estabilidad del mercado ni la seguridad energética nacional, lo que mantiene como prioridad la transparencia y la información oportuna para todos los actores del sector energético.

Dicho ajuste se fundamenta en la información más reciente presentada por las empresas productoras. En particular, Ecopetrol reportó actualizaciones para los campos Cupiagua y Pauto Sur, mientras que Sierracol Energy Andina hizo ajustes en el campo La Cira–Infantas. De acuerdo con el texto oficial, los cambios “obedecen principalmente a la liberación de gas previamente reservado para consumos propios, tras la reprogramación de mantenimientos en la Refinería de Barrancabermeja y en plantas térmicas del país”.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que busca que Colombia tenga abastecimiento de gas en los próximos años - crédito Ministerio de Minas y Energía

Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que “esta actualización demuestra que el país cuenta con información clara y confiable sobre su producción de gas natural. Nuestro objetivo es garantizar el abastecimiento, frenar la especulación y dar tranquilidad a los hogares, al transporte y a la industria”.

Ajustes en la producción

La Resolución 02320 deja claro que estos nuevos volúmenes de producción y venta responden a las solicitudes formales tanto de Ecopetrol, por lo que se “solicitó la modificación de la información de la declaración de producción de gas natural correspondiente al período 2025-2034, actualización que incluye ajustes en la producción comprometida (PC) y la producción total disponible para la venta (Ptdv) de los campos Cupiagua y Pauto Sur— como de Sierracol Energy Andina para el campo La Cira–Infantas".

Dichos procedimientos se ajustan de forma estricta a la normatividad vigente y son el resultado de análisis y revisiones técnicas que buscan reflejar la realidad operativa del sector energético.

Fortalecimiento de la planeación sectorial

Para el Gobierno nacional, este tipo de actualizaciones son herramientas clave para fortalecer la planeación y la toma de decisiones en el sector energético. El propio ministro Palma enfatizó en que “la seguridad energética es una prioridad del Gobierno nacional. Por eso actuamos con rigor técnico, defendiendo el interés público y asegurando que el gas natural llegue de manera oportuna y a precios justos a todos los colombianos”.

Asimismo, la resolución destaca también que las nuevas disposiciones “no serán consideradas retroactivas y se aplicarán a partir del mes en que se haga oficial la modificación correspondiente”, lo que garantiza así la predictibilidad y estabilidad tanto para el sector como para los consumidores.

Transparencia y acceso público a la información

En consonancia con el principio de transparencia, todo el proceso de declaración, captura y consolidación de información sobre la producción de gas está disponible en línea y puede ser consultado por cualquier ciudadano o actor interesado del sector. De acuerdo con lo estipulado en el documento. La información consolidada de la Declaración de Producción de Gas Natural para el periodo 2025 - 2034, se encuentra disponible en la dirección electrónica: https://www.minenergia.gov.co/es/misional/hidrocarburos/funcionamiento-del-sector/gas-natural/.

Son 36 millones de hogares en Colombia que utilizan gas natural - crédito Colprensa

De este modo, la actualización comunicada también asegura la trazabilidad de las decisiones y compromisos en el sector energético. Así, el Ministerio de Minas y Energía busca “frenar la especulación y dar tranquilidad” frente al abastecimiento.

Fundamento legal y normativo

La Resolución 02320 de 2025 está apoyada en lo establecido por el Decreto 1073 de 2015, el marco legal que regula el aseguramiento del abastecimiento nacional de gas natural. En específico, en uno de los apartados más relevantes de la resolución, se establece que la obligación de declarar la producción corresponde a los productores, quienes deben aportar información actualizada sobre la producción total disponible y la producción comprometida.

“La Declaración de Producción de Gas Natural contenida en la Resolución 00739 del 28 de mayo de 2025 puede ser actualizada en los eventos y en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto 1073 de 2015, o las normas que lo modifiquen o sustituyan”, dice la misma. Finalmente, la resolución entró en vigencia desde su expedición, el 24 de diciembre de 2025.