Cathy Juvinao ya hizo su lista para el 24 de diciembre: reveló los “regalos que Colombia realmente necesita” esta Navidad

La congresista del Partido Verde aprovechó las celebraciones familiares y de fin de año para hablar sobre las necesidades del país que podrían materializarse en el Congreso

La congresista Cathy Juvinao aprovechó
La congresista Cathy Juvinao aprovechó la Navidad para compartir sus prioridades legislativas

Llega el 24 de diciembre y la Navidad ocupa un lugar especial entre las fechas más valoradas por millones de personas. En Colombia, este tiempo suele asociarse con balances personales, mensajes de unión y deseos colectivos; bajo esa idea, la representante a la Cámara Cathy Juvinao decidió expresar cuáles son, a su juicio, los regalos que gran parte del país espera recibir, no desde lo material, sino desde las transformaciones sociales que se discuten en el Congreso.

La congresista del Partido Verde usó su cuenta de X para compartir un mensaje dirigido a la ciudadanía. Allí presentó una reflexión con tono navideño, pero con contenido político y social, al centrar su atención en proyectos que considera esenciales para el futuro del país.

En su publicación, escribió: “¡Mis queridos amigos y amigas! 🎄✨ Deseo que esta Navidad nos encuentre unidos por la esperanza y el amor por Colombia. Estos son los regalos que queremos y que Colombia merece: un país con oportunidades, tranquilidad y futuro”.

Cathy Juvinao compartió un mensaje
Cathy Juvinao compartió un mensaje navideño donde presentó los cambios que considera prioritarios para Colombia

A partir de ese mensaje, Juvinao dio a conocer una lista de deseos que, según explicó, representan anhelos colectivos. La congresista acompañó sus palabras con varias fotografías en las que detalló cada uno de los puntos, todos relacionados con iniciativas que hoy forman parte del debate legislativo y que, desde su perspectiva, impactan de manera directa a distintos sectores de la población.

El primer deseo se centró en el acceso a la educación superior y en el papel de la entidad financiera del Estado para la formación. En una de las imágenes compartidas, la representante planteó una visión crítica del sistema actual y expresó de forma textual: “Que el Icetex sea una oportunidad, no una barrera, que las y los jóvenes puedan estudiar donde sueñan, sin que el futuro se convierta en una deuda eterna”.

Con esta frase, la congresista puso sobre la mesa la preocupación por el endeudamiento estudiantil y el impacto que este tiene en los proyectos de vida de los jóvenes.

Cathy Juvinao pidió que el
Cathy Juvinao pidió que el Icetex sea una oportunidad para estudiar sin acumular deudas eternas

Otro de los puntos destacados se relacionó con el reconocimiento del trabajo de cuidado, una labor que, según señaló en distintos escenarios, sostiene a miles de hogares sin una retribución formal.

En su mensaje navideño, Juvinao afirmó: “Que el trabajo invisible tenga reconocimiento, que las mujeres que sostuvieron hogares y familias tengan una pensión digna en su vejez”.

Esta afirmación se vincula con la pensión del cuidado, un proyecto del cual ella forma parte y que busca reconocer económicamente estas tareas históricamente asumidas por mujeres.

La pensión del cuidado es
La pensión del cuidado es uno de los proyectos que la representante resalta para garantizar una vejez digna a miles de mujeres que sostienen familias

La situación de las juventudes en el mercado laboral ocupó otro lugar dentro de la lista, por lo que en una nueva imagen, la congresista se refirió al inicio de la vida profesional y a las condiciones de las prácticas.

Allí se lee: “Que empezar a trabajar no sea empezar perdiendo, Prácticas pagas y dignas para las juventudes, que abran puertas y construyan futuro”.

El mensaje apuntó a la necesidad de garantizar experiencias laborales justas desde los primeros pasos.

En materia laboral, la congresista
En materia laboral, la congresista señaló que las prácticas profesionales deben ser pagas y dignas para abrir oportunidades a las juventudes

La salud apareció como otro de los ejes centrales del mensaje navideño. Juvinao expresó su preocupación por las dificultades de acceso que enfrentan muchos pacientes y lo resumió con una frase directa: “Que la salud llegue a quienes más la necesitan. Atención y medicamentos sin barreras para los pacientes más vulnerables”

Con estas palabras, la representante hizo referencia a la importancia de un sistema que priorice a quienes requieren mayor protección.

Cathy Juvinao hizo un llamado
Cathy Juvinao hizo un llamado a que la atención médica llegue a quienes más la necesitan, eliminando barreras de acceso a medicamentos y servicios

Para cerrar su lista de deseos, la congresista proyectó su mirada hacia los próximos años y dejó un mensaje que conectó la tradición de pedir deseos con la acción política.

En su publicación final, afirmó: “Que en 2026 Colombia no solo pida deseos, sino que empiece a + cumplirlos”. La frase sirvió como conclusión de una lista que, según ella, recoge aspiraciones compartidas por amplios sectores del país.

El mensaje de Cathy Juvinao se difundió en plena temporada navideña y se presentó como una invitación a pensar la Navidad desde compromisos colectivos.

La lista de regalos de
La lista de regalos de Cathy Juvinao busca conectar la tradición navideña con la acción política y las aspiraciones colectivas del país

