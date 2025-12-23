Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y si demandó a Yina Calderón por dejar la pelea

Westcol reveló la millonada que se llevó en Stream Fighters pese a que Yina renunció a la pelea - crédito @westcol/ Instagram

Tras varias semanas de haberse realizado el evento de boxeo Stream Fighters, organizado por el streamer Westcol, este decidió pronunciarse sobre los resultados económicos que dejó la jornada y los inconvenientes surgidos en redes sociales, especialmente con seguidores de Yina Calderón.

El evento tuvo lugar a mediados de octubre en el coliseo Med Plus, donde varios creadores de contenido participaron en distintas peleas sobre el ring.

La atención se centró especialmente en el enfrentamiento entre Yina Calderón y la barranquillera Andrea Valdiri, uno de los combates más esperados de la noche.

Sin embargo, la pelea no se desarrolló como se anticipaba. Yina Calderón optó por retirarse apenas segundos después de que el juez diera inicio al encuentro, tras recibir los primeros golpes de Andrea Valdiri.

Esta decisión generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde el episodio rápidamente se hizo viral.

La renuncia de Calderón provocó que numerosos asistentes y seguidores del evento reclamaran a Westcol la posibilidad de emprender acciones legales por el incumplimiento del combate.

El streamer se refirió a estas presiones y a la controversia generada tras la inesperada resolución de uno de los momentos más destacados de la velada.

Dos meses después, Westcol habló del tema durante una entrevista para Gordas de envidia, el pódcast de Cami Pulgarín, en donde reveló los pormenores detrás del drama que se desató en el Medplus, esto después de que Pulgarín lo cuestionará sobre sus sentimientos cuando Calderón se retiró de la pelea.

“A mí no me importó, se lo juro y la verdad es que la que quedó como una mierda fue ella”, dijo Westcol detallando también si tuvo intenciones de demandarla y reveló la millonada que recibió por el evento. “Yo para qué la iba a demandar, si la demanda era por 50 millones (de pesos colombianos), yo me hice dos millones de dólares ese día, yo para qué voy a llorar por 50 palos”, añadió.

En esta entrevista, Westcol se sincera sobre el incidente con Yina Calderón y reveló la millonada que ganó con el evento - crédito @streamingymax/ TikTok

Según las declaraciones del paisa, tanto el evento presencial, como las más de cuatro millones de personas conectadas a su canal de Kick, le dejaron ganancias superiores a los dos millones de dólares, es decir, un poco más de siete mil millones de pesos colombianos.

En la entrevista con Cami Pulgarín, Westcol aseguró que la única persona que perdió fue Yina, pues en palabras del paisa, la empresaria perdió el respeto de varios.

“Una persona que hace, para mí, no tiene respeto… Yo peleé dos veces y las dos hasta el último puto aliento. Cualquiera puede perder, pero así, por no tener valor, eso es más humillante, y sabe que es una persona que no tiene valores", añadió el empresario.