Petro enfrenta fuerte crítica de Cambio Radical tras decreto económico: “No existe ‘emergencia’, existe despilfarro”

Petro recurre a impuestos especiales tras el fracaso de su reforma tributaria, pero Cambio Radical advierte que esto solo profundizará los problemas fiscales - crédito Presidencia - Fotomontaje Infobae (Presidencia-Cambio Radical)

El presidente Gustavo Petro declaró el martes 23 de diciembre al país en emergencia económica por 30 días, al citar una “inminente crisis fiscal”. Esta medida se tomó luego de que el Congreso archivara la reforma tributaria clave que el Gobierno había propuesto para obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

Ante esta situación, el partido Cambio Radical, encabezado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, lanzó fuertes críticas contra la administración Petro, calificando la emergencia económica como un reflejo de la mala gestión fiscal del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El decreto presidencial, que habilita la adopción de impuestos especiales para recaudar los USD41.000 millones (155.000 millones de pesos) necesarios, responde, según Petro, a la incapacidad del Gobierno de manejar la crisis con los mecanismos fiscales tradicionales.

El decreto de emergencia económica fue firmado por Gustavo Petro y todos los ministros - crédito Presidencia

Cambio Radical denuncia despilfarro fiscal y aumento de deuda externa

Sin embargo, Cambio Radical no comparte esta visión y considera que la raíz de la crisis está en el “gran hueco fiscal” creado por la gestión del Gobierno. El partido sostiene que esta medida no es una respuesta a una emergencia imprevista, sino el resultado de la “improvisación y mal manejo fiscal” que caracteriza a la administración Petro desde su llegada al poder —el 7 de agosto de 2022—. A través de publicaciones en sus redes sociales, el colectivo político cuestionó duramente las decisiones económicas del Gobierno.

En un primer mensaje, el partido acusó al presidente de una mala gestión de los recursos públicos, al asegurar que “la catástrofe de la ‘emergencia económica’ es Gustavo Petro 😵‍💫: Hacienda tomó USD 6.000 millones para gasto corriente al 13,5%, con un solo comprador a dedo. El FMI cobraba 6%. Se rompe la confianza, alguien se enriquece y 🇨🇴 paga: $399 billones más de deuda en 40 meses 📈😱 (sic)”.

Con esta declaración, Cambio Radical destacó el aumento de la deuda externa durante los primeros 40 meses del Gobierno, acusando al Ejecutivo de haber roto la confianza en los mercados internacionales y en los ciudadanos.

Cambio Radical, encabezado por Germán Vargas Lleras, fue enfático en criticar la gestión fiscal del presidente Petro - crédito @PCambioRadical/X

Para el partido, el evidente motivo de la emergencia económica radica en la gestión fiscal del Gobierno, la cual considera que ha sido deficiente y caracterizada por la falta de previsión: “La verdadera causa de la emergencia económica es el gran hueco fiscal creado por el Gobierno. Antes negaban problemas en salud, seguridad y desastres, pero ahora piden más recursos para cubrirlos. El decreto mismo admite deudas antes negadas. Esta emergencia busca que el gobierno tenga caja. No es una crisis imprevista, sino consecuencia de improvisación y mal manejo fiscal (sic)”.

En términos constitucionales, el partido también cuestionó la legitimidad de la medida, bajo el argumento de que el uso de decretos presidenciales para enfrentar la crisis fiscal va en contra de los principios establecidos en la Constitución.

“No existe ‘emergencia’: existe despilfarro. Inflaron la burocracia, aumentaron gasto de funcionamiento y ejecutaron mal el presupuesto. La Constitución no autoriza decretazos para tapar improvisación fiscal. Primero va austeridad, recorte y control del gasto; no más impuestos al ciudadano (sic)”, expresó Cambio Radical en uno de sus mensajes compartidos en su cuenta de X.

Cambio Radical cuestiona la legitimidad del decreto de emergencia económica y sostiene que, en lugar de recurrir a más impuestos, el Gobierno debería implementar políticas de austeridad - crédito @PCambioRadial/X

La colectividad del exvicepresidente, líder en oposición al mandato de Gustavo Petro, advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno no solo agravan la crisis fiscal, sino que también afectan a la ciudadanía, especialmente a las clases más vulnerables. En su opinión, la solución no está en aumentar los impuestos, sino en adoptar políticas de austeridad, recorte de gastos innecesarios y una revisión exhaustiva de las finanzas públicas.

Pero desde el Gobierno se defiende que la emergencia económica es necesaria para evitar una crisis mayor y garantizar la estabilidad del país. Petro resaltó que los recursos obtenidos mediante los impuestos especiales serán destinados a sectores clave como salud, educación e infraestructura, y que la medida es una respuesta urgente a los problemas fiscales que amenazan la estabilidad social y económica de Colombia.

Cambio Radical asegura que la emergencia económica no es una respuesta a una crisis imprevista, sino un intento por tapar el mal manejo fiscal del Gobierno - crédito @PCambioRadial/X