Colombia

Centro Democrático rechazó amenazas denunciadas por Paloma Valencia, que reveló que pagaron $2.000 millones para asesinarla

El partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, expresó su solidaridad a la candidata presidencial que confirmó, en rueda de prensa, que miembros de las disidencias de las Farc habrían puesto precio a su ‘cabeza’

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La congresista del Centro Democrático cuestionó el nuevo código electoral. Foto: Colprensa
El Centro Democrático pidió acciones concretas al Gobierno para garantizar la seguridad de la candidata presidencial Paloma Valencia - crédito Colprensa

Con un fuerte comunicado en sus canales oficiales, el partido Centro Democrático, del cual hace parte la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, rechazó de manera categórica las amenazas contra su aspirante, que reveló la existencia de un plan para asesinarla, por el que se habría pagado, según su testimonio, que tendría soporte -según ella- en fuentes oficiales, 2.000 millones de pesos.

La alerta, confirmada según la congresista por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el director de la Policía Nacional, general William Rincón, provocó un pronunciamiento urgente de la colectividad opositora, que exigió garantías para la política caucana y acciones inmediatas del Estado para proteger la vida de los que participan en la contienda electoral.

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Centro Democrático se pronunció sobre amenzas contra Paloma Valencia
Con esta misiva, el Centro Democrático se pronunció sobre las amenazas contra la senadora Paloma Valencia, que estaría en la mira de las disidencias de las Farc - crédito @cedemocratico/X

En su misiva, el Centro Democrático calificó como “delicada” la denuncia y la relacionó con el clima de inseguridad que enfrentan los líderes políticos en el país. “Es inaceptable que en Colombia se intimide la vida de quien ejerce la oposición política”, reseñó el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que demandó en ese orden de ideas “garantías reales e inmediatas para la seguridad de la oposición”.

Del mismo modo, el Centro Democrático fue enfático en señalar que la necesidad de “proteger su vida y permitirle desarrollar su campaña en condiciones plenas no es opcional: es un deber del Estado”. Todo esto, en medio de la escalada terrorista del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, contra los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que dejó más de 20 muertos tras el atentado en Cajibío.

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La senadora y candidata Paloma Valencia reveló en una rueda de prensa que fue informada por el Gobierno nacional sobre un plan para atentar contra su vida. Según la denuncia, el Frente 42 de las FARC habría pagado $2.000 millones por su asesinato - crédito suministrado a Infobae Colombia

¿Qué dijo Paloma Valencia sobre las amenazas en su contra?

En las declaraciones a la prensa, Valencia dijo que había sido informada por miembros del gabinete del presidente Petro de cómo un “grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”. Y precisó que el atentado habría sido ordenado por el Frente 42 de las Farc, bajo la coordinación de un individuo conocido como “Buche” o “Buchetula”, pese a que en la actualidad dicha estructura armada no existiría.

“La información que tenemos es que es el Frente 42 de las Farc con un sujeto llamado Buche, Buchetula, que le pagaron 2.000 millones de pesos para que me asesine”, afirmó la aspirante sin titubeos, lo que llevó al Centro Democrático, uno de los colectivos contrarios al Ejecutivo, a solicitar que las autoridades “actúen ya, con toda la capacidad del Estado, para investigar, prevenir y judicializar a los responsables”.

Paloma Valencia estuvo en la noche del sábado 25 de abril en Palmira (Valle del Cauca), desde donde rechazó los actos criminales de las disidencias de las Farc - crédito Jair Coll/REUTERS
Paloma Valencia estuvo en la noche del sábado 25 de abril en Palmira (Valle del Cauca), desde donde rechazó los actos criminales de las disidencias de las Farc - crédito Jair Coll/REUTERS

El partido también advirtió que no permitirá que la denuncia sea “relativizada ni politizada”, y recalcó la gravedad de los hechos. “La denuncia dada a conocer públicamente por Paloma es estremecedora: se pagó millonaria suma para atentar contra su vida”, remarcó la colectividad, que hizo eco de las afirmaciones de la congresista, que de acuerdo con las recientes encuestas se ubica en el Top-3 de aspirantes.

Durante su pronunciamiento, Valencia reafirmó que no busca victimizarse ni solicitar garantías adicionales de las que actualmente cuenta y las que le fueron anunciadas. “No vengo aquí a quejarme, ni a victimizarme, ni a pedir más garantías de las que ya he pedido”, sostuvo la parlamentaria, que reafirmó su disposición a continuar su correría por el territorio nacional, tras visitar el fin de semana regiones como Valle y Antioquia.

Aquí tienen una mujer valiente y que yo voy a liderar la conquista de la seguridad para que Colombia pueda vivir sin miedo y que no nos vamos a doblegar por los violentos”, expresó Valencia, que además, advirtió que “los que tienen que estar asustados son ellos y no los colombianos en ningún rincón de Colombia”, pues no está dispuesta a guardar silencio frente a los planes que estarían gestándose en su contra.

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