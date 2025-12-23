Colombia

Paloma Valencia habló de su llegada a la Gran Consulta de Centroderecha y contó qué le dijo Álvaro Uribe: “Es un hombre muy generoso”

La senadora del Centro Democrático destacó la actitud del expresidente durante las deliberaciones sobre su postulación, y afirmó que el líder político le expresó apertura y libertad en la toma de decisiones

La senadora aceptó integrarse al proceso que busca definir candidatos únicos de sectores de centroderecha, luego de conversar con la dirigencia de su partido y obtener el visto bueno de su líder, Álvaro Uribe - crédito Paloma Valencia/Facebook

La congresista Paloma Valencia, que aspira a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, confirmó su participación en la consulta interpartidista de sectores de centro-derecha prevista para el 8 de marzo de 2026.

Tras recibir la invitación y sostener deliberaciones con la dirigencia de su colectividad, la senadora optó por sumarse al grupo de aspirantes que buscan convertirse en candidatos presidenciales.

Luego de tomar la decisión de participar en la consulta interpartidista, la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia se refirió a su diálogo con Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático con respecto a este tema.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, destacó la actitud de Uribe frente a su postulación.

“Es un hombre muy generoso”, expresó Valencia durante la conversación, reconociendo el respaldo y la apertura del exmandatario en este proceso político.

En la entrevista Valencia resaltó la actitud de Álvaro Uribe ante su aspiración presidencial y dijo que el expresidente colombiano le dijo que las decisiones las podía tomar ella.

La congresista relató que, desde el inicio, el expresidente le manifestó su respaldo de manera directa.

“El presidente Uribe es un hombre muy generoso. Desde el principio me dijo: ‘Paloma, la candidata eres tú y las decisiones las tomas tú’”, comentó la senadora.

La precandidata también reflexionó sobre el papel de quienes buscan representar a una colectividad.

“Creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que entender cuando es candidato de un partido es que uno no es dueño de nada, sino que tiene que tratar de congregar, de sumar, de que el partido se sienta contento”, señaló Valencia.

