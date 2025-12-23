Colombia

Mariana Pajón comparte los retos y alegrías de su primer mes como madre de Theo: “En desorden”

La deportista colombiana relata en sus redes sociales cómo ha cambiado su día a día, mezclando la emoción del primer atardecer en familia con las nuevas rutinas y la adaptación de su entorno

Mariana Pajón disfruta de una
Mariana Pajón disfruta de una nueva etapa de su maternidad - crédito Instagram/Mariana Pajón

Durante las últimas semanas, la cotidianidad de Mariana Pajón ha experimentado una transformación radical.

La llegada de Theo, su primer hijo junto a Vincent Pelluard, ha trastocado cada aspecto de su día a día, desde los pequeños detalles del hogar hasta el significado profundo de la rutina.

En una publicación difundida el 22 de diciembre a través de su cuenta de Instagram, la doble campeona olímpica compartió que “nuestra vida estas últimas semanas en desorden”, reflejando el impacto inmediato y abrumador de la maternidad.

Este fue el primer atardecer
Este fue el primer atardecer que compartió en familia Mariana Pajón tras el nacimiento de su hijo Theo - crédito @marianapajon/IG

La deportista, acostumbrada a la disciplina estricta y al orden del alto rendimiento debido a su profesión y la preparación para cada torneo, describió los primeros momentos tras el nacimiento de Theo como una experiencia “mágica”.

El regreso a casa y el primer atardecer en familia marcaron el inicio de una etapa en la que el tiempo adquiere nuevas formas y el amor se convierte en el eje de la existencia familiar.

“Unas horas antes de conocerte”, recordaba en su carrete de imágenes y anécdotas, reconstruyendo el camino emocional que culminó con la llegada de su hijo el 28 de noviembre, aunque el anuncio público lo realizó dos días después.

La fotografía en la clínica
La fotografía en la clínica de Mariana Pajón antes del nacimiento de Theo - crédito @marianapajon/IG

El día a día de Mariana Pajón y Vincent Pelluard se ha llenado de nuevas costumbres: noches breves, consejos reiterativos como el popular “duerman mientras duerme”, caminatas prolongadas y la presencia constante del pequeño en cada rincón de la casa.

Theo, convertido en el centro de la vida familiar, acompaña a su madre en todas las actividades, incluyendo el primer viaje en avión y los trayectos en automóvil.

A pesar de los cambios, la esencia deportiva de Pajón permanece intacta. Si bien su entrenamiento se adaptó a la nueva realidad, la campeona comenzó a retomar la bicicleta con recorridos cortos, demostrando que la maternidad y la pasión por el deporte pueden coexistir.

“El entrenamiento cambió un poco”, confesó, sin dejar de lado el humor y la espontaneidad que marcaron su relato visual en redes sociales.

Así cambiaron los entrenamientos de
Así cambiaron los entrenamientos de Mariana Pajón con su embarazo - crédito @marianapajon/IG

En el entorno doméstico, las modificaciones han sido palpables: desde el color de las paredes hasta la integración de Apolo, la mascota de la familia, en la dinámica con el recién nacido.

“Nuestra casa cambió de color”, relató la deportista, evidenciando cómo la llegada de Theo transformó no solo el ambiente físico, sino también la atmósfera emocional de la vivienda.

La deportista colombiana expuso también la importancia de la compañía y la adaptación familiar, mencionando la vigilancia constante de la hermana mayor y el protagonismo de momentos cotidianos como la ducha, la práctica con el sobrino y la preparación del espacio personal para el bebé.

La deportista compartió su embarazo y postparto en imágenes con sus seguidores - crédito @marianapajon/IG

Con cada experiencia, Mariana Pajón revela una faceta distinta de su nueva vida, donde el aprendizaje es continuo y cada día representa un nuevo desafío y una oportunidad para fortalecer los lazos afectivos.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que algunos de sus seguidores dejaron mensajes como: “Hermoso, que Dios se los bendiga”; “una de las etapas que algunos romantizan, pero que cuando es deseado se vive con el amor del mundo”, entre otros.

La pareja, que inició su relación hace varios años, se mantuvo activa mostrando los preparativos y la dinámica doméstica de los últimos días antes de la llegada del bebé. En uno de los videos que pasó a ser tendencia, la bicampeona olímpica mostraba cómo las rutinas de taller y mecánica, propias del mundo ciclístico, mutaron en labores para armar la cuna y demás enseres para el recién nacido.

Mariana Pajón y Vincent Pelluard
Mariana Pajón y Vincent Pelluard reveló el género de su bebé - crédito @marianapajon/Instagram

Pajón resumió así el momento: “Nuestros días de mecánica ahora se ven así. Mismo equipo, nuevos proyectos. Preparándonos para el mejor viaje de nuestras vidas. Poniendo a rodar nuestros sueños”.

En una entrevista previa con el Comité Olímpico Colombiano, Pajón abordó las sensaciones y retos frente al nuevo desafío de su vida: “Creo que nadie está preparado en un 100% para ser mamá. He hecho todo lo que está en mi control junto a Vincent. Hemos tenido clases especiales para prepararnos, para traer al mundo de la mejor manera a nuestro bebé, saber cuidarlo, tener tips, saber qué esperar”.

