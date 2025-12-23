Karol G llegó a Quibdó: se espera que realice actividades con su ‘Fundación Con Cora’ y los niños de escasos recursos

La colombiana espera darle un momento de alegría a miles de niños de la región - crédito @reggaetoncolombiano/IG

Sin lugar a duda, Karol G se ha convertido en un referente musical para muchas generaciones y aunque las comparaciones no son buenas en muchos casos, algo que ha caracterizado a los artistas colombianos es no hacer de lado a aquellos que los han llevado a la cima como es el caso de la Bichota y Shakira con sus fundaciones.

En esta oportunidad, la intérprete de temas como Pineapple, Mañana será bonito y Latina foreva, fue vista bajando de su jet privado en Quibdó, departamento de Chocó.

De acuerdo con diferentes publicaciones, la paisa llegó con le objetivo de entregar algunos presentes a los niños de la ciudad con su Fundación con Cora.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karol G se ha hecho presente en regiones como La Guajira y Medellín con su labor filantrópica - crédito @concorafoundation/IG

Como ha sido habitual en sus últimas apariciones de fin de año, la Bichota llegó casual vestida de pies a cabeza en dénim, con un pantalón bota ancha y una blusa en jean over size, una gorra, tenis y con un grupo de acompañantes después de un torrencial aguacero que bañó a la capital del Chocó.

Asimismo, fiel a su estilo y personalidad, la cantante colombiana saludó a los que la esperaban en el territorio, mostrándose cercana y con el objetivo de hacer felices a miles de niños que la esperan con los brazos abiertos en una de las zonas más desiguales del país.

Las reacciones por la expectativa de las actividades que desarrollará la artista hicieron que sus seguidores desataran una ola de comentarios positivos, entre los que destacan: “Qué belleza, por eso la amo”; “todos tienen derecho a brillar, no entiendo por qué la critican por hacer lo mismo que su compatriota”; “los niños no se la van a creer cuando la vean de frente”, entre otros.

Así fue su labor social en Medellín

En 2025, la fundación liderada por la cantante colombiana se encuentra construyendo la ‘Casa con Cora’ que tendrá como objetivo ser un centro de acompañamiento y formación dirigida especialmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

Karol G y su labor social en Medellín - crédito @concorafoundation/IG

Asimismo, en la ciudad natal de la antioqueña se vivió una jornada del Tour Con Cora que además de atender algunas de las necesidades de niños, celebra la fuerza inmensa de las mujeres y el poder sanador del cuidado.

“Junto a nuestra fundadora, visitamos proyectos que crecen gracias al amor compartido y nos abrazamos con mujeres y niños que dan sentido a todo lo que hacemos. Creemos profundamente en el poder de un abrazo, de una palabra a tiempo y de la presencia genuina. Acompañamos a madres cuidadoras de niñas y niños con cardiopatías congénitas, recordándoles que cuidar también es un acto de amor que merece ser cuidado”, escribieron en la red social de Instagram.

A lo largo de 2025, la Fundación Con Cora —bajo la dirección de Karol G— profundizó su presencia en el ámbito social colombiano, dirigiendo esfuerzos hacia educación, equidad de género y la mejora de las condiciones para comunidades en situación vulnerable.

Dicha organización, de acuerdo con la información disponible, ha logrado consolidarse como una de las entidades más activas en la promoción de impacto social en el país.

Con su fundación Con Cora, la artista desarrolla también la Casa Con Cora en Medellín, centro integral de acompañamiento y formación para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad - crédito @karolg/ Instagram

Entre los desarrollos más destacados del año, la Fundación impulsó la edificación del Colegio Santa Fe de Icotea en el municipio de María la Baja, Bolívar, una región marcada históricamente por el desplazamiento forzado y la violencia.

Desde la organización, se enfatiza que este colegio pretende integrar a niños, niñas y adolescentes de la zona mediante un modelo educativo que no solo abarca la instrucción académica tradicional, sino que incorpora arte, cultura y deporte como componentes centrales. El enfoque, según la Fundación, reside en ofrecer un entorno que promueva tanto la inclusión como la reconstrucción del tejido social y la convivencia pacífica.

La meta principal del colegio, según lo reportado por la Fundación Con Cora, es “fortalecer las oportunidades de desarrollo integral para la niñez de la región”, priorizando el acceso a una educación de calidad dentro de un espacio que fomente la igualdad y la paz social.