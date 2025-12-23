Colombia

Expertos en economía cuestionaron el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: “Dictadura fiscal”

El Gobierno declaró la emergencia porque el Congreso hundió la reforma tributaria, pero la decisión es criticada por expertos que advierten sobre los riesgos de otorgar facultades ampliadas al Ejecutivo


Diversos analistas y exministros han expresado preocupaciones por la norma extraordinaria, señalando la falta de condiciones excepcionales para justificar la medida y el posible impacto sobre la institucionalidad - crédito Colprensa

El Gobierno de Colombia, bajo la dirección de Gustavo Petro, promulgó el Decreto 1390 el 22 de diciembre de 2025, declarando la Emergencia Económica y Social en el país.

La decisión surgió después de que el Congreso rechazó la propuesta de reforma tributaria, situación que, según el Ejecutivo, pone en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas y la garantía de derechos fundamentales para la ciudadanía.

Tras la decisión del Ejecutivo, diversos especialistas en economía, incluidos antiguos ministros de Hacienda, expresaron sus puntos de vista sobre la declaratoria de emergencia. Algunos de estos expertos manifestaron dudas y críticas respecto a la conveniencia y el alcance de la medida.

El exministro de Hacienda del Gobierno de Iván Duque, José Manuel Restrepo se pronunció de manera crítica respecto a la decisión del Gobierno de declarar la emergencia económica y social.

Restrepo cuestionó tanto la justificación como el contenido del decreto, señalando que no existen elementos imprevisibles ni situaciones excepcionales que respalden la medida.

Además, sostuvo que varios de los argumentos presentados por el Ejecutivo provienen de situaciones generadas por la misma administración.

“Este decreto de declaratoria de emergencia económica es francamente muy pobre. Plagado de mentiras y errores y confirma lo que se ha dicho. El gobierno ‘fabrica’ una emergencia económica y luego la ‘decreta’. No responde a ningún hecho imprevisible o excepcional, ni es una perturbación grave. Buena parte de la argumentación responde a hechos que el propio gobierno ha generado. Tampoco se demuestra una perturbación grave”, escribió Restrepo en su cuenta de la red social X.


José Manuel Restrepo criticó el decreto del Gobierno Petro en un mensaje en su cuenta de la red social X - crédito @jrestrp

Y en un apartado de un extenso hilo de la red social antes mencionado el exfuncionario de la administración de Iván Duque dijo: “No se puede permitir una suerte de “dictadura fiscal” usando instrumentos constitucionales que deben ser seriamente justificados y utilizados".

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo también se refirió al decreto emitido por el Gobierno, resaltando su desacuerdo con la justificación utilizada para declarar la emergencia. Según Restrepo, el texto del decreto revela confusión y falta de rigor, ya que mezcla argumentos sin relación con las condiciones que exige la Constitución para una medida excepcional, de acuerdo con sus palabras.


Juan Camilo Restrepo lanzó duras críticas al decreto de Emergencia Económica - crédito @RestrepoJCamilo

“La sola lectura del decreto por el cual se declara la emergencia económica muestra la confusión y pobreza intelectual del gobierno PetroHace una mezcolanza de razones que nada tienen que ver con una verdadera apelación al artículo 215 de la Carta. No hay allí ningún hecho inesperado que justifique la excepcionalidad constitucional”, escribió el exfuncionario.

Y agregó: “Refleja muy bien la improvisación y el alarmante estado de confusión en que vive la administración del gobierno PetroEs un verdadero aguinaldo envenenado envuelto en el papel celofán de las improvisaciones y de la confusión mental en que ha caído este gobierno ,al que por desidia y mal manejo se le salió la situación fiscal de las manos”.

Por otro lado, en un comunicado, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su desacuerdo con la declaratoria de emergencia económica. La organización argumentó que no existen las condiciones excepcionales que exige la Constitución para recurrir a este tipo de medidas, ya que la situación fiscal responde a factores estructurales previamente identificados y discutidos. Además, advirtió que el uso de un estado de excepción sin justificación clara puede afectar la confianza en las reglas económicas del país.


Por otro lado, en un comunicado, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su desacuerdo con la declaratoria de emergencia económica - crédito @CamacolColombia

En ese sentido, el presidente de Camacol Guillermo Herrera comentó al respecto lo siguiente: “La emergencia económica no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal. Colombia cuenta con herramientas legales suficientes para enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y la seguridad jurídica”.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también se pronunció sobre la decisión del Gobierno. A través de su cuenta de X, cuestionó la legalidad y legitimidad de la declaratoria de emergencia, señalando que los argumentos presentados no cumplen con los requisitos constitucionales y que la medida representa un abuso de las facultades estatales, según su opinión.


Bruce Mac Master también se unió a las críticas al Gobierno por el decreto - crédito @BruceMacMaster

El Regalo de navidad del gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas. Ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de “Emergencia Económica” son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla. En cambio, son sobradamente violatorias de la Constitución y configuran un caso flagrante de Abuso del Derecho por parte de los funcionarios del gobierno nacional que lo configuraron.

