Coronel fue enviado a la cárcel por intimidar y abusar sexualmente de una auxiliar bachiller en la seccional de Policía de Cundinamarca

Durante el proceso se descubrió que el teniente coronel habría amenazado a la auxiliar con frenar su carrera policial si decidía denunciar los hechos

Auxiliar de la Policía en
Auxiliar de la Policía en Cundinamarca, fue víctima de abuso sexual por un coronel de la institución

El arresto de Cristhiam Camilo Villamil Benavides, teniente coronel de la Policía Nacional, representa un nuevo foco de atención sobre la violencia de género y el abuso de poder en la fuerza pública de seguridad en Cundinamarca.

De acuerdo con elementos probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, el oficial, que ostentaba la comandancia del Distrito N°2 Sabana en el Departamento de Policía de Cundinamarca, habría utilizado su posición jerárquica para intimidar, acosar y agredir sexualmente a una subalterna, una joven auxiliar bachiller.

La investigación detalla una conducta persistente y progresiva por parte del teniente coronel Villamil Benavides: la víctima fue objeto de persecución, asedio e insinuaciones de índole sexual durante varios días.

El 8 de diciembre, el oficial solicitó a la joven que acudiera a los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá (Cundinamarca).

En ese lugar, teniendo pleno conocimiento de que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad y sin posibilidad de defensa, procedió a agredirla sexualmente.

Durante el proceso, se descubrió que el teniente coronel habría amenazado a la auxiliar con frenar su carrera policial si decidía denunciar los hechos. La presión y las amenazas sobre el futuro profesional de la víctima forman parte central de la imputación presentada por la Fiscalía.

En la audiencia, así lo explicó el fiscal encargado: “Se valió de su cargo entre la Policía Nacional como teniente coronel y encargado como comandante del Distrito dos de la Sabana Norte, lo que genera en estricto sentido que usted representaba una autoridad sobre la víctima, para no solo intimidar a la víctima, ejercer violencia psicológica frente a la misma ante su vejamen sexual, sino posterior a su ataque, obligándola a guardar silencio e intimidándola con su cargo y el presunto poder que ostenta dentro de la policía, sin incluso amenazándola con trucar su sueño de ingresar a la policía. Además de los repetidos acosos sexuales ya referidos realizados por usted en diferentes oportunidades”.

Como resultado de estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a Villamil Benavides los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual, delitos que, conforme al Código Penal colombiano, contemplan penas privativas de la libertad y sanciones agravadas ante el uso de la superioridad funcional y las amenazas.

La investigación detalla una conducta persistente y progresiva por parte del teniente coronel Villamil Benavides: la víctima fue objeto de persecución, asedio e insinuaciones de índole sexual durante varios día - crédito Colprensa

Ante la lectura de cargos, el procesado no aceptó su responsabilidad, lo que implica el inicio formal de un proceso penal en su contra. Mientras avanza dicho proceso, Villamil Benavides deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro de reclusión destinado a integrantes de la Policía Nacional.

