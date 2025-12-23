Compra de tiquetes terrestres en diciembre y enero en Colombia: cinco claves para evitar fraudes digitales y dolores de cabeza

La digitalización en la compra de pasajes permite a los viajeros colombianos evitar filas y congestiones durante la temporada alta - crédito Terminal de Transporte de Bogotá/sitio web

Durante diciembre y enero, el volumen de viajeros en las terminales de transporte terrestre de Colombia experimenta un crecimiento notable, impulsado por la coincidencia de los puentes festivos y el pago de la prima navideña.

Según datos del Tablero de la Superintendencia de Transporte, en lo que va del mes más de 8 millones de pasajeros se han movilizado por las principales terminales del país, lo que ha provocado congestiones, largas filas y tiempos de espera extendidos en los puntos de embarque.

Este comportamiento estacional ha motivado a las empresas del sector a fortalecer la digitalización de sus servicios, facilitando la compra de pasajes a través de canales en línea y permitiendo que los usuarios planifiquen con mayor anticipación sus desplazamientos.

Pinbus lidera la venta de tiquetes online en Colombia, ofreciendo canales digitales seguros como web, app y WhatsApp oficial - crédito Terminal de Bogotá

Una de las plataformas que ha liderado este proceso es Pinbus, la cual permite la adquisición de pasajes en línea de forma segura. El Co-Fundador de la compañía, Alejandro Zuluaga, explicó que

“Actualmente el 60% de las empresas de transporte ya comercializa sus pasajes a través de canales digitales, lo que, si bien mejora la experiencia del usuario y amplía el acceso, también exige mayores niveles de prevención y educación en ciberseguridad para evitar fraudes y proteger la información de los compradores. Nosotros en Pinbus ofrecemos esta facilidad, para que los usuarios puedan comprar en línea de manera segura y sin hacer las filas en las terminales, ya sea por la página web, aplicación o vía WhatsApp”.

El auge de las transacciones digitales ha traído consigo nuevos riesgos asociados a la ciberseguridad y la protección de los datos personales de los usuarios. Por este motivo, Pinbus emitió una serie de recomendaciones para evitar que los viajeros sean víctimas de fraudes durante la temporada de alta demanda. Entre las principales advertencias, la plataforma sugiere:

Verifique la URL del sitio web: asegúrese de que el link no incluya variaciones inusuales, errores ortográficos o dominios que no pertenecen a la empresa. Las páginas falsas suelen cambiar letras o añadir palabras para simular autenticidad. Desconfíe de descuentos exagerados: promociones demasiado atractivas o que prometen disponibilidad inmediata suelen ser señales de alerta. No realice pagos por números personales: las empresas formales no gestionan compras a través de chats informales, ni solicitan transferencias a cuentas individuales o códigos QR sin trazabilidad. Si solo ofrecen billeteras digitales o números personales, es una señal de alerta. Evite enlaces enviados por mensajes no solicitados: no abra links recibidos por SMS, redes sociales o chats si no provienen de canales verificados. Consulte directamente con la empresa o terminal: si hay dudas sobre una oferta, promoción o número de contacto, verifique primero con el canal oficial antes de hacer cualquier pago, y reporte inmediatamente cualquier sospecha para prevenir que más personas resulten afectadas.

Pinbus destaca que sus ventas por WhatsApp solo se realizan a través del número oficial +57 300 387 0041 y recuerda a los usuarios que no deben realizar pagos a cuentas personales ni transferencias a través de códigos QR informales.

Además, para quienes prefieren la atención presencial, la compañía ha instalado kioscos digitales en la Terminal de Bogotá (módulos 1 y 3), donde es posible comprar pasajes de manera autónoma y sin filas. En estos puntos, más de 48 empresas de transporte ofrecen rutas hacia destinos como Villa de Leyva, Medellín, Valledupar, Santa Marta, Pereira, Chiquinquirá, Cali, Neiva, Barranquilla y Cúcuta, entre otros, lo que contribuye a reducir la congestión y facilita la compra segura durante la temporada alta.

La Terminal de Transporte mantiene monitoreo permanente y sugiere comprar tiquetes solo en taquillas o portales oficiales para asegurar la seguridad del usuario - crédito Colprensa

La importancia de la prevención en la compra de pasajes también fue subrayada por Rafael González, gerente general de La Terminal. El directivo recomendó a los viajeros planificar sus trayectos con anticipación y no dejar la adquisición del tiquete para el último día, especialmente en fechas como Navidad y Fin de Año.

González instó a realizar las compras en los canales oficiales, ya sea presencialmente en las taquillas o a través del portal web terminaldetransporte.gov.co, y fue enfático en advertir que ni La Terminal ni las empresas asociadas venden tiquetes por WhatsApp o redes sociales, por lo que los usuarios deben desconfiar de cualquier oferta recibida por estos medios.

La Terminal de Transporte aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la operación en coordinación con las empresas transportadoras y las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios en medio del pico de demanda.

Entre las recomendaciones adicionales, la entidad exhortó a los pasajeros a adquirir sus tiquetes únicamente en las taquillas oficiales o en la página web, utilizar los perfiles verificados en Google para cada terminal, abordar los buses solo dentro de las infraestructuras autorizadas, verificar previamente las condiciones para viajes con mascotas, menores de edad o equipaje especial, y no descuidar sus pertenencias ni aceptar ayuda de extraños.