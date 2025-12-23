Clima en Colombia para Navidad: este es la previsión del Ideam para esta festividad de 2025

Ideam en Bogotá (Colombia) - crédito Colprensa

El comportamiento del clima en Colombia durante los días centrales de la temporada navideña estará marcado por diferencias significativas entre regiones, según el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El pronóstico, con vigencia entre el 24 y el 26 de diciembre, anticipa jornadas con lluvias recurrentes en algunos sectores del occidente del país, mientras que en otras zonas predominarán condiciones secas y cielos parcialmente nublados.

De acuerdo con la entidad, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en la región Pacífica, donde se prevé un incremento de la nubosidad y episodios de lluvias de diversa intensidad.

En contraste, las regiones Caribe, Orinoquía y amplios sectores de la Amazonía mantendrían, en términos generales, condiciones más estables, un patrón que se ha presentado durante los días previos a la Navidad.

Para la noche del miércoles 24 de diciembre, el Ideam advirtió un aumento de las lluvias en el centro de la región Pacífica, así como en el oriente de la Amazonía. En estas zonas, las precipitaciones podrían registrarse principalmente durante la tarde y la noche, asociadas a la dinámica atmosférica propia de la temporada y a la presencia de humedad proveniente del océano Pacífico.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias más intensas para esa jornada incluyen Chocó, Valle del Cauca y Cauca, así como sectores del occidente y sur de Antioquia. A estos se suman áreas de Caldas, Risaralda y Quindío, donde también se esperan episodios de precipitación, especialmente en horas nocturnas, según el reporte oficial.

En la región Andina, el pronóstico para el 24 de diciembre señala la posibilidad de lluvias de menor intensidad en departamentos como Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. En contraste, la región Caribe y la Orinoquía registrarían tiempo mayormente seco durante la jornada, sin descartar nubosidad variable en algunos puntos.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam indicó que podrían presentarse lluvias aisladas en la tarde o noche del 24 de diciembre, aunque estas no serían generalizadas ni persistentes, manteniéndose intervalos de tiempo seco durante el resto del día.

En cuanto al jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el informe del Ideam prevé la continuidad de las lluvias en la región Pacífica, con mayores acumulados en el departamento del Chocó. También se anticipan precipitaciones en el occidente del Valle del Cauca y en sectores de Cauca y Nariño, en coherencia con el patrón atmosférico observado en días anteriores.

Ese mismo día podrían registrarse lluvias dispersas en el occidente de las regiones Caribe y Andina, con eventos de precipitación en zonas de Córdoba, Bolívar y Sucre. En el interior del país, el pronóstico incluye la posibilidad de lluvias ocasionales en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y el occidente de Huila, así como en áreas puntuales de Caquetá y Putumayo.

Respecto al mar Caribe colombiano, el Ideam señaló una disminución de las lluvias frente a jornadas previas, mientras que para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se proyecta tiempo seco durante la mayor parte del 25 de diciembre, con condiciones favorables para la navegación y las actividades al aire libre, según los modelos analizados.

Para el viernes 26 de diciembre, la entidad meteorológica indicó que la región Pacífica seguirá concentrando la mayor probabilidad de precipitaciones. En la región Andina se proyecta un ligero aumento de las lluvias en el centro del país, así como en sectores del oriente, especialmente en Santander y Norte de Santander.

Las lluvias de mayor intensidad previstas para esa jornada se ubicarían nuevamente en Chocó, el occidente y sur del Valle del Cauca, el occidente de Cauca y Nariño, y el occidente y sur de Antioquia. También se contemplan precipitaciones en Caldas, Tolima y el occidente de Putumayo, mientras que para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el pronóstico contempla lloviznas o lluvias de corta duración, sin eventos prolongados.

En el caso de Bogotá, el Ideam mantiene un escenario de relativa estabilidad climática durante estos días, con baja probabilidad de lluvias intensas y condiciones variables de nubosidad.