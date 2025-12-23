Cierres en Embajada de EE.UU. en Bogotá y la Agencia Consular en Barranquilla informaron por Navidad y Fin de Año

Varios trámites se suspenderán por las celebraciones de Navidad y Fin de año en las sedes consulares de EE.UU.- crédito Colprensa

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Agencia Consular en Barranquilla informaron modificaciones temporales en la prestación de sus servicios con motivo de las celebraciones de Navidad y fin de año, según un anuncio divulgado este 22 de diciembre de 2025.

La información fue publicada por la Revista Semana y detalla los días en los que no habrá atención al público en ambas sedes diplomáticas.

De acuerdo con el comunicado oficial, las instalaciones permanecerán cerradas entre el 24 y el 26 de diciembre de 2025, periodo durante el cual no se prestarán servicios consulares regulares.

- Colprensa

Las autoridades precisaron que la atención se retomará el 29 de diciembre de 2025, fecha en la que volverán a operar los trámites de rutina y la expedición de pasaportes de emergencia, de acuerdo con los protocolos habituales.

La Embajada aclaró que, durante los días de cierre por las festividades decembrinas, no estarán disponibles los servicios de visas de inmigrante ni de no inmigrante. Sobre este punto, la sede diplomática indicó que las personas que tenían citas previamente asignadas para esas fechas ya fueron notificadas sobre los ajustes y la reprogramación correspondiente. El comunicado señala textualmente: “Adicionalmente, no habrá servicios de visas de inmigrante ni de no inmigrante disponibles durante esas fechas. Los solicitantes que tenían citas programadas para los días mencionados ya fueron informados sobre la reprogramación de sus citas”.

Una vez finalizado el periodo de atención parcial de diciembre, la Embajada en Bogotá informó que volverá a cerrar el 1 de enero de 2026, con motivo de la celebración de Año Nuevo. Posteriormente, la reapertura está prevista para el viernes 2 de enero de 2026, día a partir del cual se retomarán las labores consulares de manera regular durante la primera semana completa del nuevo año.

Dentro de la información suministrada, también se precisó que el proceso de expedición de pasaportes para ciudadanos estadounidenses continúa a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal, entidad responsable de la producción de estos documentos. No obstante, durante los días de cierre anunciados, únicamente se atenderán situaciones catalogadas como emergencias una vez se restablezca la atención, conforme a los lineamientos vigentes.

Varios trámites se suspenderán por las celebraciones de Navidad y Fin de año en las sedes consulares de EE.UU.| (AP Foto/Fernando Vergara)

La Embajada recordó igualmente que, con ocasión de la celebración del Día de los Reyes Magos, una fecha tradicional en Colombia, las oficinas permanecerán cerradas el lunes festivo 12 de enero de 2026. Este cierre hace parte del calendario oficial de días no laborables de la misión diplomática para el inicio del próximo año.

En relación con la Agencia Consular de Estados Unidos en Barranquilla, el anuncio incluyó un calendario diferenciado. Según la información oficial, sus instalaciones estarán cerradas desde el 1 hasta el 12 de enero de 2026, periodo durante el cual no se ofrecerán servicios presenciales. La reapertura de esta sede está programada para el martes 13 de enero de 2026, cuando se retomará la atención al público conforme a los horarios establecidos.

Además de los cierres por Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, tanto la Embajada en Bogotá como la Agencia Consular en Barranquilla confirmaron que el lunes 19 de enero de 2026 no habrá atención debido a la conmemoración del natalicio de Martin Luther King, Jr., una fecha reconocida como festivo federal en Estados Unidos.

- crédito Colprensa

Las autoridades diplomáticas reiteraron que estos ajustes hacen parte de la programación anual y recomendaron a los usuarios verificar con antelación las fechas disponibles para trámites consulares, así como revisar los canales oficiales de información para conocer eventuales actualizaciones.

El anuncio busca que los ciudadanos puedan planificar sus solicitudes de servicios teniendo en cuenta los días de cierre y reapertura establecidos para el cierre de 2025 y el inicio de 2026.