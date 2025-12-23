Colombia

Carlos Fernando Motoa puso en tela de juicio a Iván Cepeda, que advirtió una campaña de desprestigio: “No aclare que oscurece”

El senador de Cambio Radical cuestionó las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Histórico, que aseguró ser víctima de ataques a su reputación orquestada por sus adversarios políticos


El senador Carlos Fernando Motoa
El senador Carlos Fernando Motoa cuestionó las recientes declaraciones de Iván Cepeda, que aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio - crédito @SenadoGovCo/X - Iván Cepeda/Facebook

El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, lanzó serias críticas contra Iván Cepeda luego de que este último revelara que había recibido información sobre una posible campaña de desprestigio en su contra, vinculada a organismos de inteligencia del Estado.

En un video divulgado en sus redes sociales, Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, expresó su preocupación por los intentos de sus adversarios políticos de socavar su legitimidad y reputación a través de escándalos fabricados, relacionados con abuso de poder y tráfico de influencias.

Y este fue el detonante para que Motoa usara sus redes sociales, en las que no dudó en desafiar las palabras del político de izquierda: “Sr. @IvanCepedaCast no ‘aclare’ que oscurece. ¿Además, cómo así que organismos de inteligencia del Estado estarían involucrados en una supuesta campaña de desprestigio en su contra?”.

Carlos Fernando Motoa no se
Carlos Fernando Motoa no se dejó convencer de las palabras de Iván Cepeda, por lo que sugirió que las explicaciones del senador del Pacto Histórico solo lo hunden más - crédito Prensa Senado

El senador Motota también planteó dudas sobre el manejo de estas instituciones bajo el gobierno de Gustavo Petro, pues la el legislador Cambio Radical, colectividad que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, las afirmaciones de Cepeda son alarmistas y carecen de fundamento.

“¿No son los mismos organismos que @PetroGustavo puso en manos de los exmilitantes del M-19? ¿Los mismos que beneficiarios de la #PazTotal como alias ‘Calarcá’ habrían infiltrado?” (sic), cuestionó Motoa, al sugerir que las instituciones del Estado fueron manipuladas con fines políticos.

En su opinión, el senador de izquierda y cercano al presidente Petro parece estar buscando desviar la atención de otros temas, mientras crea una atmósfera de victimización innecesaria.

Carlos Fernando Motoa cuestionó los
Carlos Fernando Motoa cuestionó los vínculos entre Iván Cepeda y el Gobierno de Petro, al sugerir que la acusación de espionaje carece de fundamento - crédito @senadormotoa/X

Además, Motoa señaló que cuanto más intentaba Cepeda dar explicaciones, más se hundía, por lo que lanzó una última pregunta: “A qué le teme y aún más importante… qué están por revelar? Se le nota preocupado, casi asustado”.

El legislador expresó sus dudas sobre varias controversias relacionadas con la administración de Petro, de la cual Cepeda forma parte, especialmente tras la noticia que involucra un posible caso de infiltración de información desde un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) hacia las disidencias de las Farc, en el frente comandado por alias Calarcá.

Esta situación, según el congresista de oposición, podría estar vinculada a las denuncias lanzadas por Cepeda, que aseguró que la presunta campaña de desprestigio contra él provendría de estos mismos sectores; por lo que cuestionó toda esta telaraña de escándalos que sacude el país en manos de Gustavo Petro.

Iván Cepeda expresó preocupación por
Iván Cepeda expresó preocupación por los intentos de sus opositores de destruir su imagen mediante escándalos fabricado - crédito @IvanCepedaCast/X

Las declaraciones de Iván Cepeda y su postura frente a la campaña de desprestigio

En el video donde Cepeda hizo estas afirmaciones, explicó que a lo largo de su vida pública ha sido objeto de varias campañas con el fin de deteriorar su imagen. Según dijo en su declaración, estas campañas se intensificaron con su actual candidatura presidencial, lo que lo llevó a recibir información sobre maniobras en su contra.

Cepeda aseguró que los intentos de desprestigiarlo provienen de sus opositores políticos, quienes, al no haber logrado derrotarlo en las urnas o en el ámbito judicial, ahora recurren al uso de instituciones oficiales y servicios de inteligencia para llevar a cabo sus ataques.

El senador expresó su preocupación por los posibles escándalos que podrían estallar en su contra en los próximos días, pues aseguró que estos escándalos estarían relacionados con acusaciones de abuso de poder y tráfico de influencias.

Iván Cepeda denunció una campaña de desprestigio en su contra con un video que subió en sus redes sociales - crédito @IvanCepedaCast/X

“De una vez lo digo tajantemente: esos intentos son parte de campañas calumniosas y sucias de mis opositores”, aseguró Cepeda en su intervención. Además, recalcó que es una persona transparente que no tiene nada que ocultar, y que, por lo tanto, no teme someterse a cualquier tipo de escrutinio público.

Las palabras de Cepeda parecieron tener como objetivo mostrar una imagen de firmeza y resistencia frente a lo que considera un ataque de sus adversarios. Sin embargo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas para sus rivales políticos, especialmente para Motoa, que se mostró escéptico ante sus afirmaciones.

