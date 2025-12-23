Gobierno Petro subió el precio del diésel y camioneros amenazaron con nuevo paro: “Rompe la confianza”

Asociación de Transportadores de Carga de Colombia, aseguró que el reciente aumento del diésel rompe los acuerdos alcanzados con el Gobierno tras el paro camionero de septiembre - crédito Colprensa

El reciente incremento de cien pesos en el precio del galón del diésel, autorizado por el Gobierno nacional y vigente desde el pasado 20 de diciembre, desató una nueva controversia con los gremios del transporte de carga, que aseguran que la medida rompe los compromisos adquiridos tras el paro camionero realizado en septiembre.

Así lo afirmó Anderson Quiceno, vocero de la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia, durante una entrevista con W Radio, en la que sostuvo que el aumento contradice de manera directa los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo luego de las jornadas de protesta, en las que los camioneros exigieron estabilidad en el precio del combustible y una revisión estructural de la fórmula con la que se calcula su valor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Eso rompe los términos de confianza con el Gobierno en relación al paro que se realizó en septiembre, porque una de las consecuencias de ese paro era que no iban a haber incrementos del precio del combustible si no se abordaba la Fórmula Colombia desde la visión de los gremios camioneros hacia el Ministerio de Hacienda”, aseguró Quiceno.

Los gremios del transporte de carga advirtieron que el incremento de 100 pesos en el diésel genera sobrecostos millonarios y profundiza el desequilibrio entre fletes y costos operativos - crédito Colprensa

Según el dirigente gremial, la decisión deja en entredicho los compromisos asumidos por el Gobierno y traslada un problema estructural al próximo Ejecutivo.

“Esto prácticamente deja en entredicho ese acuerdo y deja un problema bastante fuerte para el próximo gobierno que vaya entrando”, agregó.

Sobrecostos millonarios para el sector

Quiceno explicó que el aumento de cien pesos tiene un impacto económico inmediato para los transportadores de carga pesada, especialmente para los vehículos articulados, como tractomulas y minimulas.

De acuerdo con sus cálculos, el incremento representa sobrecostos mensuales cercanos a los 6.200 millones de pesos para los camioneros que operan este tipo de vehículos.

El dirigente precisó que en Colombia existen alrededor de 62.000 vehículos articulados y que, si se suman los aumentos registrados desde septiembre, el incremento promedio en el precio del galón del diésel alcanza los 600 pesos.

Alerta por un posible nuevo paro

Aunque descartó una convocatoria inmediata a un nuevo paro, Quiceno advirtió que los gremios camioneros se mantienen en estado de alerta desde septiembre y que el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo de nuevas movilizaciones.

Según explicó, la compleja situación de seguridad en el país ha llevado al sector a priorizar el abastecimiento y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía, pese al inconformismo existente.

Los transportadores de carga permanecen en estado de alerta desde septiembre y no descartan nuevas movilizaciones ante el incumplimiento de los compromisos pactados con el Gobierno - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El vocero gremial también recordó que, durante el paro, el Gobierno se comprometió a regular el parque automotor, revisar el esquema de pagos a los camioneros y ajustar herramientas como el Sistema de Información de Costos Eficientes (Sice-TAC), que —según los transportadores— solo calcula costos, pero no contempla utilidades ni beneficios reales para el sector.

Precios del diésel y panorama nacional

El aumento en el precio del diésel, vigente desde diciembre, alteró el equilibrio que se mantenía en el mercado de combustibles durante los últimos meses.

Con un precio promedio de 10.885 pesos por galón en las trece principales ciudades del país, el ajuste de cien pesos marca el inicio de una serie de incrementos previstos para el sector y sus consumidores, en especial el transporte de carga.

La medida puso fin a casi dos meses de estabilidad y representa una acumulación de 637 pesos por galón en lo que va de 2025. Según informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), desde el pasado 20 de diciembre comenzó a regir en todo el país el incremento autorizado para el diésel.

Así quedaron los precios de los combustibles en diciembre de 2025 - crédito Creg

En el detalle por ciudades, Villavicencio se mantiene entre las urbes con el combustible más costoso, con un precio de 11.276 pesos por galón. En Bogotá, el diésel se comercializa a 11.176 pesos, mientras que en Medellín alcanza los 11.198 pesos. Cali registra un valor de 11.318 pesos, Barranquilla de 10.861 y Cartagena de 10.827 pesos.

Por el contrario, Cúcuta presenta el precio más bajo del país, con 8.932 pesos por galón, seguida por Pasto, donde el combustible se ubica entre los más económicos.

La Creg destacó que estas diferencias responden a variables regionales y a los componentes de la fórmula de precios, incluidos impuestos y costos de producción.