Colombia

El Dane reveló la lista de hombres y mujeres que no alcanzarían a obtener una pensión a pesar de que trabajan: cifras son preocupantes

Las zonas rurales concentran la mayor proporción de trabajadores sin acceso a protección social y las nuevas regulaciones encarecen el desafío para micro y pequeñas empresas, reveló la entidad

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La Reforma Laboral de 2025 no estableció medidas para reducir la informalidad laboral en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE
La Reforma Laboral de 2025 no estableció medidas para reducir la informalidad laboral en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

En medio de la polémica que sigue en Colombia debido a que el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% para el salario mínimo en Colombia, bajo el concepto de “salario vital”, lo que llevó la remuneración a $2.000.000 mensuales, pero que ahora el Consejo de Estado suspendió de manera provisional por no haber justificado la medida, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre móvil diciembre de 2025 - febrero de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país siguen excluidos del sistema formal.

De acuerdo con el mismo, para el total nacional, en el periodo estudiado la proporción de personas ocupadas informales, aquellos que trabajan, pero no pagan seguridad social y no tendrían derechos a pensión, fue 55,3%, lo que representó una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre móvil del año anterior (56,8%).

Además, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 41,1%, lo que significó una disminución de 1,5 puntos porcentuales frente al trimestre móvil diciembre 2024 - febrero 2025 (42,6%). Por su parte, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de población ocupada informal fue 42,4%, lo que representó una disminución de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (44,1%).

La informalidad laboral afecta a más del 50 de la población trabajadora en Colombia - crédito Dane
La informalidad laboral afecta a más del 50 de la población trabajadora en Colombia - crédito Dane

Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 83,2% en el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026

Informalidad según sexo en el total nacional

Según el Dane. para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026 fue 57,6%, una reducción de un punto porcentual frente al periodo estudiado, ya que en ese momento era de 58,6%.

En contraste, el 52,2% de las mujeres ocupadas eran informales, lo que representó una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (54,3%).

Informalidad según sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026 la proporción de mujeres informales fue 39,6%, lo que significó una disminución de 2,3 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil diciembre 2024 – febrero 2025 (41,9%). Por su parte la proporción de hombres informales fue 42,3%.

Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia - crédito Dane
Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

  • Sincelejo: 68,3%.
  • Valledupar: 63,4%.
  • Cúcuta A.M.: 62,8%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

  • Bogotá D.C.: 33,8%.
  • Manizales A.M.: 35,7%.
  • Tunja: 35,7%.

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026 el 84,3% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, lo que registró una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (85,2%).

Respecto a las empresas pequeñas la población ocupada informal fue 20,8% y en la empresa mediana fue 4,8%. Por su parte, en la empresa grande la proporción de ocupados informales fue 2,2%, lo que significó una disminución de 0,9 puntos porcentuales en comparación con el trimestre móvil diciembre 2024 -febrero 2025 (3,0%).

La informalidad laboral afecta, principalmente, a las microempresas - crédito Dane
La informalidad laboral afecta, principalmente, a las microempresas - crédito Dane

Efectos de la Reforma Laboral en la informalidad

El informe se da a conocer también en medio de la ejecución de la Reforma Laboral. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

  • Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.
  • Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.
  • Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34 %, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4 %, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.

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