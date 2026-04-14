Joven sorprendió al contar las diferencias laborales entre Alemania y Colombia: “No se trabaja enfermo”

El relato de la joven sorprendió a los internautas al demostrar que el trabajo se percibe de formas muy diferentes - crédito Isabel Cano / TikTok

Una joven colombiana que vive en Alemania detalló las profundas diferencias laborales entre ambos países, centrándose en temas como horarios, descanso y seguridad social, tras dos años y medio de experiencia, y destacó que el modelo alemán permite un equilibrio más saludable entre vida personal y empleo, algo que considera esencial para el bienestar cotidiano.

La creadora de contenido, identificada como Isabel Cano, basó su relato en vivencias propias y recibió una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde muchos compatriotas mostraron su sorpresa ante las garantías legales para los trabajadores en territorio alemán.

De acuerdo con la información que la joven compartió en TikTok, una de las diferencias más notables está en el número de días de vacaciones legales ofrecidos a los empleados, según su relato, en Alemania existen 30 días hábiles de vacaciones anuales, mientras que en Colombia ese período suele ser considerablemente menor y depende en gran medida de la política interna de cada empresa.

Según el relato, esta diferencia contribuye a que los trabajadores alemanes puedan disponer de más tiempo para el descanso, lo que repercute en su salud y productividad.

La joven demostró las diferencias que se tienen y sorprendió a los internautas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Isabel agregó que en Colombia, la jornada inicia muy temprano, habitualmente desde las 7:00 a. m. y se cuenta con horarios de salida que pueden prolongarse hasta las 6:00 p. m. o incluso más, dependiendo de la carga de trabajo.

“En Colombia se celebra mucho como eso de dar la milla extra, de quedarme trabajando hasta tarde. Eso es como algo que está bien visto y como que cuando tú le dices a tus compañeros como: ‘Ay, no, es que ayer me quedé trabajando hasta las 7, 8 de la noche’, la gente es como: ‘Ay, súper, o sea, estás supercomprometido con la empresa’, así. En Alemania te miran raro y dicen como: ‘Pero ¿por qué? O sea, no hagas eso’“, demostrando la normalización de estas conductas en su tierra natal.

En contraste, afirmó que en Alemania lo habitual es que la jornada comience entre las 8:30 a. m. y las 9:30 a. m., con salidas regulares alrededor de las 5:00 p. m. y excepciones puntuales si el volumen de tareas lo requiere. Aunque aseguró que quedarse después del horario formal no se considera una muestra de dedicación, sino que puede ser visto como una gestión ineficiente del tiempo.

La joven también indicó que en Alemania “no se romantiza el esfuerzo adicional fuera de horario”, lo que contrasta con la cultura de larga jornada que predomina en Colombia.

Permiso por enfermedad

Los seguidores de la joven le pidieron profundizar más en su relato al sorprenderse por las condiciones laborales - crédito Isabel Cano / TikTok

Otro aspecto relevante que destacó se refiere al trato ante enfermedades en el trabajo. En Colombia persiste la costumbre de presentarse a laborar aunque se esté indispuesto, asociando esta actitud con el compromiso. En Alemania, relató, esta conducta es “mal vista” y suele sugerirse al trabajador que se desconecte y se recupere.

Detalló que en Alemania el empleado puede acogerse hasta tres días consecutivos al permiso por enfermedad sin necesidad de justificar su ausencia con un certificado médico. Basta con comunicar a la empresa la imposibilidad de asistir y tras ese período, si la dolencia persiste, sí es necesario el aval médico. Según la joven, esta práctica contribuye a que el sistema de salud no se sobrecargue con consultas innecesarias motivadas únicamente por trámites administrativos.

Isabel aclaró: “He estado enferma un par de veces, nunca me he tomado tres días, máximo uno, porque todavía tengo el chip de que incluso griposa, debo trabajar”. Reconoció que, a diferencia de Alemania, en Colombia suele recurrirse al médico por dolencias leves solo para obtener la incapacidad y así justificar la ausencia, lo que termina saturando el sistema asistencial.

Los colombianos suelen trabajar enfermos ante las demoras en las consultas en los sistemas de urgencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Seguridad social y protección en caso de desempleo

La joven explicó que quienes pierden su empleo en Alemania pueden acceder a un seguro de desempleo financiado mediante impuestos destinados exclusivamente a ese fin. Esta prestación se extiende hasta por un año y puede representar hasta un 50% o más del salario anterior, dependiendo de varios factores personales y familiares.

Resaltó que uno de los elementos más valorados de residir y trabajar en Alemania es “sentirse respaldada”, pues el seguro de desempleo garantiza la cobertura de gastos básicos como vivienda y alimentación. Además, mencionó que “es muy difícil despedir a alguien en Alemania”.

La publicación generó todo un debate en redes sociales, donde los usuarios latinoamericanos, especialmente colombianos, reconocieron la diferencia cultural en torno a la gestión del trabajo y la salud: “Es un cambio de chip total, siempre he pensado que migrar no es para todo el mundo”.