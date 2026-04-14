Colombia

Mexicana en Colombia conquistó a los rolos con su opinión de la ciudad: “El que no ama Bogotá es porque no la ha vivido”

Sus declaraciones sobre la vida en la capital del país desataron una oleada de simpatía por parte de los internautas, que no dudaron en demostrar su agradecimiento por los relatos espontáneos sobre costumbres, palabras y sabores locales

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Sus declaraciones conquistaron a los rolos - crédito Karla Medellín / TikTok

Una creadora de contenido mexicana conocida como Karla Medellín sorprende a diario a miles de usuarios de TikTok sus vivencias como residente en Bogotá, Colombia. Con el humor y la sorpresa como su toque personal, comparte detalles en sus redes sociales de su adaptación a costumbres, clima y gastronomía, generando empatía y orgullo entre la comunidad local.

Adaptarse a la vida en la ciudad llevó a la extranjera a enfrentar retos como la altitud y el clima variable, así como a descubrir expresiones y gestos cotidianos únicos. Su visión curiosa y cálida despertó la simpatía de los bogotanos, que la acogieron en redes sociales como parte de su comunidad.

En uno de sus videos más recientes, la extranjera relató detalles de lo difícil que fueron sus primeras semanas en la ciudad, pues pusieron a prueba su capacidad de adaptación, teniendo en cuenta que la ciudad situada a más de 2.600 metros de altitud, donde el aire es fresco y los cambios de temperatura frecuentes.

Sin embargo, más allá del clima, la mujer sorprendió al referirse a las palabras típicas capitalinas y su estilo al vestir: “Espérense que empecemos a hablar del harto, del re, del veci, del sumercé. Explíqueme por qué les da pena todo: ‘Qué pena, qué pena, qué pena. Ay, qué pena’”, asegurando que es común escuchar esta frase durante una conversación típica entre los capitalinos.

La extranjera sorprendió con sus declaraciones sobre la capital del país - crédito Juan Amarú Rodríguez / IDT
La extranjera sorprendió con sus declaraciones sobre la capital del país - crédito Juan Amarú Rodríguez / IDT

La extranjera destaca la amabilidad local: “Es que Bogotá es lo máximo. Y ni empecemos a hablar de los rolos. A los rolos no me los tocan. No, señor, los rolos son la neta del planeta“, una expresión mexicana que demuestra el apoyo hacia un tema o una persona. La ciudadana extranjera se refirió a varias creencias sobre los habitantes de la capital del país: ”Que son fríos, que son serios, que no saludan”, calificativos con los que no está de acuerdo.

En su relato, recordó que una de sus primeras confusiones al llegar a la ciudad: “La primera vez que alguien me dijo ‘no des papaya’, yo no entendía. Quedé muy confundida, pero no tan confundida como cuando me dijeron: ‘Tengo un guayabo’. Dije: ‘¿Qué es el guayabo? No entiendo por qué hablan de tanta fruta’”, aunque esta palabra se refiere a la resaca que da después de una noche de tragos.

Además de referirse a la changua en uno de sus videos anteriores, en otra de sus publicaciones indicó que hay otros platos que sorprenden bastante: “Y espérense que empecemos a hablar del ajiaco” o la ensalada de frutas que fue otro descubrimiento para su paladar: “Hablando de frutas, explíqueme la ensalada de frutas. La primera vez que me llevaron a probar una, yo dije: ‘Sí, claro, voy a desayunar saludable’ ¿Cuál? Eso tiene helado, lechera, queso. Es una locura”.

La capital se sigue robando el corazón de los visitantes extranjeros - crédito IDT
La capital se sigue robando el corazón de los visitantes extranjeros - crédito IDT

Los bogotanos le dieron la bienvenida a la mexicana

La mujer terminó su video con dos frases contundentes: “Creo que el que no ama Bogotá es porque no la ha vivido. Razones sobran para amar a Bogotá. Y eso que mi apellido es Medellín”, dijo, lo que desató una gran cantidad de mensajes de apoyo entre los que se encuentran: “Que hermosa, gracias por hablar bien de Bogotá” y “No necesitas explicaciones, ya eres parte de nosotros. bienvenida”.

Otros comentarios destacaron: “Gracias por estar en mi amada Bogotá, ante todo, gracias por esas palabras tan bellas para referirte a mi ciudad, me alegra que te guste la changua, es una locura. Un fuerte abrazo de una rola. Me encanta tu México lindo”.

Finalmente, otros agregaron palabras que la extranjera citó en su video: “La quiero mucho, oyó veci” y “Soy de Bogotá y ya te quiero, bienvenida siempre a Bogotá”.

Los residentes no dudaron en apoyar las declaraciones de la mexicana - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Los residentes no dudaron en apoyar las declaraciones de la mexicana - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Con estos videos, Karla Medellín fortaleció su vínculo con sus seguidores y con un nuevo público que aplaudió como la identidad bogotana fue resaltada a través del lenguaje, la comida y la disposición a aprender de una nueva cultura.

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