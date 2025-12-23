Angélica Lozano y Cathy Juvinao piden a la Corte frenar el decreto de emergencia económica de Petro: “Está abusando de su poder”

Angélica Lozano y Cathy Juvinao buscan frenar el decreto de emergencia económica, argumentando que la medida es un ‘ataque’ a las instituciones democráticas - crédito @AngelicaLozanoC/X

La senadora Angélica Lozano y la representante Catherine Juvinao, ambas del Partido Verde, anunciaron que radicaron ante la Corte Constitucional una solicitud formal para suspender el decreto de emergencia económica y social emitido por el presidente Gustavo Petro.

Esta decisión se centra en la declaración del mandatario de una crisis fiscal, tras el archivo de la reforma tributaria clave para el Gobierno nacional. El decreto, que entró en vigor de inmediato, otorga a la administración de Petro la capacidad de implementar impuestos especiales para generar hasta USD41.000 millones (155.000 millones de pesos) necesarios para afrontar el presupuesto de 2026.

A pesar de la crisis fiscal que enfrenta el país, algunos indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto (PIB), muestran un desempeño positivo, con un crecimiento proyectado entre 2,6% y 2,7% para 2025; sin embargo, la recaudación tributaria sigue sin registrar incrementos significativos, y el déficit fiscal se incrementó, lo que llevó al presidente a tomar esta medida.

Falta de quórum y rechazo al déficit hizo que el proyecto de Presupuesto Nacional se decretara desde la Casa de Nariño - crédito Canva

La Constitución de 1991 estaría en ‘jaque’, de acuerdo con las congresistas

Ante esta situación, Lozano y Juvinao manifestaron su desacuerdo con la medida, al considerar que el Gobierno utilizó el decreto como una herramienta para “eludir el control del Congreso” y para implementar decisiones sin la debida aprobación legislativa.

En un video publicado en sus redes sociales, ambas congresistas expresaron su posición, resaltaron que la emergencia económica no cumple con los requisitos legales establecidos por la Constitución Política de 1991.

Cathy Juvinao fue tajante al afirmar: “Esto no es una pelea sobre la posibilidad de más o menos impuestos. Le propuse a este Gobierno eliminar la exención que tenían los juegos de azar, y adivinen qué, no me aceptaron esa propuesta.” Pues la congresista insistió en que este no es un asunto técnico ni fiscal, sino una cuestión de principios democráticos.

Angélica Lozano y Cathy Juviano solicitaron suspender la medida de emergencia económica de Petro, que consideran una violación a las reglas democráticas del país - crédito redes sociales - Presidencia

Por su parte, Angélica Lozano enfatizó que el Gobierno está incurriendo en un abuso de poder, ya que la Constitución establece que las emergencias económicas solo pueden declararse en casos de situaciones imprevisibles y calamitosas.

“Estamos ante una ruptura del Estado de derecho, ante una violación de la separación de poderes. Este es un asunto de democracia, no solo de impuestos”, dijo la senadora, al señalar que la situación actual no corresponde a un evento que justifique una emergencia económica.

En el video compartido en las plataformas digitales, las dos congresistas destacaron que ya habían anticipado la posibilidad de que el Gobierno recurriera a este tipo de decretos tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso: “Conocemos al Gobierno, sabíamos que iba a tomar el atajo de este decreto ilegal. Por eso, el 9 de diciembre, en plena sesión de votación de la Ley de Financiamiento, dejamos la constancia claritica que tendrá que revisar la Corte Constitucional”.

Cathy Juvinao rechazó el decreto de emergencia economica al señalar que era una movida inconstitucional - crédito Germán Forero/Prensa

De esta manera, la solicitud presentada ante la Corte Constitucional no solo busca frenar la medida, sino establecer un precedente en cuanto al uso del poder ejecutivo para legislar por medio de decretos, sin el necesario debate y consenso del Legislativo. Las congresistas consideran que este tipo de acciones pueden sentar un peligroso precedente de autoritarismo en el país.

La advertencia no solo llegó al alto tribunal, también al Ministerio Público

Cabe destacar que las congresistas no solo radicaron su solicitud ante la Corte, también anunciaron que presentaron una queja disciplinaria contra todos los ministros del Gobierno Petro ante la Procuraduría General de la Nación, por lo que consideran un uso indebido del poder ejecutivo.

Por lo que en el video, la senadora Lozano añadió: “No puede quedar impune gobernar a punta de ‘decretazos’. Este es un ataque directo a las instituciones democráticas”.

Además, Juvinao advirtió que si la Corte Constitucional decide suspender el decreto, es muy probable que la administración comience una serie de ataques contra el alto tribunal, las cámaras y el Ministerio Público: “Sabemos que vendrán los ataques contra la Corte, contra el Congreso y seguro también contra la misma Procuraduría. Porque les estorba la separación de poderes, los controles. Por eso quieren una constituyente para tener una Constitución de bolsillo”.

Angélica Lozano lanzó un llamado a la Procuraduría y la Corte para que revisen el decreto de Petro, donde declara una emergencia económica - crédito Angelica Lozano/Facebook

Para concluir el video en el que anuncian su movimiento político, Angélica Lozano resaltó la importancia de defender la Constitución de 1991, que, según ella, está en “jaque” por los intentos del Gobierno de violar los principios democráticos. Ambas congresistas coincidieron en que la democracia y la separación de poderes deben prevalecer.