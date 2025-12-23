Andrés Pastrana culpó a Juan Manuel Santos por falta de herramientas en la lucha contra las drogas y mencionó a Petro: “Mató el Plan Colombia”

Andrés Pastrana culpó a Juan Manuel Santos por falta de herramientas en la lucha contra las drogas y mencionó a Petro - crédito Colprensa/Presidencia

El expresidente de la República Andrés Pastrana criticó la estrategia antidrogas impulsada durante el mandato de Juan Manuel Santos, señalando que la suspensión de la fumigación aérea, pactada en el proceso de paz con las extintas Farc, eliminó lo que calificó como la herramienta más eficaz en la lucha contra las drogas.

Según la perspectiva de Pastrana, los cambios planteados por el premio nobel de paz en 2026 generaron consecuencias que el actual gobierno está pagando, en particular, el aumento de los cultivos ilícitos.

“Error craso de Juan Manuel Santos. Fue, por exigencia de las Farc, matar el Plan Colombia y montar la farsa de la inconstitucionalidad de la erradicación con fumigación aérea”, escribió en su cuenta de X.

Cabe recordar que el Gobierno Petro anunció la reactivación de la fumigación con glifosato mediante medios terrestres. El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, declaró que “Colombia va a iniciar una aspersión terrestre a través de drones con glifosato. Será una aspersión controlada que se va a hacer finalmente donde haya, por parte de grupos armados, situaciones en donde estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”.

En ese sentido, Pastrana sostuvo que “Colombia está pagando por ese error que comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”. Por su parte, el primer mandatario advirtió días atrás que, si las fuerzas de Cauca encabezadas por Iván Mordisco y Marlon insisten en emplear a la población contra la fuerza pública, se pondrá fin al programa de sustitución de cultivos en Argelia y se optará por el uso del glifosato.

Andrés Pastrana llamó a Petro “pederasta” tras sus ataques por el caso Epstein

La divulgación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la red de Jeffrey Epstein volvió a poner en el centro de la controversia a Andrés Pastrana, expresidente colombiano, a partir de una serie de documentos desclasificados el 19 de diciembre de 2025.

Estos archivos, en cumplimiento de una ley debatida durante años por el Congreso estadounidense, buscan arrojar mayor luz sobre los vínculos y desplazamientos de Epstein y sus allegados, a raíz del escaso acceso público previo a información catalogada como clave sobre la red de abuso sexual que implicó a personalidades de alto perfil de distintos países.

La publicación de una fotografía donde Pastrana aparece al lado de Ghislaine Maxwell —condenada en Estados Unidos por tráfico sexual de menores— desató una drástica escalada en el enfrentamiento político y verbal entre el exmandatario conservador y el presidente Gustavo Petro, trasladando el conflicto a la esfera pública y digital en Colombia.

Maxwell aparece en la imagen vistiendo lo que aparenta ser un uniforme de las Fuerzas Militares de Colombia, aspecto que intensificó la polémica en el país sudamericano.

La fotografía circuló rápidamente por las redes sociales y provocó la inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, que cuestionó tanto la aparición de Maxwell como el simbolismo del uniforme castrense. Desde su cuenta oficial de X, el mandatario escribió: “¿Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares a una pederasta?”, señalando a sectores de la derecha y amplificando el debate en el plano político y mediático.

La escalada verbal no tardó en recibir réplica. Andrés Pastrana rechazó de plano los señalamientos y, también desde la red social X, dirigió acusaciones directas contra el jefe de Estado. Su respuesta fue categórica: “No me intimida un pederasta (Gustavo Petro), que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores”.

En el mismo mensaje, el exmandatario sostuvo que el Gobierno nacional debía enfrentar este tipo de delitos y sugirió que las conductas mencionadas corresponderían a la Corte Penal Internacional, exigiendo explicaciones públicas a Petro sobre “escándalos” que no detalló.