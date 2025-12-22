Protesta recicladores en Bogotá: Secretario de Seguridad explicó que estas personas hacen la separación del reciclaje en la calle

El secretario de Seguridad, César Restrepo, atribuyó la protesta al incumplimiento de la normativa sobre separación de residuos - crédito Redes sociales

El flujo habitual de personas y transporte público en la zona norte de Bogotá se vio alterado desde las primeras horas del lunes, cuando decenas de usuarios tuvieron que descender de los vehículos colectivos para atravesar a pie el sector de la calle 100 con carrera 47A rumbo a sus destinos.

Numerosos videos publicados en redes sociales mostraron la escena: largas filas de personas caminando debido a la interrupción en la calzada mixta.

La Secretaría de Movilidad reportó la manifestación en este sector, ubicada en sentido occidente-oriente, desde las 5:53 a. m., informando la afectación directa sobre el tráfico vehicular y de pasajeros.

De acuerdo con César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, el bloqueo fue originado por un grupo de recicladores. El funcionario explicó que la acción se relaciona con la reciente decisión de las autoridades capitalinas de hacer cumplir la normativa vigente.

La protesta de recicladores en el norte de Bogotá generó congestión y obligó a ciudadanos a caminar por la calle 100 - crédito @PasaenBogota/X

“La Alcaldía Mayor de Bogotá, las diferentes entidades, estamos haciendo la aplicación de la ley como lo manda, como es nuestra función. Parte de lo que hemos identificado en las calles es que algunos grupos de recicladores hacen separación en calle, lo cual está prohibido”, inició diciendo manifestó Restrepo durante una rueda de prensa.

El secretario de Seguridad continuó explicando “adicionalmente, dejan los residuos tirados en la calle y, cuando ustedes ven cómo es la conversación general en la ciudad, esos residuos depositados en la calle, generando aglomeraciones de basura, pues nos están causando muchos problemas como ciudad, muchos problemas en términos de salud pública, muchos problemas en términos de orden, muchos problemas en términos de movilidad y, por lo tanto, las autoridades tenemos que aplicar las normas como no lo mandan en relación con hacer cumplir que los mecanismos para el ejercicio de la labor del reciclaje en la ciudad se cumplan”.

De esta manera, César Restrepo detalló que “por la aplicación de la ley, que responde al pedido de los ciudadanos de que no permitamos que haya disposición en la calle de basuras ni reciclaje en calle, entonces hay un grupo de personas que trabajan en esta actividad que decidieron amargar la vida de los bogotanos en la mañana de hoy".

La Secretaría de Movilidad reportó afectaciones en la calzada mixta por la manifestación de recicladores en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Finalmente, el funcionario informó: “Aplicaremos la restitución del orden y la movilidad una vez se agoten esos procedimientos y lo aplicaremos por una simple y llana razón. Porque todas las mesas han estado abiertas, toda la conversación ha estado abierta, pero la ley no se puede negociar”.

Razones de protesta en Bogotá

La líder de los recicladores en Bogotá, Magda, ha señalado que los materiales y herramientas de trabajo que les son decomisados por las autoridades no son devueltos de manera inmediata, sino que permanecen almacenados en un lote de la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), ubicado en La Alquería, a la espera de una decisión administrativa.

Según la dirigente, esta situación se convierte en una barrera adicional para quienes dependen de esta labor.

En declaraciones a Mañanas Blu, Magda criticó el proceder de la administración: “Llegan las volquetas y los carros de la alcaldía a decomisar el material para ir a enterrarlo a Doña Juana”.

Videos en redes sociales muestran a decenas de personas desplazándose a pie tras el bloqueo en la Autopista Norte - crédito @BogotaTransito/X

La líder sostuvo que estos procesos, implementados en localidades como Chapinero y Usaquén, han tenido un impacto drástico en el día a día de los recicladores. Los operativos no solo implican la incautación del material recuperado, sino también la pérdida de las carretillas, herramientas indispensables para su actividad.

El descontento surge, según explicó, por el desarrollo de operativos encabezados por las autoridades locales que, argumenta, atentan directamente contra el sustento de su gremio. “Los operativos de las alcaldías locales le quitan el material a los compañeros y la herramienta de trabajo”, aseguró Magda a la emisora.