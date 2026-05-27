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Fuerte crítica a ‘Juanfer’: “Hablamos mucho de la inestabilidad de James. ¿Y para cuándo la paseadera de Quintero?”

El periodista Iván Mejía cuestionó la posible decisión del volante para salir de River Plate, equipo en el que cumplió su tercer ciclo y apenas lleva un año en la institución

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Juan Fernando Quintero terminaría su tercer ciclo con River Plate antes de tiempo, por decisión del jugador para buscar un mejor equipo - crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS
Juan Fernando Quintero terminaría su tercer ciclo con River Plate antes de tiempo, por decisión del jugador para buscar un mejor equipo - crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS

Juan Fernando Quintero sorprendió a todos los aficionados con la noticia de su posible salida de River Plate, equipo con el que viene de jugar la final del Torneo Apertura contra Belgrano, con el que perdió 3-2, además de ser uno de los jugadores más queridos por los aficionados.

Hay muchas críticas en contra del volante por la aparente desvinculación, pues el mediocampista no ha encontrado estabilidad en un club desde que se despidió de Racing, conjunto en el que estuvo entre 2023 y 2024, ganó una Copa Sudamericana y terminó como figura.

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Ese hecho causó un fuerte comentario de Iván Mejía Álvarez, que incluso fue más lejos y lo comparó con el caso de James Rodríguez, que no renovaría contrato con Minnesota United y, después del Mundial 2026, deberá buscar un nuevo club en el mercado de fichajes.

“Termina chocando con los técnicos y rompiendo contratos”

La reciente controversia por las críticas de Iván Mejía a Juan Fernando Quintero, ocupó la atención de los seguidores del fútbol colombiano y de River Plate, que no tenía planes de dejarlo salir para volver a pelear en el ámbito local y en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

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El comunicador criticó duramente a Juan Fernando Quintero por su inestabilidad profesional, refiriéndose a su tendencia a cambiar de equipo y a los roces con los técnicos, en un contexto en el que su continuidad con River Plate es incierta y la liga estadounidense surge como su principal destino tras finalizar su participación con la Selección Colombia en el Mundial.

Juan Fernando Quintero
Fuerte crítica a Juan Fernando Quintero por sus constantes cambios de equipo, tal como le pasa a James Rodríguez - crédito @PajaritoDeIvan/X

A través de su cuenta de X, Mejía declaró lo siguiente: “Hablamos mucho de la inestabilidad de James. ¿Y para cuándo la paseadera de Juan Fernando Quintero por todos lados?” El periodista también señaló: “Termina chocando con los técnicos y rompiendo contratos”.

El futuro de Juan Fernando Quintero tras River Plate

El estado contractual de Juan Fernando Quintero atraviesa un momento complejo. Aunque su vínculo con River Plate se extiende hasta 2027, no se prevé su regreso a Argentina después del Mundial 2026 y empezaría a mirar opciones, al aprovechar su participación en la copa.

El último partido con la camiseta de River podría haberse jugado el domingo 24 de mayo, en la final contra Belgrano en Córdoba. El club no impondría obstáculos para concluir el contrato anticipadamente, lo cual facilitaría su salida en el corto plazo.

Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero
Los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero no han tenido protagonismo con River Plate en 2026 - crédito River Plate / Reuters

El futbolista pidió licencia para unirse a la concentración de la selección Colombia cuanto antes. No participará en el encuentro de Copa Sudamericana frente a Blooming el miércoles 37 de mayo, al priorizar su preparación de cara a la Copa del Mundo. Con el técnico Eduardo Coudet, su protagonismo fue limitado: lo alineó como titular en solo uno de los 12 partidos del ciclo, acumulando únicamente 448 minutos en cancha.

El rol en la Selección Colombia

En los últimos años, Juan Fernando Quintero ha pasado por varios equipos; de China al Junior, al América y de regreso al River, sin conseguir afianzarse en ningún club. Este recorrido recuerda la experiencia de James Rodríguez, quien transitó por Al-Rayyan, Olympiacos y estuvo brevemente en el Minnesota United de la MLS.

Ambos mediocampistas han alcanzado momentos de reconocimiento internacional, pero comparten dificultades para mantener protagonismo en equipos de élite. En su tercer Mundial, Quintero espera sumar minutos como opción para el entrenador Néstor Lorenzo en la selección nacional. Desde la llegada del argentino, participó en 16 encuentros y fue titular solamente en tres ocasiones.

Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, los dos volantes creativos en la selección Colombia - crédito FCF

El debate sobre el futuro de “Juanfer” se mantiene vigente por su historial de lesiones y las dificultades para establecerse en clubes de primer nivel. La incógnita principal es si podrá recuperar la continuidad y el compromiso que marcaron sus mejores etapas, justo cuando cada decisión puede definir el desenlace de su trayectoria futbolística.

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