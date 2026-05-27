Esta fue la posición final de Millonarios en el grupo C de la Copa Sudamericana: otra decepción de los embajadores

Millonarios tuvo un partido complicado ante O'Higgins en El Campín, por la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Millonarios viene de un compromiso complicado frente a O’Higgins de Chile, por la última fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana, que se disputó en el estadio El Campín, ante más de 33.000 personas y terminó con derrota por 2-1, debido a fallos defensivos y polémicas arbitrales.

Con este resultado, ya quedó resuelto el grupo C del certamen de la Conmebol, ya que, al mismo tiempo, se disputó el juego entre Sao Paulo y Boston River, este último ya estaba eliminado del torneo, pero era juez de los brasileños para definir su lugar en la zona, si era para octavos o playoffs.

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Luego de este compromiso, el próximo reto de los embajadores será contra Atlético FC en Cali, por la quinta jornada de la Copa Colombia en el estadio Pascual Guerrero, con fecha por definir porque los azules disputaban la Sudamericana y el 31 de mayo son las elecciones presidenciales.

La posición final de Millonarios

Una noche más que decepcionante para los azules en Bogotá, pues fracasó en el principal objetivo del primer semestre de 2026, que era superar la fase de grupos, y algo que habría servido para callar las críticas por la otra eliminación en la Liga BetPlay y el mal juego en la Copa Colombia.

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Millonarios cerró la Copa Sudamericana con ocho puntos en el tercer puesto del grupo C, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas, siete tantos a favor y el mismo número en contra, para una diferencia de gol de 0, lo que significó su eliminación del certamen internacional.

Millonarios volvió a ser eliminado de la Copa Sudamericana y, en esta ocasión, al perder como local frente a O'Higgins de Chile - crédito Colprensa

Pese a que los azules tenían la opción, incluso, de llegar a octavos de final, fue derrotado por nada menos que el club que era su rival directo, pues los chilenos se encontraban abajo en la tabla de posiciones, con la necesidad de ganar y en un ambiente complicado como la altura de Bogotá y El Campín.

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O’Higgins logró la clasificación con 10 puntos, consiguió el objetivo con el triunfo en la capital colombiano y recuperó ese segundo puesto que, una fecha atrás, Millonarios le quitó por la derrota de los celestes frente a Boston River, conjunto que se también se despidió con solo una victoria en seis partidos.

O'Higgins logró la hazaña de ganarle a Millonarios en Bogotá y quitarle el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

De otro lado, Sao Paulo aseguró el primer puesto y el pase a los octavos de final, luego de ganarle a los uruguayos por 2-0, mientras que los chilenos disputarán los playoffs de la Copa Sudamericana en julio, cuando se vea con algunos de los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

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Así terminó el grupo C de la Sudamericana

São Paulo: 12 puntos (+5) O’Higgins: 10 puntos (+2) Millonarios: 7 puntos (0) Boston River: 3 puntos (-7)

Una eliminación marcada por errores defensivos

El principal aspecto a resaltar en la eliminación azul fue que cometió el mismo error en los dos goles de los chilenos: un centro desde el costado y la llegada de un jugador que le gana la marca a un defensor, un problema a lo largo del semestre que le costó muchos encuentros.

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La visita abrió el marcador rápido. Bastián Yáñez convirtió a los 7 minutos con un remate de zurda tras una asistencia de Francisco González, y antes del descanso Alan Robledo amplió la ventaja a los 38 de cabeza, otra vez con centro de González luego de un tiro de esquina.

Millonarios se enfrentó a O'Higgins de Chile en el estadio El Campín, por la sexta fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

El equipo movió el banco en el entretiempo con tres cambios y encontró el descuento a los 54 minutos: Jorge Hurtado asistió a Rodrigo Contreras, que marcó el 2-1 y reabrió el partido.

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Millonarios atacó con insistencia y generó opciones con remates de Sebastián Valencia, Contreras y Sergio Mosquera, pero se topó con el arquero Omar Carabalí, que sostuvo el resultado. El ingreso de Radamel Falcao García no alcanzó para cambiar el desenlace, y la derrota se sumó a un semestre marcado por el cambio de técnico y la irregularidad en la Liga BetPlay, en la que ya había quedado sin chances.