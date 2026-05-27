Surge nueva propuesta para mover la celebración del Día del Padre y evitar problemas con las elecciones: esto recomiendan los restaurantes

El Día del Padre es una de las celebraciones que más dinamiza el sector gastronómico en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Asociación Gastronómica de Colombia propuso adelantar la celebración del Día del Padre en Colombia al 14 de junio de 2026. El objetivo es impulsar el consumo en restaurantes y comercios, y evitar que la fecha tradicional coincida con una posible segunda vuelta electoral.

El gremio que preside Brany Prado recomendó adelantar la celebración para proteger el movimiento económico de restaurantes, centros comerciales y otros negocios, por lo que puede el impacto negativo que tendría la jornada electoral prevista para el 21 de junio. La medida, de adoptarse, beneficiaría el consumo familiar y generaría oportunidades temporales de empleo, en especial, en ciudades principales y polos turísticos, al concentrar la actividad en un fin de semana sin restricciones electorales.

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La campaña “Barriga llena, papá contento”, impulsada de manera conjunta con la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, pretende posicionar el 14 de junio como la mejor ocasión para compartir en familia y apoyar al comercio local, de acuerdo con el gremio gastronómico. Los voceros insisten en que se trata de “una oportunidad ideal para fortalecer los lazos familiares alrededor de la mesa y respaldar a empresarios y emprendedores”.

La Asociación Gastronómica de Colombia busca evitar que el consumo del Día del Padre se vea reducido ante la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito gastronomica.colombia/Instagram

La elección de la fecha responde a motivos logísticos y económicos. La coincidencia de la celebración tradicional con la jornada electoral del 21 de junio, según el gremio, podría dificultar la movilización de las familias y afectar de manera negativa el flujo de clientes hacia restaurantes y comercios. Por eso plantean que adelantar el festejo permitiría aumentar las oportunidades de ventas y mejorar la experiencia para los consumidores.

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Impacto económico y cifras clave del Día del Padre Colombia

De acuerdo con la Asociación Gastronómica de Colombia, anticipar la celebración posibilitaría que las ventas en el sector gastronómico crezcan entre un 6% y un 7% respecto a años anteriores:

Si la fecha se mantiene en el 21 de junio y coincide con la segunda vuelta presidencial, la proyección baja a cerca del 3%.

Durante el Día del Padre de 2025, los restaurantes registraron un alza cercana al 19,7% en las ventas, con un impacto destacado en ciudades como Cali y Medellín, según el gremio.

Anticipar la fecha traería un incremento de la contratación temporal, especialmente de personal de cocina y servicio, estimándose un aumento del 6% en ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga y Popayán, y hasta un 10% en destinos turísticos como Cartagena, Medellín, Barranquilla, San Andrés y Santa Marta.

Según datos de la Asociación Gastronómica, las tendencias de consumo confirman transformaciones en los hábitos familiares.

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2024: las búsquedas giraban en torno a licor y comida típica.

2025 : se evidenció una mayor demanda por experiencias gastronómicas completas, incluyendo cocina de autor y nuevas tendencias culinarias.

2026: las expectativas apuntan a un incremento del consumo de parrilla, hamburguesas y cocina tradicional, así como bebidas sin licor.

Restaurantes y centros comerciales, protagonistas de la celebración

El gremio gastronómico resalta que compartir alrededor de la mesa sigue siendo una de las principales tradiciones entre las familias colombianas. “Compartir en familia, alrededor de la comida, continúa como uno de los modos más importantes de fortalecer los lazos afectivos”, aseguraron representantes de la Asociación Gastronómica de Colombia.

Según la Registraduría, son más de 41 millones de colombianos los que están habilitados para votar en las elecciones presidenciales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La campaña busca no solo movilizar el consumo, sino consolidar a restaurantes y centros comerciales como espacios de encuentro y convivencia. Las instituciones participantes preparan actividades especiales y promociones enfocadas en entregar experiencias integrales: “Hoy las familias buscan experiencias integrales: buena comida, espacios para compartir y planes que permitan disfrutar juntos”.

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Por su parte, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia suma su capacidad organizativa para ampliar el alcance nacional de la propuesta, aumentando la oferta de eventos y beneficios, y favoreciendo a las familias y la economía local.

Fenalco y el comercio organizado impulsan la celebración anticipada

Antes de la propuesta de la Asociación Gastronómica, el sector comercial, por medio de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), mostró apoyo oir el adelanto. Durante la Convención Nacional de Centros Comerciales, Tiendas y Marcas (Cencomarcas), el gremio presentó la campaña “El Día del Padre rueda el 14”, invitando a las familias a celebrar el domingo 14 de junio.

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Al respecto, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, aclaró que la iniciativa “no busca modificar de manera oficial la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”.

De igual manera, destacó la importancia de anticipar los encuentros y actividades familiares, enfatizando el ambiente futbolero propio de ese mes en Colombia y la oportunidad de organizar compras y regalos.

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Jaime Cabal, presidente de Fenalaco, dijo que la iniciativa busca que las familias puedan disfrutar con mayor anticipación esta celebración, en medio de un mes de junio marcado por el ambiente futbolero y la posible coincidencia con una jornada electoral el 21 de junio - crédito Fenalco

Así las cosas, el comercio organizado espera que estas acciones dinamicen las ventas, permitan nuevas oportunidades de interacción presencial y atenúen el impacto de la agenda electoral sobre el consumo en la fecha tradicional.

En cifras, Fenalco informó que:

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El fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se hicieron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, un aumento del 6,38% respecto a 2024, con una facturación total superior a los $641.000 millones.

El sábado fue el día de mayores ventas, superando los $370.000 millones, con el horario entre las 12:00 m. y las 3:00 p. m. como el de mayor concurrencia, reafirmando el almuerzo familiar como ritual predominante.

Fenalco subrayó además que cerca del 80% de la facturación corresponde a ventas presenciales, mientras que el Día de la Madre mostró mayor actividad digital. Esta diferencia resalta la preferencia por experiencias familiares directas y encuentros en espacios físicos durante el Día del Padre.

Comportamiento regional y tendencias de consumo en el Día del Padre

El movimiento comercial presenta variaciones regionales. Fenalco señaló que el vestuario, los supermercados y los restaurantes tuvieron el mayor número de transacciones, con Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena concentrando más del 43% de la facturación nacional.

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De acuerdo con este:

Medellín, Cali y Cartagena: el gasto promedio por compra superó los $166.000, muy por encima de la media nacional de $135.000.

Cúcuta: mostró un crecimiento del 16% frente a un fin de semana común, y los centros comerciales reportaron aumentos de tráfico peatonal de entre 20% y 30%.

La evolución en los hábitos del consumidor y la apuesta de las familias por experiencias compartidas evidencian que la propuesta de adelantar la celebración responde tanto a una preocupación práctica como a un cambio cultural más amplio.