Diomedes Díaz: así fue el emotivo homenaje de Poncho Zuleta y otras estrellas del vallenato en su natalicio

En un video, Poncho Zuleta recuerda la trayectoria del artista vallenato y su influencia en la cultura musical - crédito Poncho Zuleta / Instagram

Varios artistas realizaron homenajes a Diomedes Díaz en el aniversario de su nacimiento, resaltando la trascendencia del artista en el mundo del vallenato, pues mucho más allá de sus escándalos hay quienes lo recuerdan por su particular estilo y sentidas letras que siguen resonando en todo el territorio nacional.

La conmemoración se llevó a cabo el 26 de mayo de 2026, día en el que el famoso celebraría sus 69 años de no haber muerto el 22 de diciembre de 2013 por causa de un paro cardiorrespiratorio. A través de las redes sociales se publicaron numerosos mensajes e interpretaciones musicales, acompañados de actos presenciales que reflejaron la importancia del natalicio del llamado Cacique de La Junta para los músicos y los seguidores del género.

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Poncho Zuleta fue uno de los artistas que participó en la conmemoración con un mensaje en redes sociales en el que recordó la huella de Diomedes Díaz y expresó su admiración con palabras y referencias musicales.

Durante la jornada, también se sumaron publicaciones de figuras como Silvestre Dangond, Peter Manjarrés y Silvio Brito, lo que reflejó la unidad y el respeto que persisten alrededor del legado de Diomedes Díaz.

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Y es que la fecha estuvo acompañada por el recuerdo de la memoria y la obra de Diomedes Díaz, que se convirtió en referencia esencial del vallenato colombiano, no solo después de su partida, sino con cada una de sus presentaciones.

Diomedes Díaz sigue presente en la historia de los colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Poncho Zuleta publicó un video en el que dijo: “26 de mayo es una fecha histórica. Es el natalicio de uno de los artistas más importantes que ha parido la nación colombiana y la nación vallenata: mi querido compadre, colega, Diomedes Díaz“.

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En su mensaje, Zuleta mostró su afecto por el fallecido y rindió homenaje a su hermandad: “Un abrazo muy grande de afecto y sé que desde el cielo usted también nos recuerda”.

Otros músicos homenajearon a Diomedes Díaz

El tributo a Diomedes Díaz se extendió a través de las redes sociales. Silvestre Dangond publicó una imagen en blanco y negro junto a la palabra Cacique y la canción Gaviota herida, interpretada por él, junto a Diomedes Díaz y Juancho Rois.

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Silvestre Dangond publicó fotos de los momentos que pasó con Diomedes - crédito Silvestre Dangond/Instagram

Peter Manjarrés también se sumó al homenaje al compartir una fotografía con un mensaje sobre la profundidad sentimental de la música vallenata: “Su música no se escucha, se siente en el alma”. Enlazó la dedicatoria con la canción El vivo vive del bobo, que grabó con Diomedes Díaz y Sergio Luis Rodríguez.

El artista lo recordó por ser uno de los referentes del género - crédito petermanjarres/Instagram

Por su parte, Silvio Brito conmemoró la fecha con una historia en la que incluyó la canción Mi biografía, recordando el impacto musical y discográfico de Diomedes Díaz.

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Silvio Brito también compartió un recuerdo del famoso artista - crédito Silvio Brito/Instagram

Ceremonia conmemorativa en Valledupar

La memoria de Diomedes Díaz tuvo también un espacio presencial en el Parque Cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar. Allí, su amigo y exmánager, Joaco Guillén, compartió imágenes de la misa celebrada en la tumba número 1108, que estuvo acompañada por grupos musicales y allegados al artista que mostraron su talento al interpretar algunos de los clásicos más famosos.

Cabe mencionar que este lugar es además el sitio de descanso de Martín Elías, hijo de Diomedes y músico reconocido dentro del género, cuyo cuerpo se encuentra en la bóveda 1108B.

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El cementerio se mantiene como punto de encuentro para los seguidores que, año tras año, acuden a rendir homenaje al Cacique y a la herencia del vallenato, pues lo consideran mucho más que un cantante y su figura es exaltada como uno de los más exitosos artistas de todos los tiempos en Colombia.

La influencia de Diomedes Díaz sigue latente en la cultura musical de Colombia, debido a que sus canciones continúan despertando emociones y fortaleciendo la identidad del vallenato para nuevas generaciones.

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