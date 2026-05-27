Colombia

Identificaron sobrecostos en contrato distrital por más de $3.000 millones, presentaron agendas por tres veces su valor real

La Secretaría de Gobierno confirmó que la Alcaldía de San Cristóbal infló el precio de varios productos para colegios de la localidad

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Denuncia por sobrecostos en Bogotá
Entre los productos hay agendas que fueron adquiridas por 200.000 pesos, aunque su precio en el mercado es de 60.000 pesos - crédito Visuales IA

Debido a la poca inversión que ha hecho el distrito para combatir problemáticas que para la ciudadanía son vitales, varios concejales han arremetido contra el alcalde Carlos Fernando Galán y los gastos que se han registrado en administraciones de algunas localidades que no siguen las promesas de austeridad.

Una de las denuncias fue realizada por la concejala Diana Diago en octubre de 2025 cuando aseguró que había sobrecostos en los gastos de un contrato por más de 3.000 millones de pesos en la alcaldía de la localidad de San Cristóbal.

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Diago cuestionó que las localidades fueran “ruedas sueltas” mientras Galán exponía un mensaje de responsabilidad económica para argumentar algunas ausencias del distrito para prevenir o intervenir ante denuncias ciudadanas.

Secretaría de Gobierno identificó sobrecostos en el contrato denunciado

Algunos objetos comprados tiene un valor inferior en el mercado - crédito @dianadiago/X
Algunos objetos comprados tiene un valor inferior en el mercado - crédito @dianadiago/X

El 26 de mayo se confirmó que la Secretaría de Gobierno identificó que lo afirmado por la concejala Diago era cierto y que en el contrato mencionado se registró un sobrecosto de hasta el 40% del estudio de mercado inicial.

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En el informe final se menciona que los gastos, que superaron los 3.250 millones de pesos, podrían haberse reducido, puesto que tras revisar la denuncia se encontraron desviaciones significativas en los precios frente al promedio del mercado.

Entre los sobrecostos denunciados hay agendas cotizadas en 200.000 pesos que en el mercado cuestan 60.000 pesos, bases para televisores por 480.000 pesos que en realidad valen alrededor de 180.000 pesos y apuntadores que fueron adquiridos en un millón de pesos y que están avaluados actualmente en poco más de la mitad de ese dinero.

Sobrecostos en contrato distrital
Diago arremetió contra el alcalde Galán y sus cuotas políticas - crédito @dianadiago/X

Debido a los hallazgos, la Secretaría de Gobierno anunció que se adelantará un análisis del proceso contractual para que se revisen los sobrecostos que serían por más de 1.000 millones de pesos.

“Mientras los bogotanos hacen esfuerzos enormes para pagar sus impuestos, desde la Alcaldía Local de San Cristóbal contrata agendas, apuntadores y otros elementos logísticos con precios exageradamente altos. Bogotá no puede seguir tolerando este tipo de prácticas que generan serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos”, fueron las palabras de Diago en el Concejo de Bogotá.

Diago indicó que este hallazgo debe encender las alarmas sobre la falta de transparencia en las alcaldías locales y aseguró que este caso deja evidencia la falta de control y vigilancia de la contratación en las alcaldías Locales por parte de la administración del alcalde Galán.

Diana Diago - Concejo de Bogotá
Diago pidió que el alcalde de la localidad sea retirado de su cargo - crédito Concejo de Bogotá

Durante su intervención, la cabildante cuestionó que a pesar del discurso de transparencia de la administración Galán, las prácticas politiqueras siguen estando en la administración distrital.

“Aquí hubo una evidente falla de control por parte de la administración Galán. Incluso la misma Secretaría de Gobierno terminó dándome la razón y confirmando las denuncias que presenté en ejercicio del control político”, afirmó la cabildante, que cuestionó la permanencia del alcalde local de San Cristóbal, cuestionando si se trata de una cuota política con la que está cumpliendo el alcalde mayor en la actualidad.

Si la misma Secretaría de Gobierno ya reconoció presuntos sobrecostos en el estudio de mercado ¿qué más tiene que pasar para que el alcalde local de San Cristóbal sea retirado de su cargo? El alcalde decía que su administración sería transparente, y contratar con sobrecostos no lo es. Esto deja serias dudas sobre la transparencia y el control que está ejerciendo la administración de Carlos Fernando Galán sobre la contratación de las alcaldías Locales".

Hasta el momento la Alcaldía de Bogotá ni la Alcaldía de San Cristóbal se han pronunciado tras la confirmación de los sobrecostos, lo que ha generado indignación en los habitantes de esta localidad.

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