Colombia

Jueza negó solicitud de verificación de allanamiento de cargos de Olmedo López: advirtió que la decisión le compete a otro despacho

El exdirector de la Ungrd, investigado por corrupción, aceptó su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado

Guardar
Google icon
La audiencia para resolver la apelación de la defensa en el caso de Olmedo López está programada para el 22 de julio de 2026 - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Olmedo López aceptó su responsabilidad en hechos de corrupción de la Ungrd tras la negación de un preacuerdo que firmó con la Fiscalía - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El Juzgazdo 17 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud de verificación de allanamiento de cargos del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez, investigado por los hechos de corrupción que se presentaron en la entidad. El 20 de mayo de 2026, el exfuncionario aceptó su responsabilidad por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, los cuales figuran en el escrito de acusación radicado por la Fiscalía General de la Nación.

“Reitero nuevamente, de manera libre, voluntaria, consciente y asesorado por mi defensa técnica, mi decisión inequívoca de aceptar responsabilidad dentro de este proceso penal y mi voluntad de continuar colaborando plenamente con la administración de justicia colombiana”, dijo el procesado en una audiencia de verificación de preacuerdo.

PUBLICIDAD

López Martínez afirmó que, pese a que la justicia no aprobó un preacuerdo que firmó con el ente acusador, está dispuesto a asumir las consecuencias penales de sus actuaciones ilícitas y a seguir revelando información sobre el entramado de corrupción, que hoy salpica a exintegrantes de la Ungrd, contratistas, congresistas y exfuncionarios del Gobierno nacional.

La jueza 17 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá aseguró que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá es competente para estudiar el allanamiento de cargos de Olmedo López - crédito @prensapaloq/X
La jueza 17 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá aseguró que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá es competente para estudiar el allanamiento de cargos de Olmedo López - crédito @prensapaloq/X

Sin embargo, el juzgado rechazó la aceptación de cargos al constatar que a su despacho no le corresponde decidir al respecto, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación ya presentó el escrito de acusación en contra del exdirector de la entidad. Según indicó la togada, es otro juzgado el que debe estudiar el caso y tomar una determinación respecto del allanamiento de cargos de López Martínez.

PUBLICIDAD

“Primero: negar la solicitud elevada por la defensa del señor Olmedo de Jesús López Martínez, a fin de verificar el allanamiento a cargos en sede de audiencia innominada por las razones ya puestas de presente. Segundo: declarar que la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias corresponde al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá”, explicó.

La togada informó que, por reparto, a ese despacho le corresponde asumir la diligencia y que ya se tiene una audiencia fijada para ello. Sin embargo, la defensa de Olmedo López presentó recurso de apelación. El abogado José Moreno Caballero aseguró que la jueza hizo una incorrecta interpretación de los hechos al asumir que la defensa pretendía “crear una allanamiento nuevo o posterior a la acusación”.

La funcionaria ha estado presuntamente involucrada en fuertes casos de corrupción en varias entidades - crédito Procuraduría
Olmedo López es señalado de direccionar contratos y desviar recursos de la Ungrd - crédito Procuraduría

Esta defensa interpone y sustenta el recurso de apelación porque considera que la decisión de no realizar la verificación de allanamiento incurre en un error de enfoque. El despacho entendió que, por haberse radicado el escrito de acusación, había fenecido (finalizado) automáticamente toda competencia para verificar la aceptación, pero esa conclusión parte de una premisa equivocada”, dijo el jurista en la audiencia.

Detalles del escrito de acusación contra Olmedo López

En abril de 2026, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Olmedo López por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Según el ente acusador, su participación en el entramado de corrupción estaría relacionada con la desviación de la contratación dentro de la entidad.

Las pruebas apuntan a que, como ordenador del gasto, el exfuncionario favoreció a un contratista con la orden de proveeduría 192 de 2023, por $48.600 millones, para el suministro de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. Por la desviación del millonario contrato, López Martínez habría recibido una dádiva de $724 millones y habría permitido que terceros se apropiaran de otros $13.340 millones.

Olmedo López se habría apropiado de $724 millones de un contrato de la Ungrd - crédito Luisa González/Reuters
Olmedo López se habría apropiado de $724 millones de un contrato de la Ungrd - crédito Luisa González/Reuters

La Fiscalía también lo señala por orientar de manera indebida la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023 en beneficio de una corporación mixta indígena para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los $29.000 millones. El contratista se habría beneficiado de $11.114 millones, adquiridos a través del negocio irregular.

Temas Relacionados

Olmedo LópezCorrupción UngrdAllanamiento de cargosUngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

La presentadora y modelo volvió a generar conjeturas alrededor de su vida sentimental. Las versiones que circulan en la red apuntan a que sería un abogado y empresario

Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los pijaos necesitan una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, pero se miden ante uno de sus rivales directos en el grupo B

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

La Policía Nacional ocupó bienes avaluados en más de $24.934 millones tras operación contra el lavado de activos

La acción coordinada permitió tomar control de propiedades presuntamente vinculadas al narcotráfico, reforzando la lucha institucional contra el blanqueo de capitales a través de casas de cambio en diferentes regiones

La Policía Nacional ocupó bienes avaluados en más de $24.934 millones tras operación contra el lavado de activos

Estudiantes de la Plata vs. Independiente Medellín EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

El equipo antioqueño avanzará a los octavos de final del torneo continental si gana o empata como visitante en el estadio UNO. Una derrota, en cambio, lo dejará en el ‘play-off’ de la Copa Sudamericana

Estudiantes de la Plata vs. Independiente Medellín EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Reforma del SGP encendió alarmas: alcaldías podrían quedar con más cargas y menos recursos

Asocapitales advirtió que el proyecto que avanza en el Congreso aún tiene vacíos fiscales y jurídicos que pondrían en riesgo la financiación de servicios esenciales como salud, educación y agua potable en las ciudades

Reforma del SGP encendió alarmas: alcaldías podrían quedar con más cargas y menos recursos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

Diomedes Díaz: así fue el emotivo homenaje de Poncho Zuleta y otras estrellas del vallenato en su natalicio

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Deportes

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Estudiantes de la Plata vs. Independiente Medellín EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Millonarios le dijo adiós a la Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-1 y lo eliminó del certamen

Esta fue la posición final de Millonarios en el grupo C de la Copa Sudamericana: otra decepción de los embajadores

La historia de cuando Luis Amaranto Perea, nuevo técnico de Independiente Medellín, vendió helados en su juventud