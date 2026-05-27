Néstor Lorenzo pidió que la selección Colombia cambie el lugar de entrenamiento porque le da miedo ser espiado

Néstor Lorenzo pidió entrenar en Techo por delante de la Sede Deportiva de la Federación en Bogotá porque le molestan los edificios que hay cerca, pues se presta para que los “espíen”, como le sucedió en Bolivia - crédito FCF

La preparación de la selección Colombia para el Mundial de 2026 arrancó con una decisión inesperada por parte del cuerpo técnico. El entrenador argentino Néstor Lorenzo solicitó que las prácticas del combinado nacional no se realizaran en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, sino en el estadio Metropolitano de Techo, debido al temor de ser espiados durante los entrenamientos.

La determinación del seleccionador llamó la atención dentro del entorno de la Tricolor, especialmente porque la sede de la Federación suele ser el lugar habitual de concentración y preparación del equipo. Sin embargo, Lorenzo habría manifestado su incomodidad por los edificios altos que rodean el complejo deportivo, pues considera que desde allí podría existir facilidad para observar los trabajos tácticos y estratégicos del equipo.

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El temor del entrenador no nace de una simple sospecha. Todo tiene relación con una experiencia incómoda que vivió la selección Colombia meses atrás durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial, específicamente en territorio boliviano.

Néstor Lorenzo tiene contrato con la FCF como estratega nacional hasta finalizado el mundial - crédito Luisa González/Reuters

El antecedente que marcó a Lorenzo en Bolivia

En octubre de 2024, cuando Colombia visitó a Bolivia en Cochabamba por las Eliminatorias, Néstor Lorenzo denunció públicamente que una persona estuvo espiando uno de los entrenamientos de la selección. Aquella situación generó molestia en el estratega argentino, quien incluso habló de posibles denuncias formales.

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En ese momento, Lorenzo fue contundente al reprobar lo ocurrido durante la práctica del equipo cafetero. “Es lamentable que te manden a espiar. No sé de dónde salió, quién era, pero lo identificamos. Tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso a donde corresponda”.

El entrenador también dejó claro que consideraba el hecho como una invasión a la privacidad del grupo. “Por supuesto que uno quiere entrenar con la discreción que se merece y con la intimidad que se merece y fue una ruptura a la intimidad del plantel”.

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Aquellas declaraciones reflejaron el malestar del cuerpo técnico colombiano y, al parecer, dejaron una huella importante en Lorenzo, quien desde entonces ha extremado precauciones en torno a la privacidad de las sesiones de entrenamiento.

Esos fueron los edificios que molestaron a Néstor Lorenzo - crédito Peñarol

Hasta cuándo estará la selección Colombia en Bogotá

Por esa razón, el cuerpo técnico decidió trasladar las prácticas al estadio Metropolitano de Techo, un escenario que ofrece mayor privacidad y menos posibilidades de observación externa en comparación con la sede de la Federación.

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Allí trabajará la selección hasta el próximo 3 de junio, fecha en la que el equipo viajará a Medellín para continuar su preparación en el Estadio Atanasio Girardot. Posteriormente, la delegación colombiana se desplazará hacia México, país en el que realizará la etapa final de concentración antes del inicio del Mundial 2026.

La decisión de Lorenzo también evidencia el nivel de detalle con el que el entrenador está preparando la participación de Colombia en la Copa del Mundo. El argentino ha insistido desde su llegada en la importancia del orden, la concentración y el trabajo reservado para evitar filtraciones tácticas.

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James Rodríguez fue el primero en unirse a la concentración de la selección Colombia - crédito FCF

Los jugadores que ya trabajan bajo las órdenes de Lorenzo

La concentración de Colombia ya comenzó a tomar forma en Bogotá con la llegada de varias figuras importantes del plantel. Entre los futbolistas que ya entrenan con la selección aparecen James Rodríguez, David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Dávinson Sánchez y Santiago Arias. Además, en horas de la tarde también se integró el defensor Jhon Lucumí, otro de los hombres de confianza del entrenador para la zona defensiva.

La presencia temprana de varios referentes permite que el cuerpo técnico pueda empezar a trabajar conceptos tácticos y físicos con mayor tiempo de anticipación. Lorenzo quiere llegar al Mundial con un grupo consolidado y completamente sincronizado en su idea futbolística.

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