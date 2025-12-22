Caos vial en el norte de Bogotá por protesta de recicladores: hay bloqueos sobre la avenida 100 y la autopista Norte

La mañana del lunes 22 de diciembre la movilidad en la capital del país se está viendo afectada por bloqueos en el norte - crédito captura video

En la mañana del lunes 22 de diciembre la movilidad se vio afectada debido a que un grupo de recicladores impidió la circulación sobre la calle 100 y la autopista Norte, complicando el desplazamiento de miles de ciudadanos en Bogotá.

Cerca de las 5:40 a. m. la restricción vehicular se presentó específicamente en el sector comprendido entre la calle 100 y la Carrera 47A.

Así lo reportó la Secretaría de Movilidad: “Se presenta manifestación y avanza por la Calle 100 con carrera 47A, en sentido occidente - oriente, generando afectación en la calzada mixta”.

De esta manera, la entidad confirmó que las rutas alternas son la Calle 80 y calle 116. El bloqueo afectó tanto el tránsito en dirección occidente-oriente como el flujo de buses del sistema masivo.

Sobre la autopista Norte este grupo de personas se encuentra bloqueando la vía - crédito Daniela Beltrán

Sobre las 6:16 a. m, los manifestantes llegaron a la autopista Norte con calle 100, en sentido norte - sur, generando afectación vial en la calzada mixta. La Secretaría de Movilidad sugirió a los ciudadanos tomar como ruta alterna, la avenida Boyacá.

Además, Transmilenio confirmó que rutas de transporte público que están siendo afectadas como la 291, 465A, A305, A610, A713, B904, B916, T62, 402, 403A, 442, 634, 661, 801A, A151, A611, B404, 37, 193A, A606, B326, Z4B, T795 y Z8 presentaron alteraciones y retrasos.

La entidad a través de sus redes sociales informó en su última actualización a las 7:20 a. m. que “servicios de TransMilenio en la autopista Norte presentan desfases en su operación de hasta 30 minutos, debido a las manifestaciones ajenas a la operación que permanecen en la zona y realizan bloqueos intermitentes en el carril exclusivo".

Razón por lo que recomendaron a los usuarios “no despresurizar las puertas y evitar caminar por los carriles exclusivos, ya que esto pone en riesgo su integridad y dificulta el restablecimiento del paso de los buses”.

Además, en la calle 100 por carrera 47 A “continúan desvíos para rutas TransMiZonal”.

Grupo de recicladores bloquean la movilidad en el norte de la ciudad - crédito Daniela Beltrán

¿Por qué el gremio está protestando?

Las razones de la protesta de los recicladores en Bogotá han sido expuestas con claridad por Magda, líder del gremio, quien denunció “constantes abusos de la administración distrital”.

Según su testimonio en Mañanas Blu, el origen de la inconformidad radica en los operativos realizados en localidades como Chapinero y Usaquén, donde autoridades les retiran tanto el material recuperado como las carretillas que utilizan para trabajar.

Magda expresó que estos procedimientos afectan de manera directa al sustento de su comunidad: “Los operativos de las alcaldías locales le quitan el material a los compañeros y la herramienta de trabajo”, afirmó al medio radial.

La dirigente gremial detalló que el material decomisado es transportado en vehículos oficiales hasta el relleno sanitario: “Llegan las volquetas y los carros de la alcaldía a decomisar el material para ir a enterrarlo a Doña Juana”.

La movilidad se ve afectada en el norte de la ciudad ante los bloqueos de los recicladores - crédito Daniela Beltrán

Además, insistió en que las carretillas retenidas no se devuelven de inmediato, sino que quedan almacenadas en un lote gestionado por la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) en La Alquería, dependiendo de la decisión de la administración.

Magda también señaló que estas acciones desconocen el respaldo legal al trabajo de los recicladores: “Nuestro trabajo es un trabajo histórico y está reconocido y protegido por la Corte Constitucional”, manifestó a BluRadio, aludiendo a la jurisprudencia que protege a este sector. En su análisis, lo que ocurre actualmente vulnera ese reconocimiento.

El alcance de la movilización ha sido otro punto resaltado por la vocera, quien desmintió la percepción inicial de una convocatoria reducida. “Acá no hay 20 recicladores, aquí hay más de mil recicladores en este momento”, explicó. Además, agregó que grupos adicionales se movilizan desde el sur y el occidente de Bogotá, aunque todavía no definen si la marcha concluirá en la Plaza de Bolívar ni dónde finalizará.

Sobre la duración de la jornada de protesta, la líder aclaró que no hay horarios ni puntos de cierre definidos y que los recicladores permanecerán en las vías “hasta que el señor alcalde se siente” a dialogar con ellos.

También rememoró las mesas de trabajo celebradas en 2023 con secretarías del Distrito, reclamando que “los acuerdos no se habrían cumplido este año”.

En cuánto a las afectaciones viales, Magda respondió: “Nosotros no estamos bloqueando, estamos haciendo un plan tortuga”. No obstante, los reportes desde el sitio confirmaron un “trancón en la autopista Norte” considerable, dado que la caravana avanza por el costado lateral e interfiere en el flujo vehicular.