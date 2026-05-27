‘Fico’ Gutiérrez dijo haberle ganado nuevo ‘round’ a Isabel Zuleta ante la Corte Suprema: “Al que no quiere caldo, le dan dos tazas”

Desde las afueras de la Corte Suprema de Justicia, el alcalde de Medellín anunció que, en su concepto, se hizo justicia en su caso contra la senadora, que tuvo que retractarse de sus afirmaciones y borrar los mensajes calumniosos - crédito @FicoGutierrez/X

En un nuevo cara a cara en la Corte Suprema de Justicia, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez mostró su satisfacción el martes 26 de mayo por lo que consideró una nueva victoria ante la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta: y todo porque la congresista se vio obligada a borrar “uno a uno” los mensajes que permanecían en la red social X, y en los que hacía graves acusaciones contra el mandatario local.

Las publicaciones que seguían en línea y que hacían parte del acuerdo alcanzado el 10 de noviembre de 2025, cuando Zuleta ya se había retractado de señalamientos en los que vinculó al alcalde con criminales, llevaron al afectado a exigir de nuevo ante el alto tribunal que fueran eliminados. Frente a esto, la mujer afirmó que eliminar los trinos no afectaría su libertad de expresión y cumplió con la petición.

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Federico Gutiérrez e Isabel Zuleta han sostenido una feroz lucha jurídica, por los señalamientos hechos por la congresista del Pacto Histórico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La controversia entre ambos surgió por los señalamientos hechos por la parlamentaria oficialista, entre el 21 y el 25 de junio de 2025, luego del llamado tarimazo en Medellín: un acto en el que participaron el presidente de la República, Gustavo Petro, y líderes de bandas criminales que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí. A partir de ese episodio, el burgomaestre denunció a la senadora por los delitos de injuria y calumnia.

Al salir de la audiencia, el alcalde presentó el episodio como una nueva victoria judicial, pues logró que la congresista tuviera que borrar los posts hechos en su contra. “Ya salí de la audiencia en la Corte Suprema por mi denuncia en contra de la señora Zuleta a quien le abrieron investigación formal y citaron a indagatoria por sus calumnias. Una vez más la justicia nos da la razón. Al que no quiere caldo, le dan dos tazas”, reseñó Gutiérrez en sus plataformas digitales.

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Con esta publicación en X, el alcalde de Medellín, 'Fico' Gutiérrez, reveló detalles de la audiencia en la que confrontó a la senadora Isabel Zuleta - crédito @FicoGutierrez/X

‘Fico’ sostuvo que Isabel Zuleta incumplió el acuerdo y debió borrar mensajes durante la audiencia

En un video posterior a la diligencia, Gutiérrez situó el punto central de su reclamo en el cumplimiento de lo acordado en la primera audiencia de conciliación. “Ese día quedó definido que le tocaba retractarse de las injurias y calumnias en mi contra”, indicó el mandatario de los medellinenses al recordar la comparecencia de noviembre, en la que se creía que ya era un incidente superado lo acontecido con la senadora oficialista.

Luego describió lo ocurrido en esta nueva cita judicial, que los tuvo frente a frente. “Hoy, de nuevo, nos tocó volver a la Corte Suprema, porque resulta que no solo le tocaba retractarse de esa forma del video, sino que tenía que borrar todos los mensajes en sus redes sociales de las injurias y las calumnias en mi contra. Borró algunos, pero dejó otros”, afirmó el alcalde en su pronunciamiento, que generó cierta expectativa.

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Gutiérrez agregó que la eliminación de esas publicaciones se produjo dentro de la propia audiencia. “Le tocó, para dar cumplimiento a lo definido el 10 de noviembre del año pasado, empezar en la audiencia a borrar uno a uno de los mensajes en sus redes sociales en mi contra”, dijo el alcalde, que dejó en claro que no va a permitir que ni ella ni ninguna otra persona “traten de enlodar nuestro nombre” ni el de su esposa e hijos.

Zuleta defendió que la retractación ya cumplía el acuerdo judicial y negó victoria judicial de ‘Fico’

Por su parte, la senadora del Pacto entregó un balance distinto. “La Corte consideró que cumplí los requisitos de la conciliación y que la expresión ‘no me consta de manera directa’ dada en el video en donde hice la aclaración sobre los sentires del individuo, cumplían el requisito establecido en el acuerdo”, expresó en primer lugar Zuleta, que su mensaje en la plataforma digital de X entregó mayores detalles de la diligencia.

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La senadora Isabel Zuleta reaccionó con este mensaje al cara a cara con el alcalde de Medellín, 'Fico' Gutiérrez, por la investigación en su contra por injuria y calumnia - crédito @IsaZuleta/X

En efecto, la senadora también se refirió a los mensajes que seguían publicados y dio cuenta de cómo sería, según ella, un detalle menor al que no vio problema en acceder. “Él alegó que unos trinos no habían sido borrados y le incomodaban, no tengo problema con ello y los borré, sin que ello implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionada”, expresó la congresista del Pacto Histórico en su reporte.

Zuleta sostuvo, además, que mantendrá sus cuestionamientos políticos a Gutiérrez en su calidad de mandatario local. “Seguiré exigiéndole al alcalde de mi ciudad respeto por el derecho a la paz urbana, al sujeto Federico le concedo como persona que si se siente mal con mis expresiones las corrijo, esto no es un asunto personal, al alcalde como funcionario no le concedo, le exijo”, señaló la parlamentaria oficialista.

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