Alias Chala está fingiendo su muerte tras operativo militar y una traición interna en las disidencias de ‘Calarcá’

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el disidente sigue vivo - crédito Red Social TikTok

Debido al asesinato del periodista Mateo Pérez, ha aumentado el valor de la recompensa por alias Chala, cabecilla de las disidencias del Estado Mayor al mando de “Calarcá” en el bajo Cauca antioqueño.

Además, la ofensiva contra las disidencias implicó un operativo registrado en zona rural de Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, Antioquia, en donde las Fuerzas Militares estuvieron a punto de neutralizar a “Chala” y otros cabecillas del grupo armado; sin embargo, estos lograron alejarse de la zona del ataque tras recibir la alerta de sus hombres de confianza.

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En el ataque se registró la caída de cinco disidentes y esto provocó que “Chala” comenzara a implementar una estrategia que ya fue identificada por las unidades de inteligencia en la región.

Exponen la falsa muerte de “Chala” en redes sociales

Las imágenes registran el momento en que uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc abandona el área en motocicleta con ayuda de un civil - crédito Suministrada a Infobae Colombia

A través de redes sociales, cuentas anónimas han comenzado a difundir fotografías de “Chala” con mensajes con tono de luto y canciones de esa índole, buscando que las autoridades piensen que falleció en el operativo mencionado.

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En los comentarios de estas publicaciones hay mensajes en los que usuarios, también anónimos, despiden a “Chala” y aseguran que fue abatido por las autoridades; sin embargo, fuentes de Infobae Colombia aseguran que este criminal sigue vivo.

“Es una maniobra”, afirmó una fuente militar, que confirmó que hay videos en los que se observa cómo “Chala” escapa del lugar de los hechos tras ser herido durante el combate, luego de ello se trasladó hasta una zona segura en la región.

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“Por un par de segundos se observa la motocicleta en donde ese cabecilla huye herido con ayuda de otra persona en civil. Los disidentes se mueven hacia otro lugar para atraer a las tropas hacia allá y así facilitar la huida de su jefe”.

"Chala" está siendo buscado por las disidencias por poner en peligro la continuidad de las negociaciones de paz - crédito Suministrada a Infobae

Se conoció que durante el despliegue de las operaciones militares los uniformados encontraron el teléfono celular de “Chala” y con expertos en el telecomunicaciones están analizando su contenido y estudiando la información de valor que pueda servir para ubicar a los cabecillas de las disidencias en Antioquia.

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El Ministerio de Defensa confirmó el ofrecimiento de recompensa por los cabecillas de las disidencias en Antioquia esta de la siguiente manera:

Por “Primo Gay”: 640 millones de pesos.

Por “Chala”: 500 millones de pesos.

Por “Macho Viejo”: 100 millones de pesos.

Por “Emmanuel” 100 millones de pesos.

Por “Santiago”: 100 millones de pesos.

En esa zona del norte y del bajo Cauca antioqueño continúa el despliegue operacional con el objetivo de ubicar a estos criminales, que serían los máximos responsables del asesinato del periodista Mateo Pérez, además de crímenes como narcotráfico, homicidios, extorsión, reclutamiento forzado, desplazamiento de locales y minería ilegal.

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Estos son los criminales más buscados de las disidencias en Antioquia - crédito Ministerio de Defensa

La operación militar en contra de alias Chala se planeó durante 10 días; lo que incluyó la confirmación de que alias Santiago está empleando a civiles para suministrar información sobre los movimientos, rutinas, ubicación y datos claves sobre “Chala”, lo que confirma la división que hay al interior de la estructura criminal.

Se estima que hay molestias con “Chala” por el asesinato del periodista, que se habría registrado sin la previa autorización del máximo cabecilla del Estado Mayor Central y tiene en vilo la continuidad de las negociaciones de paz con el Gobierno nacional.

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“Por esa molestia, es que estarían buscando deshacerse del peligroso criminal y por eso estarían enviando a pobladores de la región a entregar información. Mediante fuertes humanas y técnicas se confirmó que desde el denominado Estado Mayor Central de las disidencias de alias Calarcá y el denominado Bloque Magdalena Medio, se habría ordenado hacer todo lo posible para eliminar a alias Chala y sus comisiones de seguridad”, confirmó una fuente militar a Infobae Colombia.