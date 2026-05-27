Petro volvió a usar a Carlos Gaviria Díaz para hablar de elecciones y agitó las redes sociales: “¿Presidentes filósofos o mafiosos?”

Gustavo Petro volvió a compartir un video de Carlos Gaviria Díaz y reactivó el debate político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Presidencia - Colprensa

La discusión política alrededor de las elecciones presidenciales de 2026 volvió a pasar por las redes sociales del presidente Gustavo Petro, pese a que por ley él debe mantener distancia de estos temas. En menos de dos días, el mandatario revivió un antiguo video de Carlos Gaviria Díaz para insistir en un mensaje que varios sectores interpretaron como una defensa abierta de su línea ideológica.

Y es que Gustavo Petro publicó nuevamente las palabras del exmagistrado, fallecido en 2015, pese a las críticas que surgieron tras una primera difusión del material. El debate tomó fuerza porque muchos usuarios recordaron las diferencias políticas que ambos protagonizaron años después dentro del Polo Democrático Alternativo.

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La controversia creció todavía más por el tono de los mensajes del jefe de Estado, ya que el mandatario insistió en el tema de mantener “presidentes filósofos” en el poder y lanzó una comparación entre liderazgos intelectuales y figuras asociadas con prácticas mafiosas, justo cuando el ambiente político empezó a calentarse de cara a la próxima contienda presidencial que está programada para el 31 de mayo.

El video de Carlos Gaviria Diaz corresponde a la campaña presidencial de 2010, cuando Petro aspiró por primera vez a la Casa de Nariño con el Polo Democrático- crédito German Enciso/Colprensa

Todo comenzó el domingo 24 de mayo, cuando el presidente Petro, desde su cuenta en la red social X, compartió el video de 2010 y escribió: “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos, como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica, sino real”.

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La publicación revivió una escena de la campaña presidencial de 2010, cuando Gaviria Díaz pidió públicamente respaldo para Petro durante un acto político del Polo Democrático, en el que al final obtuvo 1.331.267 votos, lo que representó el 9,13% del total de la votación; este resultado lo ubicó en el cuarto lugar de la primera vuelta, quedando fuera de la contienda final que disputaron Juan Manuel Santos y Antanas Mockus.

“Yo estoy aquí para dos propósitos. Primero, para invitarlos a votar masivamente, así como votaron por mí hace cuatro años, por Gustavo Petro”, expresó el entonces exmagistrado frente a simpatizantes del partido.

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Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro hizo mención a Carlos Gaviria Díaz, exmagistrado y excandidato presidencial, en declaraciones en las que el entonces líder del Polo Democrático lo respaldaba . crédito @petrogustavo/X

Petro volvió a hablar de la izquierda con referencias a Carlos Gaviria

Sin embargo, la polémica no terminó ahí, porque el martes 26 de mayo, Petro volvió a compartir el mismo video y profundizó el tono político de su mensaje: “¿Presidentes filósofos o presidentes mafiosos? That is the question?"

La nueva publicación alimentó interpretaciones sobre un posible intento del presidente por influir en el debate político rumbo a 2026 desde sus redes sociales, aunque sin mencionar de forma directa a un candidato específico.

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No obstante, los mensajes aparecieron junto con las conversaciones sobre el futuro del Pacto Histórico, donde figura Iván Cepeda como uno de los nombres cercanos al proyecto político del oficialismo para las elecciones presidenciales de 2026 y quien lideró las últimas encuestas de intención de voto.

Gustavo Petro publicó dos veces en menos de 48 horas una grabación de 2010 en la que Carlos Gaviria Diaz pidió votar por él - crédito @petrogustavo/X

Pese a eso, varios usuarios en redes sociales cuestionaron que Petro retomara únicamente los mensajes de respaldo político y omitiera las diferencias públicas que ambos sostuvieron tiempo después. De hecho, muchos internautas difundieron nuevamente fragmentos de entrevistas posteriores de Gaviria Díaz, en las que lanzó críticas contra el hoy mandatario.

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A Petro le recordaron que la percepción de Carlos Gaviria no fue siempre buena

“Los debates ideológicos no dejan heridas, el lenguaje injurioso sí. Yo he sido gallardo con Petro, he sido decente con él y él no me ha pagado con la misma moneda”, afirmó el exdirigente del Polo en una declaración que volvió a circular tras las publicaciones presidenciales.

Gaviria también expresó en su momento una preocupación frente a las alianzas políticas impulsadas por Petro dentro de la izquierda: “Yo tengo el temor de que esa convergencia tan apresurada de que habla el doctor Petro eche a perder un proyecto que venimos construyendo”.

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Pese a los cuestionamientos, Gustavo Petro siguió activo en sus redes sociales durante su recorrido hacia el Caribe colombiano, donde incluso compartió una imagen en la que mostró el atuendo blanco que llevó y su apariencia antes de reunirse con la comunidad.

Gustavo Petro compartió esta fotografía en su camino a un encuentro regional en el Caribe - crédito @petrogustavo/X

Aun así, la conversación pública permaneció concentrada en el uso reiterado de las palabras de Carlos Gaviria Díaz —pese a que fueron hechas hace 16 años– y en el trasfondo político que rodeó los mensajes presidenciales.

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