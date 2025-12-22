Colombia

Ministro de Defensa rechaza secuestro de 18 militares en Chocó: “No existe territorio vedado para la Fuerza Pública”

Pedro Sánchez advirtió que impedir la labor del Ejército favorece a las estructuras ilegales, confirmó la activación de canales institucionales y denuncias penales, y llamó a garantizar la pronta liberación de los uniformados, priorizando su integridad y la protección de las comunidades

Guardar
Pedro Sánchez insistió en que
Pedro Sánchez insistió en que la presencia del Estado es clave para proteger a las comunidades y evitar que la ilegalidad se afiance en el territorio. - crédito Ejército Nacional

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó de manera categórica el secuestro de 18 militares del Ejército Nacional ocurrido en zona rural del municipio de El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, y fue enfático al señalar que “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública”, en referencia a la facultad constitucional que tienen las autoridades para actuar en cualquier punto del territorio nacional.

A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el jefe de la cartera de Defensa advirtió que impedir la labor de la Fuerza Pública favorece directamente a las estructuras ilegales y pone en riesgo a las comunidades, especialmente a aquellas que enfrentan amenazas constantes por parte de grupos armados organizados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Rechazamos de manera categórica el secuestro de 18 militares de nuestro Ejército, ocurrido en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, Chocó”, afirmó el ministro, al explicar que los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras adelantaban operaciones legítimas contra el cartel del ELN.

Operaciones para proteger a la población civil

El ministro Sánchez explicó que las acciones adelantadas por el Ejército Nacional en esta zona del país tienen como objetivo central proteger a la población civil, en particular a las comunidades indígenas, frente a fenómenos como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otras expresiones de violencia asociadas a la presencia de grupos armados ilegales.

Además, precisó que estas operaciones responden a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, mecanismo que busca prevenir violaciones a los derechos humanos y riesgos para las comunidades más vulnerables.

“La Constitución y la ley son claras: la Fuerza Pública tiene el deber y la facultad de estar donde sea necesario para proteger la vida, la libertad y la seguridad de todos los colombianos”, subrayó el ministro de Defensa.

MinDefensa confirmó que ya se
MinDefensa confirmó que ya se activaron denuncias y canales institucionales para proteger a los uniformados. - crédito @PedroSanchezCol/X

“Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad”

En su mensaje, el alto funcionario fue enfático al señalar que la paz no se construye debilitando al Estado ni secuestrando soldados, y alertó que restringir la presencia institucional abre espacios para el fortalecimiento de actores armados ilegales.

“Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad. La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado”, manifestó Sánchez, al tiempo que recalcó que este tipo de acciones ponen en grave riesgo precisamente a las comunidades que requieren mayor protección.

El ministro también recordó que la privación de la libertad de los militares constituye otros delitos graves, como la obstrucción a la función pública, agravados por tratarse de servidores públicos que se encontraban en cumplimiento de una misión constitucional.

Activación de canales institucionales y denuncia penal

Pedro Arnulfo Sánchez informó que, de manera paralela a la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno activó todos los canales institucionales para atender la situación, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y organismos de derechos humanos.

Según indicó, estas acciones buscan priorizar la vida y la integridad de los militares retenidos, así como evitar cualquier riesgo para la comunidad, en medio de un escenario complejo que requiere manejo institucional y respeto por el marco legal.

“Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”, reiteró el ministro.

Consejo de seguridad extraordinario en Chocó

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, había anunciado horas antes la convocatoria a un consejo de seguridad extraordinario, programado para este lunes 22 de diciembre a primera hora, con el fin de analizar la situación y coordinar acciones que permitan el pronto regreso de los miembros de la Fuerza Pública.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria departamental señaló que la XV Brigada del Ejército Nacional informó sobre la retención de 18 soldados, quienes se encontraban cumpliendo sus deberes legales, y confirmó la solicitud de acompañamiento del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa.

La gobernadora del Chocó anunció
La gobernadora del Chocó anunció un consejo de seguridad extraordinario y pidió apoyo del Gobierno para lograr el retorno seguro de los soldados retenidos. - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Comunicado del Ejército Nacional

El Comando de la Décima Quinta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, confirmó los hechos mediante el Comunicado de Prensa N.° 004, fechado el 21 de diciembre de 2025, en el que denunció públicamente el secuestro de los militares durante operaciones contra el Grupo Armado Organizado ELN.

En el documento, la institución rechazó cualquier acción que vulnere la libertad, integridad y seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, e hizo un llamado urgente y respetuoso a autoridades, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice la integridad física de los soldados y se permita su pronta y segura liberación.

El Ejército reiteró que la privación de la libertad o cualquier agresión contra integrantes de la Fuerza Pública puede generar responsabilidades penales, e instó a abstenerse de este tipo de acciones que afectan la institucionalidad y vulneran derechos fundamentales.

El Ejército Nacional denunció la
El Ejército Nacional denunció la retención arbitraria de sus miembros y exigió respeto por la integridad y libertad de los uniformados - crédito prensa Ejército Nacional

Llamado a la confianza y a la legalidad

Finalmente, el ministro de Defensa envió un mensaje directo a las comunidades del país, invitándolas a construir confianza, legalidad y protección conjunta, y a cerrar espacios a los criminales que se aprovechan de la ausencia o restricción del Estado.

“Cerrémosle juntos los espacios a los criminales”, concluyó Sánchez, en un llamado a fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad en los territorios más afectados por la violencia.

Temas Relacionados

Secuestro de militaresEjércitoELNMilitares secuestradosFuerza PúblicaConsejo de seguridadColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 22 de diciembre

<p>El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse informado </p>

Pico y Placa en Bogotá:

Mujer relata las graves quemaduras que sufrió tras la explosión de un buñuelo: “Cómprenlos, no los hagan”

Vanessa Rada expone los riesgos de preparar alimentos fritos en casa durante diciembre y ofrece recomendaciones clave para prevenir accidentes con aceite caliente

Mujer relata las graves quemaduras

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

La barranquillera agradeció el respaldo del público centroamericano y confirmó la ampliación del número de presentaciones, luego de que las tres anunciadas se agotaran en menos de 24 horas

Shakira responde a Bukele y

Dos menores de nueve años resultaron gravemente heridos tras caer de un camión en Urrao, Antioquia

Los niños reciben atención especializada en Medellín tras sufrir traumas craneoencefálicos luego de un accidente ocurrido en el sector La Curva del Teniente, en zona urbana del municipio

Dos menores de nueve años

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 21 de diciembre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con disparos atacaron estación de

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

ENTRETENIMIENTO

Shakira responde a Bukele y

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Deportes

La Comisión Arbitral del fútbol

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025