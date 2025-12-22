Colombia

Hijo de ‘Papá Pitufo’, acusado de tratar de matar a su compañera sentimental, fue dejado en libertad por orden de un juez

La decisión de un juez permitió que Juan Diego Marín Franco, procesado por un ataque con arma blanca contra su pareja en septiembre, saliera de prisión según lo informado por medios nacionales

En septiembre, las autoridades informaron la captura de Juan Diego Marín Franco, hijo de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, en Cartagena.

Marín Franco fue detenido por el delito de tentativa de homicidio, tras atacar a su esposa con varias puñaladas el 24 de ese mes.

Sin embargo, el 22 de diciembre Noticias Caracol reportó que Marín Franco fue dejado en libertad. La decisión de un juez de Cartagena permitió su liberación, al revocar la medida de aseguramiento que lo mantenía privado de la libertad.

Tras su captura, Juan Diego Marín Franco no aceptó los cargos imputados en su contra. Dos meses después, se supo que su equipo legal presentó una apelación contra la medida de aseguramiento. El Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías tomó la decisión de levantar esta medida, argumentando que, según la defensa, se estaban vulnerando los derechos de Marín Franco y no existían elementos que indicaran que representaba un peligro para la víctima.

La Procuraduría General de la Nación también interpuso un recurso para que se revise la decisión y expresó su apoyo a la posición de la Fiscalía, según informó W Radio.

Por su parte, la Fiscalía consideró que dejar sin efecto la medida de aseguramiento ignoraba tanto las normas nacionales como los convenios internacionales orientados a la protección de las víctimas y no tomaba en cuenta la importancia de analizar estos casos con perspectiva de género y criterios diferenciales.

Juan Diego Marín Franco enfrenta un proceso judicial por tentativa agravada de feminicidio, al ser señalado de atacar con un arma blanca a su expareja en una vivienda del corregimiento Manzanillo del Mar, Cartagena, el 23 de septiembre.

Con respecto a la sucedido, la investigación de la Fiscalía General de la Nación reunió pruebas que apuntan a que el acusado ingresó a la vivienda, discutió intensamente con la mujer y luego la agredió con un objeto cortante, provocándole lesiones severas.

Según la información médica, la víctima sufrió heridas profundas y estuvo en una situación que amenazó su vida.

“La víctima quedó inconsciente y fue trasladada de urgencias a un centro hospitalario, donde el personal médico la reanimó e intervino quirúrgicamente. Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente”, indicó la Fiscalía.

A raíz de estos hechos, una fiscal adscrita a la Seccional Bolívar presentó cargos por tentativa de feminicidio, pero el procesado no los admitió.

Marín Franco fue capturado por la policía poco tiempo después del incidente, localizándolo en otra vivienda del mismo conjunto. En ese momento, estaba junto a su escolta y también mostraba lesiones.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido presentaba signos de intoxicación alcohólica, y el procedimiento se complicó debido a que el equipo de seguridad alteró la escena, dificultando su protección adecuada.

“La Policía Nacional en la ciudad de Cartagena atendió el llamado de la ciudadanía a la Línea 123, donde informan lo que parecía ser una riña al interior de un apartamento de los que alquilan por días, inmediatamente se actúa”, señaló en el informe inicial el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña.

En el reporte agregón lo siguiente: “En el lugar de los hechos se halla a una mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante producidas por el individuo que la acompañaba de 38 años de edad”.

En conversación con la revista Semana, allegados a la víctima aseguraron en su momento que estarían moviendo influencias para dejarlo en libertad: “Lo que nos dicen es que alias Papá Pitufo está moviendo todas sus influencias en Cartagena, Bolívar, para que dejen libre a su hijo en el menor tiempo posible”.

Arango declaró a Noticias RCN: “Nosotros nos divorciamos en marzo, y a pesar de eso Juan Diego sigue celándome, me hostiga“.

