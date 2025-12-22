Cuándo regresa ‘Desafío del siglo XXI’ a las pantallas: fecha y hora del retorno de los equipos en competencia

Internautas y seguidores reaccionaron al supuesto desenlace de la prueba de capitanas, que definiría no solo el futuro del equipo, sino el rumbo de la competencia en 2025 - crédito @desafiocaracol/ Instagram

El regreso de Desafío siglo XXI ya tiene día y hora confirmados para sus seguidores.

Según la información confirmada por Caracol Televisión, el reality de competencias físicas volverá el martes 13 de enero de 2026, a las 8:00 p. m., una vez finalizado el puente festivo de Reyes Magos.

Esta confirmación ha reavivado el interés y las expectativas de sus seguidores, quienes, tras la suspensión temporal del programa por la temporada navideña, esperan con ansias el inicio de una nueva etapa en la competencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El equipo Alpha, liderado por Manuela, sería eliminado según spoilers recientes, lo que marcaría un giro inesperado en la temporada 2025 del reality - crédito captura de pantalla / Caracol Televisión

Por otro lado, hay quienes se preguntan las razones por la extensión del tiempo en pantalla, pues otros formatos de su competencia han finalizado y la casa televisiva continúa con el mismo formato, por lo que se especula que estén tratando de competir en rating con La casa de los famosos Colombia.

El retorno del reality, destacado por sus pruebas físicas, estrategias colectivas y relatos personales de los participantes, promete retomar el protagonismo en la pantalla nacional.

En la próxima temporada, los equipos han sido reorganizados, un aspecto que ya ha provocado una oleada de comentarios entre el público.

El grupo Neos estará conformado por Julio, Sofía, Valentina, Potro, Deisy, Leo e Isa, mientras que Gamma incluirá a Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio Tina y Kevyn.

Cristián habló de su salida del programa de competencia y el dinero que logró recolectar durante su estadía - crédito @cristian.aldana26/ Instagram

La forma en que se estructuraron las nuevas alianzas y el potencial de cada equipo se ha convertido en tema de conversación recurrente en redes sociales y foros especializados.

Esta revelación de las nuevas formaciones ha impulsado la especulación sobre las posibles estrategias y rivalidades que podrían definir la dinámica del juego.

La producción, aunque ha manejado con cautela los detalles, ha permitido vislumbrar una temporada dinámica y repleta de desafíos, factores que históricamente han mantenido la atención de su audiencia.

Con la fecha de regreso definida, los seguidores aguardan el desarrollo de los episodios y el desenlace de las competencias, mientras el canal refuerza su apuesta por los realities como uno de los pilares de su programación estelar.

Qué están transmitiendo en su lugar en fin de año

Este es el programa que está reemplazando en la temporada de fin de año al 'Desafío Siglo XXI' - crédito Canal Caracol

Durante las recientes semanas, la programación del canal se había enfocado en contenidos especiales de fin de año, dando paso a espacios de celebración que también afectaron a otros formatos como La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, grabado hace meses y presentado por Laura Acuña.

Esto dijo Laura Acuña sobre ‘La danza de los millones’

En diálogo con sus seguidores, la presentadora abordó de manera directa una de las dudas más recurrentes, aclarando los procedimientos detrás de cámaras y la distinción entre las secciones grabadas y las transmisiones en vivo.

Desde el inicio, Acuña enfatizó la necesidad de explicar el proceso: “Chicos y chicas, colombianos y colombianas, el programa está grabado con respecto a los famosos”, afirmó la presentadora al inicialmente.

La presentadora dijo que se había grabado hace años lo referente a los famosos - crédito @telecanal.tv/IG

Según detalló, la participación de los famosos y las pruebas en las que intervienen no se realizan en tiempo real, sino que fueron registradas con antelación dos años atrás.

La conductora explicó que la preparación de las pruebas requiere una infraestructura que solo puede montarse fuera del aire: “Para las pruebas hay que hacer un montaje. O sea, eso, para eso se requiere un tiempo que no sería posible hacer si el programa completo fuera en vivo”, dijo Laura.

De este modo, la producción optó por grabar previamente las intervenciones de los famosos y los desafíos que enfrentan los equipos, una decisión motivada exclusivamente por razones técnicas y de producción.

No obstante, Acuña fue enfática al diferenciar la sección grabada de la interacción con los televidentes, asegurando la transparencia del proceso: “La parte donde los televidentes ganan, es decir, la parte donde ustedes están esperando la llamada, es en vivo. Todas las noches estoy yo en el canal Caracol a las siete de la noche en punto para maquillaje, para peinado, para todo, y la llamada que se hace es en vivo”, explicó la presentadora.