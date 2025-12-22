Colombia

Cuándo regresa ‘Desafío del siglo XXI’ a las pantallas: fecha y hora del retorno de los equipos en competencia

El formato de competencias físicas se encuentra fuera del aire y en su reemplazo están transmitiendo un nuevo programa grabado hace años con Laura Acuña

Guardar
Internautas y seguidores reaccionaron al
Internautas y seguidores reaccionaron al supuesto desenlace de la prueba de capitanas, que definiría no solo el futuro del equipo, sino el rumbo de la competencia en 2025 - crédito @desafiocaracol/ Instagram

El regreso de Desafío siglo XXI ya tiene día y hora confirmados para sus seguidores.

Según la información confirmada por Caracol Televisión, el reality de competencias físicas volverá el martes 13 de enero de 2026, a las 8:00 p. m., una vez finalizado el puente festivo de Reyes Magos.

Esta confirmación ha reavivado el interés y las expectativas de sus seguidores, quienes, tras la suspensión temporal del programa por la temporada navideña, esperan con ansias el inicio de una nueva etapa en la competencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El equipo Alpha, liderado por
El equipo Alpha, liderado por Manuela, sería eliminado según spoilers recientes, lo que marcaría un giro inesperado en la temporada 2025 del reality - crédito captura de pantalla / Caracol Televisión

Por otro lado, hay quienes se preguntan las razones por la extensión del tiempo en pantalla, pues otros formatos de su competencia han finalizado y la casa televisiva continúa con el mismo formato, por lo que se especula que estén tratando de competir en rating con La casa de los famosos Colombia.

El retorno del reality, destacado por sus pruebas físicas, estrategias colectivas y relatos personales de los participantes, promete retomar el protagonismo en la pantalla nacional.

En la próxima temporada, los equipos han sido reorganizados, un aspecto que ya ha provocado una oleada de comentarios entre el público.

El grupo Neos estará conformado por Julio, Sofía, Valentina, Potro, Deisy, Leo e Isa, mientras que Gamma incluirá a Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio Tina y Kevyn.

Cristián habló de su salida
Cristián habló de su salida del programa de competencia y el dinero que logró recolectar durante su estadía - crédito @cristian.aldana26/ Instagram

La forma en que se estructuraron las nuevas alianzas y el potencial de cada equipo se ha convertido en tema de conversación recurrente en redes sociales y foros especializados.

Esta revelación de las nuevas formaciones ha impulsado la especulación sobre las posibles estrategias y rivalidades que podrían definir la dinámica del juego.

La producción, aunque ha manejado con cautela los detalles, ha permitido vislumbrar una temporada dinámica y repleta de desafíos, factores que históricamente han mantenido la atención de su audiencia.

Con la fecha de regreso definida, los seguidores aguardan el desarrollo de los episodios y el desenlace de las competencias, mientras el canal refuerza su apuesta por los realities como uno de los pilares de su programación estelar.

Qué están transmitiendo en su lugar en fin de año

Este es el programa que
Este es el programa que está reemplazando en la temporada de fin de año al 'Desafío Siglo XXI' - crédito Canal Caracol

Durante las recientes semanas, la programación del canal se había enfocado en contenidos especiales de fin de año, dando paso a espacios de celebración que también afectaron a otros formatos como La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, grabado hace meses y presentado por Laura Acuña.

Esto dijo Laura Acuña sobre ‘La danza de los millones’

En diálogo con sus seguidores, la presentadora abordó de manera directa una de las dudas más recurrentes, aclarando los procedimientos detrás de cámaras y la distinción entre las secciones grabadas y las transmisiones en vivo.

Desde el inicio, Acuña enfatizó la necesidad de explicar el proceso: “Chicos y chicas, colombianos y colombianas, el programa está grabado con respecto a los famosos”, afirmó la presentadora al inicialmente.

La presentadora dijo que se había grabado hace años lo referente a los famosos - crédito @telecanal.tv/IG

Según detalló, la participación de los famosos y las pruebas en las que intervienen no se realizan en tiempo real, sino que fueron registradas con antelación dos años atrás.

La conductora explicó que la preparación de las pruebas requiere una infraestructura que solo puede montarse fuera del aire: “Para las pruebas hay que hacer un montaje. O sea, eso, para eso se requiere un tiempo que no sería posible hacer si el programa completo fuera en vivo”, dijo Laura.

De este modo, la producción optó por grabar previamente las intervenciones de los famosos y los desafíos que enfrentan los equipos, una decisión motivada exclusivamente por razones técnicas y de producción.

No obstante, Acuña fue enfática al diferenciar la sección grabada de la interacción con los televidentes, asegurando la transparencia del proceso: “La parte donde los televidentes ganan, es decir, la parte donde ustedes están esperando la llamada, es en vivo. Todas las noches estoy yo en el canal Caracol a las siete de la noche en punto para maquillaje, para peinado, para todo, y la llamada que se hace es en vivo”, explicó la presentadora.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIAndrea SernaCuándo vuelve el DesafíoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Reino Unido extraditaría a Zulma Guzmán, señalada de envenenar a un grupo de niñas con Talio, en los próximos días, aseguró el gobierno colombiano

La entrega de la sospechosa de causarles la muerte a dos menores de edad mediante el uso de Talio podría concretarse en los próximos días, según declaraciones del ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga

Reino Unido extraditaría a Zulma

Las emotivas palabras de Bad Bunny tras su reencuentro con J Balvin en su concierto en México: “Te respeto mucho”

Los artistas sorprendieron al público con dedicatorias sobre los logros de cada uno en sus carreras musicales, en las que destacaron el talento en el escenario: terminaron con un abrazo fraterno

Las emotivas palabras de Bad

Tras ataques contra personal y recursos del hospital Venancio Díaz Díaz, en Sabaneta: entidad rechazó los actos violentos

La entidad hospitalaria activó protocolos internos y notificó a las autoridades luego de los incidentes que afectaron tanto a empleados como a la infraestructura del centro médico

Tras ataques contra personal y

Gobierno Petro le amargó la Navidad a los colombianos con sorpresivo aumento: la Creg confirmó alza en los combustibles

El incremento aplicará para los vehículos con motor diésel y empezará a regir de inmediato en todas las estaciones de Gasolina: Cali, la ciudad con el Acpm más costoso de todo el país

Gobierno Petro le amargó la

Cristian Camilo González, quien habría manejado la motocicleta en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue acusado formalmente por la Fiscalía

González Ardila habría recibido una transferencia de dinero destinada a abastecer de combustible la motocicleta y presentarse en el lugar acordado para cumplir el plan

Cristian Camilo González, quien habría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN anunció cese al fuego

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Las emotivas palabras de Bad

Las emotivas palabras de Bad Bunny tras su reencuentro con J Balvin en su concierto en México: “Te respeto mucho”

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a críticas donde la llaman ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

Yeison Jiménez reveló que casi muere en un accidente de avión: “Faltaban 10 días para que naciera mi niño”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Deportes

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal y su guiño a Luis Díaz en su faceta como Youtuber: el jugador español lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz de nuevo a vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Comenzó la venta de boletas para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín: hora y cómo adquirir las entradas para ver a Lionel Messi en Colombia