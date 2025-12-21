Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Yeison Jiménez revela detalles de su relación profesional y personal con Amparo Grisales en Se dice de mí - crédito composición fotográfica

El más reciente episodio de Se dice de mí, emitido el sábado 20 de diciembre por Caracol Televisión, se centró en la historia personal y profesional de Yeison Jiménez, que abrió su vida frente a las cámaras y abordó su relación laboral y personal con la también jurado Amparo Grisales.

En el relato, el artista recordó momentos de tensión surgidos durante su paso por el reality musical Yo me llamo, espacio televisivo en el que ambos compartieron la mesa de jurados.

La controversia comenzó en una de las audiciones del programa, cuando un imitador interpretó MLP, canción original de Jiménez, y la actriz hizo duras observaciones sobre la letra y el estilo del tema.

La crítica de Amparo Grisales y la reacción de Yeison Jiménez

La polémica entre Yeison Jiménez y Amparo Grisales surge tras comentarios negativos sobre la letra y el estilo musical del artista - crédito Caracol Televisión

La opinión de Amparo Grisales sobre el trabajo de su colega no pasó desapercibida entre el público ni entre los propios involucrados. Durante la emisión del programa de imitación, la actriz calificó la canción como “maluca” y extendió sus comentarios hacia la personalidad que, según ella, transmitía el artista.

“Eso es lo que le gusta a él, decir que estoy facturando, que estoy teniendo éxito, si soy el más teso, si soy el mejor, si soy el más bueno, si soy el más bonito, todo... Esa es la canción”, dijo amparo en ese momento.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre Amparo Grisales?

La actitud de la actriz fue interpretada por muchos como un señalamiento personal al cantante. Yeison Jiménez reveló en Se dice de mí que optó por el silencio durante un tiempo, motivado por el respeto que sentía hacia el canal y el equipo de producción.

La jurado expresó su desacuerdo con el mensaje de la canción durante el programa "Yo me llamo", generando controversia entre seguidores del reality - crédito yomellamoyeisonjimenez25 / TikTok

“Yo siempre respeté demasiado a las personas del programa; es de lo más bonito que he hecho en mi vida. Pero cada 15 días había un ataque, o cuando cantaban algo mío, un ataque... Yo me quedaba callado por respeto al programa”, expresó el intérprete durante la entrevista.

La presión mediática y la reiteración de comentarios negativos llevaron al cantante, oriundo de Manzanares, Caldas, a tomar la decisión de responder. El intérprete de Ni tengo, ni necesito explicó ante Diva Jessurum, conductora de Se dice de mí, que el momento más difícil fue ver cómo los señalamientos contra su música afectaban también a su entorno más cercano.

Según el artista, su familia vivió los ataques como propios y le sugirió que respondiera públicamente. “Fue el tatequieto, no más. Me dolió mucho que se metiera con mi música, con mi trabajo, con mi proyecto, con lo que yo he hecho a pulso, con lo que me da la comida”, relató el también empresario en el programa.

Yeison Jiménez opta por el silencio ante los ataques reiterados en el reality musical, priorizando el respeto al programa y al canal - crédito @yeisonjimenez/Instagram

La respuesta del cantante llegó a mediados de enero durante su concierto en el Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela de Villeta, donde, en plena interpretación de MLP, se dirigió directamente a Amparo Grisales.

“Hoy la voy a respetar una vez más. Estoy en Villeta con toda esta gente ‘chusma’ que usted dice, con toda esa gente ‘agropecuaria’ que usted dice. Te voy a enseñar algo, a mis 33 años tengo algo que tú nunca tuviste: Éxitos musicales. Y esta gente de pueblo como usted le llama, esta gente agropecuaria, es igual que yo”, respondió el artista ante su audiencia.

La canción que desató el conflicto

MLP no solo es uno de los temas más reconocidos de Yeison Jiménez, también narra las dificultades y críticas que enfrentó en su carrera. La letra alude a la percepción de éxito y a las controversias que giran en torno a figuras públicas.

El artista defendió a su público de comentarios que atribuye a la actriz, resaltando su conexión con la ruralidad y el orgullo de sus raíces - crédito julianacasallas_ / TikTok

En la misma presentación, Jiménez defendió a su público de las referencias lanzadas por Grisales, reafirmando la importancia que tiene para él el apoyo de las comunidades rurales y populares. “Aquí la única que vive en ‘Nueva York, Caldas’ es usted, mi reina”, añadió, generando una ovación entre los asistentes.