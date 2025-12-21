Maria Gabriela Isler anunció su separación de Mauro Urquijo: ya presentó a su nueva pareja

La actriz y modelo descarta infidelidad o peleas como causas de la separación con Mauro Urquijo, señalando un desgaste emocional mutuo - crédito @maurourquijoactor47 y @gabrielaisleroficial1/Instagram

El inicio de 2025 marcó un punto de inflexión insalvable en la relación de María Gabriela Isler y Mauro Urquijo. Aunque en el pasado fueron una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano, protagonizando rupturas y reconciliaciones sucesivas, todo indica que en lo corrido del año los conflictos resurgieron hasta el punto de que las diferencias se volvieron irreconciliables.

“Comenzando ya este año, pues la relación, digamos, se fue deteriorando en el sentido de que ya no compartíamos, no teníamos como esa comunicación de pareja. Hasta hace poquitos meses estuve con él”, compartió María Gabriela en diálogo con La Red de Caracol Televisión.

La actriz y modelo dejó entrever que un detonante de la ruptura fue la pérdida de entusiasmo en explorar la sexualidad. “Yo pienso de que cuando en una relación de pareja ya no hay sexualidad, no hay nada que hacer. Porque para mí lo más importante en una relación, aparte de la confianza y el cariño, es la sexualidad. Si tú mantienes una sexualidad viva con tu pareja, pasen los años que pasen, eso mantiene firme la relación. Entonces, eso fue lo que pasó con él”, explicó.

La falta de comunicación y la pérdida de entusiasmo en la pareja llevaron a la ruptura definitiva entre Isler y Urquijo - crédito @mauro_21urquijo68/Instagram

De este modo, María Gabriela salió al paso de cualquier sospecha de infidelidad o conflicto de alguna de las partes. “No hubo ni infidelidad ni peleas. Sencillamente, el amor se fue apagando. De pronto, nos estábamos haciendo daño mutuamente los dos, pudiendo tener otras oportunidades y darnos una oportunidad diferente en el amor, tanto como él con otra persona, como yo con otra persona”, señaló.

En la entrevista, María Gabriela también reveló que tras su ruptura con Urquijo ya se dio una nueva oportunidad en el amor. Según relató, comenzaron a salir juntos hace un mes, luego de la separación con Urquijo. “Nos conocimos en el gimnasio y ahí empezó como que esa conversación, como ese feeling entre los dos y todo eso chévere”, relató, para acto seguido introducirlo ante las cámaras.

“Bueno, aquí les presento a mi novio, a Rafael Moreno. Es un abogado nacido en Leticia, Amazonas, y aquí se los presento. Es todo de ustedes”, dijo Isler entre risas.

El propio Moreno no se cortó a la hora de señalar lo que le gusta de María Gabriela. “Es una mujer que, a simple vista, resalta en cualquier lugar”, apuntó, destacando “su tranquilidad al recibir la atención que recibe en día a día. Es muy tranquila y sabe escuchar a las personas, incluso a los fans que se sobresaltan con ella”.

Adriana López desmintió a Mauro Urquijo y presentó documentos sobre la custodia de sus hijos

La actriz afirmó que no quiso demandar a Mauro Urquijo por alimentos, porque el actor afrontaba un proceso previo similar y no quería que fuera a la cárcel - crédito @adrialopezactriz/Instagram

A la par con el final de su matrimonio con Isler, el actor manizaleño mantiene una pelea pública con su exesposa, tras las recientes declaraciones de la actriz en respuesta a las acusaciones de Urquijo de que no le permite ver a sus hijos.

En septiembre, la actriz aseguró en La Red que las acusaciones sobre una supuesta imposibilidad de Urquijo para ver a sus hijos carecen de fundamento. Adriana López asegura que cuenta con documentación legal que respalda su posición y rechaza la versión divulgada públicamente por su expareja.

“No solamente me afecta a mí laboralmente, afecta el buen nombre y la calma y la tranquilidad de mis hijos. Uno de ellos es menor de edad aún y al otro también le duele que hablen mal de su madre y no entienden cómo su papá y su abuela, después de 12 años, vienen a hacer toda una labor de desprestigio. ¿Para qué?”, expresó.

López negó que sacara ilegalmente a los niños del país para radicarse en México, mostrando al aire documentos que prueban que en 2016 obtuvieron todos los permisos necesarios. Además, aclaró que nunca lo demandó por alimentos y ahora sabe que esto fue un error. Según explicó, la razón por la que no hizo dicho trámite fue que Urquijo atravesaba un proceso previo y no quería que el padre de sus hijos terminara en la cárcel.

“No lo quise hacer porque Mauricio tiene encima una sentencia previa de su primera hija por alimentos también, cuya sentencia reza que estaba condenado a tres años y medio, según entiendo. Y si yo ponía otra demanda sobre el mismo tema, pues Mauro directamente iría a la cárcel. Me parece fatal y jamás lo haría meter a su papá de mis hijos a la cárcel. No. Yo no tengo ese odio en el corazón. Jamás. O sea, no se me ocurre”, indicó.