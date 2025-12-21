Colombia

Gustavo Petro reaccionó al fallecimiento de exmagistrada: “Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido”

La reacción del mandatario colombiano se sumó a los mensajes de condolencia emitidos por figuras públicas y entidades, que resaltaron la trayectoria de la jurista

Las voces del ámbito político
Las voces del ámbito político y judicial destacaron la influencia de la jurista en decisiones históricas, así como su contribución a la protección de derechos y a la promoción de reformas sociales - crédito Joel González/Presidencia/Flickr

El Consejo de Estado lamentó públicamente la muerte de la exmagistrada y dos veces presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle Correa.

De igual manera, el exministro de Cultura y periodista Juan David Correa también se refirió al fallecimiento a través de su cuenta de X, donde afirmó que Calle Correa murió en Medellín, siete años después de haberse retirado de la vida pública tras sufrir un accidente cerebrovascular. En su mensaje, Correa destacó el papel de la exmagistrada en la Corte Constitucional y recordó que uno de sus votos fue clave para frenar una tercera reelección presidencial, en alusión al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Murió en Medellín, María Victoria Calle Correa, dos veces presidenta de la Corte Constitucional, de la que tuvo que retirarse hace 7 años por un ACV. Su voto frenó una tercera reelección del paramilitarismo en Colombia. Fue una gran magistrada. Amor para los suyos”, escribió en su cuenta de X el exministro.

En respuesta a la publicación de Juan David Correa sobre la exmagistrada María Victoria Calle Correa, el presidente Gustavo Petro también expresó su sentir a través de su cuenta de X. Petro resaltó la admiración que sentía por Calle, subrayando su papel como defensora incansable del derecho democrático y del Estado social de derecho.

Gustavo Petro lamentó la muerte
Gustavo Petro lamentó la muerte de la exmagistrada en su cuenta de X - crédito @petrogustavo

Además, lamentó no haber coincidido con ella como servidores públicos y reconoció su compromiso con la libertad y la democracia popular durante sus años como magistrada de la Corte Constitucional.

“Yo admiré a María Victoria Calle profundamente, una mujer del derecho democrático, del estado social de derecho. Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella magistrada de la corte Constitucional con la libertad y la democracia popular como bandera”, escribió el primer mandatario colombiano en su mensaje.

En cuanto al mensaje del Consejo de Estado, la corporación expresó públicamente su pesar por la muerte de María Victoria Calle Correa y extendió sus condolencias, destacando además el vínculo de la exmagistrada con el expresidente Gustavo Gómez Aranguren.

En su mensaje de X, señalaron: “El Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lamentan el fallecimiento de la doctora María Victoria Calle Correa, esposa del expresidente del @consejodeestado Gustavo Gómez Aranguren”.

Consejo de Estado lamentó el
Consejo de Estado lamentó el fallecimiento de la expresidenta de la Corte Constitucional - crédito @consejodeestado

De igual manera, la senadora Angélica Lozano se pronunció al respecto resaltando con gratitud el legado de la magistrada tanto en el ámbito jurídico como en iniciativas de justicia social. Lozano recordó el peso histórico del voto de Calle en la Corte Constitucional y la influencia directa que tuvo en el impulso de su proyecto de ley sobre la prima para trabajadoras del servicio doméstico, así como en el debate sobre el caso Odebrecht.

“Descanse en paz, señora magistrada María Victoria Calle. GRATITUD INFINITA por su obra en el derecho y la vida. Su voto en la Corte impidió la segunda reelección en 2010. Mi ley de prima de las empleadas del trabajo doméstico surgió por su exhorto. Me dio luces clave para el debate sobre Odebrecht”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Angélica Lozano también mandó un
Angélica Lozano también mandó un mensaje por la muerte de María Victoria Calle - crédito @AngelicaLozanoC

La senadora Lozano finalizó su mensaje reconociendo la dedicación y el apoyo brindados por la familia de Calle durante los años difíciles en los que enfrentó problemas de salud, y envió un mensaje especial a sus seres más cercanos: “Ejemplo de amor el cuidado y firmeza de su compañero de vida en los dolorosos años de lucha por su salud. Abrazo del alma a Gustavo y Carmen (sic)”.

Por su parte, el ex jefe de Despacho del Gobierno Petro, Alfredo Saade, también reaccionó al respecto y dijo: “Tuve el honor de conocer a la magistrada Maria victoria calle, intachable, impoluta; en nuestras conversaciones aprendí muchísimo sobre el respeto a la constitución, el verdadero respeto con carácter sin grosería.Mujer esforzada valiente que se paro firme ante un país que estaba ciego por las mentiras de la ultraderecha, se paro en una época en que todos se arrodillaban ante faraón. A su esposo y familia les envio I abrazos llenos de amor y paz (sic)”.

