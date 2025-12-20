Iván Cepeda prometió ejecutar una “revolución” en Colombia si llega a ganar las elecciones presidenciales 2026: “Avanzaré en entregar tierras”

Iván Cepeda prometió ejecutar una “revolución” en Colombia si llega a ganar las elecciones presidenciales 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato presidencial Iván Cepeda propuso en Tierralta, Córdoba, que el acceso a agua potable se convierta en el eje central de una transformación profunda del campo colombiano. Durante su intervención, Cepeda advirtió que más de la mitad de la población rural carece de acceso digno, lo que calificó como “una de las mayores injusticias en nuestro país”.

El aspirante subrayó que, sin resolver este problema estructural, no será posible erradicar la pobreza rural ni garantizar la seguridad alimentaria, y que el proyecto de Nación estaría “condenado al fracaso” si no se prioriza este recurso esencial.

En el desarrollo de su discurso, Cepeda enfatizó la necesidad de fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, rechazando la continuidad de “contratos eternos con operadores privados que no responden”. El candidato aseguró: “Vamos a fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, con control social y transparencia. La infraestructura hídrica debe ser adaptada al territorio”.

El aspirante de la izquierda a la Casa de Nariño delineó los cuatro pilares de la propuesta, que incluye vías terciarias, acceso al agua, producción agropecuaria y fuentes de energía - crédito Colprensa

A propósito, hizo un llamado a la protección de los recursos hídricos frente a la corrupción y a quienes desvían fondos públicos, señalando: “Cada persona y comunidad deberá ayudar a mi gobierno a proteger los recursos del agua de los criminales de la corrupción, de los ‘olmedos’, que desvían los preciosos recursos para su enriquecimiento personal”.

Cepeda, que aspira a la Presidencia por la izquierda, delineó los cuatro pilares de su propuesta de “revolución agraria”, que trascienden la organización y movilización del campesinado. Según explicó, en cada municipio rural del país debe garantizarse el acceso al agua apta para el consumo humano, la disponibilidad de fuentes de energía que cubran las necesidades básicas, la existencia de vías terciarias que faciliten el transporte de personas y alimentos hacia mercados urbanos e internacionales, y condiciones adecuadas para la producción agropecuaria.

El candidato recalcó que el 80% de los municipios colombianos enfrenta dificultades con la calidad del agua para consumo humano, lo que representa un riesgo permanente para la salud y la vida de millones de familias rurales.

El candidato se comprometió a disminuir su propio sueldo y el de ministros, eliminar beneficios excesivos y supervisar compras estatales, asegurando que los ahorros se dirigirán a programas sociales y transparencia - crédito Iván Cepeda

Durante el evento, Cepeda reiteró su compromiso de no permitir que se repitan los despojos de tierras, cultivos y animales a las familias campesinas, y prometió avanzar en la entrega de tierras, siguiendo el ejemplo del gobierno de Gustavo Petro. “En mi gobierno no permitiré que le vuelvan a quitar las tierras, sus cultivos y sus animales a las familias campesinas, y avanzaré en seguir entregando tierras, como lo ha hecho el gobierno presidido por nuestro compañero Petro”, afirmó.

El candidato por el Pacto Histórico definió su propuesta como una “revolución agraria” orientada a convertir los territorios rurales en zonas prósperas, libres de narcotráfico y minería ilegal, e integradas a los mercados urbanos e internacionales. Cepeda sostuvo que la realización de esta transformación depende de la organización y la acción política del campesinado colombiano, a quienes consideró “el fundamento de las transformaciones del mundo rural colombiano, la fuerza motriz, el sujeto esencial para las transformaciones”.

El plan del líder progresista incluye limitar viajes oficiales, revisar contratos y exigir austeridad en todas las ramas del Estado, con el objetivo de combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana - crédito Iván Cepeda

Cepeda también anunció que, desde el inicio de su eventual gobierno, impulsará la construcción de acueductos rurales y la mejora de los sistemas de potabilización en municipios como Tierralta, con el objetivo de garantizar el acceso universal al agua y sentar las bases de una nueva ruralidad en Colombia.

En paralelo, el legislador explicó en un evento en Cali, Valle del Cauca,, que otra de sus propuestas de campaña es ejecutar un plan de austeridad en el que recortará el gasto público. Para ello, dijo que se bajará el sueldo y el de todo su gabinete, además de orientar los gastos de funcionamiento hacia el bienestar social.