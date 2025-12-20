Colombia

Este es el motivo por el que están apagadas las trompetas de la plazoleta Jairo Varela

Este monumento, que se convirtió en un icono de la ciudad, está envuelto en un lío jurídico desde hace 10 años

Debido a falta de claridad en cuánto al mantenimiento, el monumento permanece desconectado - crédito El País / X

La disputa entre la Alcaldía de Cali y el arquitecto Fredy Pantoja mantiene en silencio a las emblemáticas trompetas de la plazoleta Jairo Varela, justo cuando la ciudad se prepara para la Feria de Cali 2025 y el monumento cumple 10 años.

La controversia gira entorno a la falta de un acuerdo formal sobre la operación, el mantenimiento y la curaduría de la obra, lo que ha llevado a la suspensión temporal de su funcionamiento, según explicó el propio autor a El País.

En las últimas semanas, miles de turistas han visitado la plazoleta, ubicada frente al Centro Administrativo Municipal (CAM), solo para encontrar las trompetas apagadas y sin la música del Grupo Niche.

El escultor Fredy Pantoja aclaró que la decisión de suspender el sonido y la iluminación fue consciente y temporal, y no responde a un daño técnico.

La disputa es cuanto al
La disputa es cuanto al mantenimiento - crédito archdaily.cl

“Las trompetas están en perfecto estado. Lo único es que está suspendido el funcionamiento hasta que haya un acuerdo claro para garantizar la perpetuidad del monumento. Eso es lo que necesitamos”, afirmó el artista.

El origen del conflicto se remonta a la naturaleza jurídica de la obra. Las trompetas, diseñadas inicialmente para una exposición temporal tras un concurso, nunca pasaron a ser propiedad del distrito.

Según documentos de la Secretaría de Cultura de Cali, el arquitecto solicita a la administración distrital un pago anual de 150.000.000 de pesos bajo la figura de arrendamiento o concesión para mantener la escultura en el lugar.

Esta situación ha generado un vacío legal que se arrastra desde la administración de Rodrigo Guerrero y que tampoco resolvieron los gobiernos de Armitage y Ospina.

El monumento fue creado hace
El monumento fue creado hace 10 años debido a un concurso - crédito Fredy Pantoja

Pantoja detalló que durante más de 10 años ha asumido personalmente los costos de operación, mantenimiento y actualización de la obra, sin recibir aportes públicos.

“En este momento no existe un acuerdo formal con la Alcaldía que garantice su sostenibilidad en el tiempo y por eso tomé la decisión de suspender el funcionamiento de las trompetas hasta que exista un compromiso claro sobre su operación, mantenimiento y curaduría”, explicó.

El escultor subrayó que no ha fijado una cifra para vender la obra ni ha solicitado miles de millones de pesos, desmintiendo versiones que hablaban de una supuesta venta por entre 2.000.000 y 3.500.00 de pesos. “La obra no está en venta”, puntualizó.

La única propuesta formal presentada por el autor corresponde a un contrato de arrendamiento o prestación de servicios culturales, con un rubro anual estimado entre 80.000.000 y 120.000.00 millones de pesos para cubrir mantenimiento, pintura, revisión estructural, curaduría y actualización de las letras.

El monumento permanece sin música
El monumento permanece sin música - crédito colombia.viajando.travel

“De todo esto hay documentos”, aseguró Pantoja. Además, mencionó la colaboración de empresas, profesionales, el Grupo Niche y la familia Varela en la estructura, iluminación, montaje y reposición del sistema sonoro, que ya requirió reparaciones previas.

Una fuente consultada por El País sostuvo que el artista impediría que la Alcaldía realice el mantenimiento de las trompetas, exigiendo ser él mismo el contratado para esa labor.

“Nadie más le puede poner un dedo encima a la escultura”, afirmó la fuente. Pantoja negó esta versión y reiteró que su solicitud es la definición de responsabilidades y un acuerdo formal que garantice la sostenibilidad de la obra.

El escultor expresó su expectativa de que la situación se resuelva antes del 25 de diciembre, fecha en la que el monumento cumple 10 años y se inaugura oficialmente la Feria de Cali 2025.

“Yo estoy abierto, los invito a todos a que veamos el vaso medio lleno y no medio vacío porque han sido 10 años de luz, lucha, gestión y de mantener el monumento dinámico”, concluyó Pantoja.

Mientras tanto, la plazoleta Jairo Varela sigue recibiendo visitantes que buscan tomarse fotos y bailar bajo las trompetas.

