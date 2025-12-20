Colombia

Ecopetrol autorizó inversión para parque eólico Windpeshi en La Guajira, primer proyecto 100 % desarrollado por la empresa

La junta directiva de Ecopetrol aprobó la decisión final de inversión para Windpeshi, un parque eólico en Uribia y Maicao que aportará energía limpia al autoabastecimiento del grupo y ampliará de forma significativa la capacidad eólica del país

Imagen de referencia: Parque Eólico
Imagen de referencia: Parque Eólico

De acuerdo con información conocida por el periódico El Tiempo, la junta directiva de Ecopetrol autorizó la asignación de recursos de inversión para avanzar en la construcción del parque eólico Windpeshi, localizado en los municipios de Uribia y Maicao, en el departamento de La Guajira.

La compañía confirmó que se trata de la decisión final de inversión, aunque precisó que el monto total destinado al proyecto no ha sido divulgado hasta el momento.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, Windpeshi será el primer proyecto eólico que Ecopetrol madura, construye y opera en un 100 %, lo que representa un hito dentro de su portafolio energético.

Además, la iniciativa se proyecta como el parque eólico de mayor tamaño en el territorio nacional y con la capacidad de multiplicar por cinco veces la actual capacidad instalada de generación eólica en Colombia.

La decisión final de inversión, conocida como FID por sus siglas en inglés, implica que el proyecto superó las evaluaciones técnicas, financieras y operativas necesarias para pasar a la fase de construcción.

Ecopetrol explicó que este paso se sustenta en la apropiación técnica de los elementos que hacen viable la iniciativa, así como en el desarrollo de un proceso de relacionamiento territorial que se ha adelantado durante varios meses en el área de influencia del proyecto.

Según las proyecciones oficiales conocidas por El Tiempo, una vez entre en operación, el parque eólico Windpeshi generará alrededor de 1.006 GWh de energía al año.

Este nivel de producción permitirá evitar la emisión de más de 140.000 toneladas de CO₂ anuales, una cifra que la compañía comparó con el retiro de 90.000 vehículos de circulación durante un año completo.

El proyecto tendrá una capacidad instalada de 205 megavatios de energía limpia, que estarán destinados principalmente al autoabastecimiento energético del Grupo Ecopetrol. De acuerdo con la empresa, este esquema contribuirá a la descarbonización de sus operaciones y al fortalecimiento de la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), al incorporar nueva generación renovable en una región estratégica para el país.

Windpeshi contempla la instalación de 41 aerogeneradores, cada uno con una capacidad de 5 megavatios, lo que permitirá alcanzar el nivel de generación proyectado. La infraestructura incluirá además una subestación de media tensión con un transformador de 180 MVA, un punto de conexión previamente aprobado y una línea de transmisión de 60 kilómetros a 220 kV, necesaria para integrar la energía producida al sistema eléctrico nacional.

Ecopetrol indicó que el desarrollo del parque eólico se ha acompañado de un trabajo de presencia institucional en el territorio. En ese sentido, la compañía reiteró que “el éxito de Windpeshi depende del desarrollo conjunto y de una presencia permanente en el territorio, bajo principios de respeto, participación y corresponsabilidad”, enfoque que ha guiado las acciones adelantadas con las comunidades de la zona.

La empresa señaló que el proyecto se enmarca en su estrategia de transición energética y diversificación de fuentes, con énfasis en energías renovables no convencionales. La incorporación de generación eólica forma parte de los objetivos de largo plazo del grupo empresarial, orientados a reducir la huella de carbono y a fortalecer su matriz energética.

La ubicación del parque en La Guajira responde al potencial eólico de la región, considerada una de las zonas con mejores condiciones de viento del país. Ecopetrol destacó que Windpeshi aprovechará estas características naturales, mediante tecnología diseñada para operar en entornos de alta exigencia climática y con estándares técnicos acordes a proyectos de gran escala.

Con la autorización de la inversión, el proyecto entra en una nueva etapa que incluye la ejecución de obras civiles, el montaje de aerogeneradores y la construcción de la infraestructura eléctrica asociada. La compañía no precisó fechas exactas para el inicio de operaciones, pero confirmó que las actividades se desarrollarán conforme a los cronogramas establecidos tras la aprobación de la FID.

