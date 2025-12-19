Colombia

Recuerdan cuando Luis Fernando Velasco cantó ‘El reguetón de la corrupción’: “Hoy lo mandaron a la cárcel”

El exministro del Interior está siendo investigado por un entramado de corrupción en la Ungrd y se le impuso una medida de aseguramiento intramural, la cual fue apelada

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se vio envuelto en una polémica al hablar de la elección de los directores de los hospitales y le recordaron su participación en el "reguetón de la corrupción" - crédito #HolaSoyDanny/YouTube

Ante el avance de las investigaciones por hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que motivaron al Tribunal Superior de Bogotá a decretar una medida de aseguramiento en centro carcelario –que fue apelada– contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el país político se pronunció.

En redes sociales, sobre todo, resaltó el nombre del ex jefe de la cartera del Interior, que en años anteriores se había mostrado en contra de los hechos de corrupción que suelen presentarse en Colombia. Los políticos y usuarios de la red social recordaron que el exministro participó en 2018 en la grabación de una canción dedicada al tema.

Se trata de El reguetón de la corrupción, una pieza musical dirigida por el periodista y creador de contenido Daniel Samper Ospina, en la que también contribuyeron, además de Velasco, los entonces senadores Antanas Mockus, Jorge Enrique Robledo, Claudia López, Antonio Navarro, Rodrigo Lara, Angélica Lozano, y los youtubers Paulette, La Mafe Méndez y Alejo Suárez.

El exministro del Interior Luis
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco es señalado de haber incurrido en concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer - crédito #HolaSoyDanny/YouTube - Presidencia de la República

Nunca supe qué odio más, si el maldito reguetón, o ese cáncer de Colombia que se llama “corrupción”. Si pongo a alguien a cantar con cortes y periodistas, puede ser reguetonero o puede ser congresista. Si improvisa es ordinario, tira letras con veneno, puede ser que sea Farruko o los hermanos Moreno”, dice una parte de la letra de la canción, que se hizo viral en su momento y que ahora cuenta con más de tres millones de visualizaciones en YouTube.

La canción surgió como una crítica expuesta por políticos que, a través de ella, quisieron mostrar su postura de cero tolerancia al flagelo. Velasco se unió a esa narrativa, que hoy le juega en contra, pese a que no hay una condena en firme en su contra por el escándalo de la Ungrd.

Por decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, el exfuncionario deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario –que será dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)– mientras continúan las indagaciones en su contra y se define su situación jurídica. El exministro del Interior es señalado de haber incurrido en concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer.

Las críticas a Velasco por ‘El reguetón de la corrupción’

El concejal de Bogotá Daniel Briceño es uno de los políticos que recordó la particular canción en la que participó Velasco, escribiendo un fragmento de la letra (el coro) y compartiendo fotografías del ex jefe de la cartera.

Es el reguetón, tón-tón-tón de la corrupción, ción-ción-ción. Ten una tajada para tu bancada. Baila mi canción, ción-ción-ción”, señaló.

El concejal Daniel F. Briceño
El concejal Daniel F. Briceño recordó el Reguetón de la Corrupción y la participación de Luis Fernando Velasco - crédito @Danielbricen/X

La senadora María Fernanda Cabal, que aspiró a la Presidencia, se unió a las críticas con una corta pregunta dirigida al exministro: “¿Ya no canta el reguetón contra la corrupción?”.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó a Luis Fernando Velasco por hechos de corrupción por los cuales fue cobijado con medida de aseguramiento - crédito @MariaFdaCabal/X

El político y exprecandidato a la Gobernación de Cundinamarca José Miguel Santamaría hizo una comparación entre el rol que jugó el exministro del Interior al grabar la canción y el rol que juega ahora como procesado, cobijado con medida de aseguramiento.

Viejas épocas cuando @velascoluisf bailaba reguetón contra la corrupción, hoy lo mandaron a la cárcel por comprar congresistas”, indicó.

José Miguel Santamaría Uribe recordó
José Miguel Santamaría Uribe recordó la participación de Luis Fernando Velasco en el Reguetón de la Corrupción - crédito @SANTAMARIAURIBE/X

En su momento, Luis Fernando Velasco celebró la publicación y viralización de la canción, mostrando con orgullo su participación en la producción de la pieza musical. Así lo evidenció en un mensaje en su cuenta de X, publicado en 2018: “La imagen del día para Noticias UNO es el REGUETÓN DE LA CORRUPCIÓN”.

El exministro Luis Fernando Velasco
El exministro Luis Fernando Velasco Chaves se mostró orgullos del Reguetón de la corrupción - crédito @velascoluisf/X

