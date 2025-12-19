Colombia

Emprendedora colombiana explica cómo funciona la pauta con los ‘influencers’ y por qué se les pagan tantos millones de pesos

La empresaria colombiana explicó por qué invertir grandes sumas en creadores de contenido no garantiza un aumento inmediato en ventas

Guardar
Luisa Chima pone en jaque
Luisa Chima pone en jaque el mito de los influenciadores y las ventas millonarias - crédito @luisachima/IG

En medio del debate sobre el alto costo de la pauta digital y los resultados que obtienen los emprendedores tras invertir grandes sumas en influencers, la empresaria colombiana Luisa Chima explicó pedagógicamente cómo funciona hoy esta publicidad y por qué, aunque se paguen cifras millonarias, no siempre se traduce en ventas inmediatas.

Con más de quince años de experiencia trabajando con creadores de contenido —cuando aún no existía el término “influencer” como se conoce hoy—, Chima aseguró que uno de los errores más comunes de los empresarios es esperar un retorno inmediato de la inversión.

Pagarle veinte millones de pesos o más a un influenciador muy famoso no va a ocasionar un pico de ventas en nuestros emprendimientos”, afirmó, al referirse a un caso viral de una emprendedora que aseguró haber hecho apenas cinco ventas tras pagar una pauta de alto valor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de desacreditar el trabajo de los influencers, la empresaria fue clara en separar expectativas de realidad.

La lección de Luisa Chima:
La lección de Luisa Chima: Los influenciadores no son varita mágica para emprendedores - crédito @luisachima/IG

Los influenciadores no sirven para vender y eso lo tenemos que tener claro en este momento todos los empresarios y todos los emprendedores”, dijo, aclarando que su función dentro del marketing actual es distinta a la que tenían hace una década.

Chima recordó que, en los inicios de este modelo, las marcas incluso trabajaban por canje y los resultados eran notables.

“Hace más o menos quince años, cuando yo empecé, uno ni siquiera les pagaba, sino que trabajaba con ellos por canje y ellos publicaban y uno vendía un montón. Después, cuando empezaron a cobrar, literal, tú les pagabas doscientos mil pesos y podías vender dos o tres millones”, relató, explicando que ese escenario cambió por completo.

Según la empresaria, varios factores hicieron que la publicidad con influencers dejara de ser tan efectiva en términos de ventas directas: la saturación de anuncios en redes sociales, la pérdida de percepción de recomendación genuina y el aumento desproporcionado de las tarifas.

La gente se enteró de que los influenciadores hacían era publicidad y que no era una recomendación genuina. Empezaron a pautar cualquier cosa y las tarifas se volvieron astronómicas”, explicó.

Luisa Chima compara a los
Luisa Chima compara a los influenciadores con la televisión y revoluciona el debate sobre la pauta digital - crédito @luisachimaempresaria/IG

Sin embargo, Chima enfatizó que esto no significa que los influenciadores “no sirvan”. Por el contrario, aseguró que hoy cumplen un rol muy similar al que tenía la televisión tradicional décadas atrás.

Los influencers ahora son como esos nuevos canales de televisión”, afirmó, recordando que un comercial de apenas diez segundos en horario prime podía costar entre setenta y ochenta millones de pesos, sin que las marcas esperaran un aumento inmediato en ventas al día siguiente.

En ese sentido, explicó que las nuevas generaciones ya no consumen televisión, sino contenido digital, y que la pauta con influenciadores debe entenderse como una estrategia de posicionamiento y reconocimiento de marca.

“Ahí es donde funcionan ahora los creadores de contenido”, señaló, refiriéndose a la parte más alta del llamado embudo de ventas, donde el consumidor apenas empieza a conocer una marca antes de tomar la decisión de compra.

Finalmente, Luisa Chima dejó un mensaje contundente para emprendedores y empresarios: no contratar influenciadores con la expectativa de recuperar la inversión de forma inmediata.

Por qué la pauta con influenciadores ya no garantiza ventas, según Luisa Chima - crédito @luisachima/tiktok

No piensen que contratar un influenciador porque sea muy famoso va a ocasionar un pico de ventas en el que ustedes recuperen la plata que le pagaron y además ganen un montón”, concluyó.

Su intervención, que calificó como “meramente educativa”, buscó aportar claridad a una conversación cada vez más frecuente en el ecosistema digital colombiano, donde la visibilidad no siempre va de la mano con la conversión, pero sigue siendo una pieza clave dentro de las estrategias de marketing a largo plazo.

Temas Relacionados

Luisa ChimaPauta con influenciadoresColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Las autoridades identificaron a los cabecillas del ELN responsables del ataque en Aguachica: Alias Wilser y Alias Fercho

José Sánchez Navarro y Alonso Contreras Ramírez han sido identificados como los cabecillas del ELN responsables del asesinato de seis soldados en Cesar

Las autoridades identificaron a los

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

El Guajiro destaca el crecimiento del equipo bajo la dirección de Néstor Lorenzo y la unión del grupo, por lo que anticipa un duelo de alto nivel ante los lusos

Luis Díaz ya palpita lo

General Luis Emilio Cardozo rechazó llamados de Nicolás Maduro y reafirma que el Ejército colombiano solo obedece la Constitución: “Ese es nuestro norte”

El comandante del Ejército negó cualquier contacto con Nicolás Maduro y afirmó que las Fuerzas Militares solo responden a la Constitución y al presidente elegido por los colombianos

General Luis Emilio Cardozo rechazó

Ministro de Defensa anunció plan integral para contener violencia en el Cauca: “No vamos a permitir que ataquen a nuestra población”

Las autoridades anuncian el traslado de efectivos y el uso de tecnología avanzada para enfrentar a estructuras criminales responsables de recientes hechos violentos en municipios

Ministro de Defensa anunció plan

La Policía frustró un atentado con explosivos en Popayán: autoridades desactivaron un detonante

Una camioneta acondicionada con carga explosiva fue abandonada cerca de la estación sur de la Policía Metropolitana, en el barrio Bolívar, pero las autoridades impidieron una tragedia

La Policía frustró un atentado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer sorprende al aparecer

Valentina Ferrer sorprende al aparecer junto a Emiro Navarro en transmisión navideña de Tiktok

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Deportes

Luis Díaz ya palpita lo

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

Teófilo Gutiérrez reveló detalles de la provocación a Sebastián Guzmán en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima: “No ocultó nada”

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces

Junior de Barranquilla ya tendría a su primer refuerzo para la temporada 2026: el campeón de Colombia contrataría a goleador de la Liga Betplay

Benfica de José Mourinho y Richard Ríos acusa al Sporting de Lisboa de Luis Suárez por polémico penalti en la Copa de Portugal: “Escandaloso”