Emprendedora colombiana explica cómo funciona la pauta con los ‘influencers’ y por qué se les pagan tantos millones de pesos

En medio del debate sobre el alto costo de la pauta digital y los resultados que obtienen los emprendedores tras invertir grandes sumas en influencers, la empresaria colombiana Luisa Chima explicó pedagógicamente cómo funciona hoy esta publicidad y por qué, aunque se paguen cifras millonarias, no siempre se traduce en ventas inmediatas.

Con más de quince años de experiencia trabajando con creadores de contenido —cuando aún no existía el término “influencer” como se conoce hoy—, Chima aseguró que uno de los errores más comunes de los empresarios es esperar un retorno inmediato de la inversión.

“Pagarle veinte millones de pesos o más a un influenciador muy famoso no va a ocasionar un pico de ventas en nuestros emprendimientos”, afirmó, al referirse a un caso viral de una emprendedora que aseguró haber hecho apenas cinco ventas tras pagar una pauta de alto valor.

Lejos de desacreditar el trabajo de los influencers, la empresaria fue clara en separar expectativas de realidad.

“Los influenciadores no sirven para vender y eso lo tenemos que tener claro en este momento todos los empresarios y todos los emprendedores”, dijo, aclarando que su función dentro del marketing actual es distinta a la que tenían hace una década.

Chima recordó que, en los inicios de este modelo, las marcas incluso trabajaban por canje y los resultados eran notables.

“Hace más o menos quince años, cuando yo empecé, uno ni siquiera les pagaba, sino que trabajaba con ellos por canje y ellos publicaban y uno vendía un montón. Después, cuando empezaron a cobrar, literal, tú les pagabas doscientos mil pesos y podías vender dos o tres millones”, relató, explicando que ese escenario cambió por completo.

Según la empresaria, varios factores hicieron que la publicidad con influencers dejara de ser tan efectiva en términos de ventas directas: la saturación de anuncios en redes sociales, la pérdida de percepción de recomendación genuina y el aumento desproporcionado de las tarifas.

“La gente se enteró de que los influenciadores hacían era publicidad y que no era una recomendación genuina. Empezaron a pautar cualquier cosa y las tarifas se volvieron astronómicas”, explicó.

Sin embargo, Chima enfatizó que esto no significa que los influenciadores “no sirvan”. Por el contrario, aseguró que hoy cumplen un rol muy similar al que tenía la televisión tradicional décadas atrás.

“Los influencers ahora son como esos nuevos canales de televisión”, afirmó, recordando que un comercial de apenas diez segundos en horario prime podía costar entre setenta y ochenta millones de pesos, sin que las marcas esperaran un aumento inmediato en ventas al día siguiente.

En ese sentido, explicó que las nuevas generaciones ya no consumen televisión, sino contenido digital, y que la pauta con influenciadores debe entenderse como una estrategia de posicionamiento y reconocimiento de marca.

“Ahí es donde funcionan ahora los creadores de contenido”, señaló, refiriéndose a la parte más alta del llamado embudo de ventas, donde el consumidor apenas empieza a conocer una marca antes de tomar la decisión de compra.

Finalmente, Luisa Chima dejó un mensaje contundente para emprendedores y empresarios: no contratar influenciadores con la expectativa de recuperar la inversión de forma inmediata.

“No piensen que contratar un influenciador porque sea muy famoso va a ocasionar un pico de ventas en el que ustedes recuperen la plata que le pagaron y además ganen un montón”, concluyó.

Su intervención, que calificó como “meramente educativa”, buscó aportar claridad a una conversación cada vez más frecuente en el ecosistema digital colombiano, donde la visibilidad no siempre va de la mano con la conversión, pero sigue siendo una pieza clave dentro de las estrategias de marketing a largo plazo.