El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, condenó el atentado contra la base militar en Aguachica, Cesar

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, condenó el atentado con explosivos perpetrado contra la Base Militar del 27 en Aguachica, departamento de Cesar, que dejó como saldo seis soldados asesinados y siete heridos.

En su pronunciamiento, Díaz expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su respaldo a la gobernadora del Cesar tras el ataque.

El mandatario calificó el hecho como un acto criminal y subrayó la importancia de la unidad institucional frente a la situación.

“Condeno con absoluta firmeza el atentado en Aguachica. Acompañamos a las familias de los soldados asesinados y a los heridos”, manifestó Díaz, insistiendo en la necesidad de una respuesta estatal para garantizar la seguridad en la región.

“Exijo toda la contundencia del Estado contra quienes atacan a nuestra Fuerza Pública y a la seguridad del país”, finalizó su mensaje Díaz.

El ataque ocurrió la noche del jueves, 18 de diciembre de 2025, cuando la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N° 14 y ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, fue blanco de una acción terrorista con artefactos explosivos.

De acuerdo con información preliminar de la Segunda División del Ejército Nacional, cuatro soldados murieron y siete más resultaron heridos, quienes fueron evacuados a centros médicos de la región.