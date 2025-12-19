Colombia

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, condenó el atentado contra la base militar en Aguachica, Cesar

El ataque con explosivos dejó seis víctimas fatales y siete heridos graves en la vereda El Juncal, en el municipio del departamento de César

La autoridad departamental manifestó su
La autoridad departamental manifestó su apoyo a los familiares de los uniformados afectados y reiteró la importancia de la colaboración entre entidades para enfrentar la violencia que afecta a la región - crédito Gobernación de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, condenó el atentado con explosivos perpetrado contra la Base Militar del 27 en Aguachica, departamento de Cesar, que dejó como saldo seis soldados asesinados y siete heridos.

En su pronunciamiento, Díaz expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su respaldo a la gobernadora del Cesar tras el ataque.

El mandatario calificó el hecho como un acto criminal y subrayó la importancia de la unidad institucional frente a la situación.

Condeno con absoluta firmeza el atentado en Aguachica. Acompañamos a las familias de los soldados asesinados y a los heridos”, manifestó Díaz, insistiendo en la necesidad de una respuesta estatal para garantizar la seguridad en la región.

“Exijo toda la contundencia del Estado contra quienes atacan a nuestra Fuerza Pública y a la seguridad del país”, finalizó su mensaje Díaz.

El ataque ocurrió la noche del jueves, 18 de diciembre de 2025, cuando la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N° 14 y ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, fue blanco de una acción terrorista con artefactos explosivos.

Declaraciones del general en retiro,
Declaraciones del general en retiro, Juvenal Díaz - crédito captura de pantalla / X

De acuerdo con información preliminar de la Segunda División del Ejército Nacional, cuatro soldados murieron y siete más resultaron heridos, quienes fueron evacuados a centros médicos de la región.

El relato del conductor que

Petro arremete contra los "megarricos"

El general Cardozo responsabilizó al

Karen Sevillano y Vicky Berrío

Municipio cercano a Bogotá celebra
Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras

Karen Sevillano y Vicky Berrío

Benfica de José Mourinho y

